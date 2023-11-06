Robert Trujillo о физической форме METALLICA: «Бухать вискарик с текилой до пяти утра нам уже как-то не стоит»

Robert Trujillo поделился, как музыканты METALLICA обычно готовятся к двухчасовым концертам своего масштабного M72 World Tour (напомню, формат таков, что группа играет два дня в одном и том же городе: два разных сетлиста по два часа. Сейчас они, например, в Миссури: вот список песен первого дня и вот — второго.) Люди они, понятно, немолодые, однако спорт и ответственное отношение к туровому режиму решают. «Все, что мы делаем, подстраивается под нужды шоу. Как ты проводишь время, что ешь, что пьешь. Бухать вискарик с текилой до пяти утра уже как-то скорее не стоит.

Перед тем, как мы выходим на сцену, каждый из музыкантов разминается физически. У всех свой комплекс занятий, рястяжек и прочего. Скажем, Кирк любит йогу. Это неотъемлемая часть его ежедневной рутины.

Джеймс предпочитает упражнения из курса физиотерапии. Я тоже делаю некоторые из них, но также хожу в тренажерку. Перед тем, как ехать на концертную площадку, предпочитаю тренировки полегче, в основном ориентированные на двигательные активности: катаюсь по полу, разминаюсь и тому подобное. Звучит это, возможно, странновато, но на самом деле работает для того формата выступлений, который METALLICA воплощает на сцене.

У Ларса вообще своя методика, целый тренировочный комплекс минут на 75, и он всегда его скрупулезно придерживается. Он человек привычки.

Одним словом, у каждого свой распорядок, и это работает. Потому что если вы видели, как — с учетом огромного стажа в шоу-бизнесе — мы выкладываемся каждый вечер, как отрабатываем два часа, насколько вовлечен в процесс каждый из музыкантов, насколько все интенсивно и насыщенно, — то… не знаю, это безумие. Много нагрузки, много кардио. К таким вещам нужно быть готовым — и с опытом ты понимаешь, как именно нужно поддерживать форму».

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