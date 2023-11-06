Robert Trujillo training
06.11.2023

Robert Trujillo о физической форме METALLICA: «Бухать вискарик с текилой до пяти утра нам уже как-то не стоит»

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Robert Trujillo поделился, как музыканты METALLICA обычно готовятся к двухчасовым концертам своего масштабного M72 World Tour (напомню, формат таков, что группа играет два дня в одном и том же городе: два разных сетлиста по два часа. Сейчас они, например, в Миссури: вот список песен первого дня и вот — второго.) Люди они, понятно, немолодые, однако спорт и ответственное отношение к туровому режиму решают. «Все, что мы делаем, подстраивается под нужды шоу. Как ты проводишь время, что ешь, что пьешь. Бухать вискарик с текилой до пяти утра уже как-то скорее не стоит.

Перед тем, как мы выходим на сцену, каждый из музыкантов разминается физически. У всех свой комплекс занятий, рястяжек и прочего. Скажем, Кирк любит йогу. Это неотъемлемая часть его ежедневной рутины.

Джеймс предпочитает упражнения из курса физиотерапии. Я тоже делаю некоторые из них, но также хожу в тренажерку. Перед тем, как ехать на концертную площадку, предпочитаю тренировки полегче, в основном ориентированные на двигательные активности: катаюсь по полу, разминаюсь и тому подобное. Звучит это, возможно, странновато, но на самом деле работает для того формата выступлений, который METALLICA воплощает на сцене.

У Ларса вообще своя методика, целый тренировочный комплекс минут на 75, и он всегда его скрупулезно придерживается. Он человек привычки.

Одним словом, у каждого свой распорядок, и это работает. Потому что если вы видели, как — с учетом огромного стажа в шоу-бизнесе — мы выкладываемся каждый вечер, как отрабатываем два часа, насколько вовлечен в процесс каждый из музыкантов, насколько все интенсивно и насыщенно, — то… не знаю, это безумие. Много нагрузки, много кардио. К таким вещам нужно быть готовым — и с опытом ты понимаешь, как именно нужно поддерживать форму».

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7 комментариев

  • Sonne написал(а):

    Ну класс, мне бы их активность в мои 35 http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Тварь написал(а):

    какой такой вискарик с текилой до 5 утра для Хета? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Bronco написал(а):

    Здесь речь уже даже не о выступлении после попойки. Они просто не смогут пить вискарь с текилой до 5 утра. Развалятся после 12ти.

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  • СиРОЖА написал(а):

    Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился

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  • Ян написал(а):

    СиРОЖА написал(а):
    Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
    Ты уже научился?)
    Не слышал пока мировых хитов от СиРожи)

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  • Х написал(а):

    СиРОЖА написал(а):
    Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
    Ахаха

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  • Писюн c глазами написал(а):

    СиРОЖА написал(а):
    Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
    Ты уже определись, учиться ему играть на гитаре или не играть вообще и заниматься чем-то другим. Сам себе противоречишь)

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