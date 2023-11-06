Robert Trujillo о физической форме METALLICA: «Бухать вискарик с текилой до пяти утра нам уже как-то не стоит»Блог
Robert Trujillo поделился, как музыканты METALLICA обычно готовятся к двухчасовым концертам своего масштабного M72 World Tour (напомню, формат таков, что группа играет два дня в одном и том же городе: два разных сетлиста по два часа. Сейчас они, например, в Миссури: вот список песен первого дня и вот — второго.) Люди они, понятно, немолодые, однако спорт и ответственное отношение к туровому режиму решают. «Все, что мы делаем, подстраивается под нужды шоу. Как ты проводишь время, что ешь, что пьешь. Бухать вискарик с текилой до пяти утра уже как-то скорее не стоит.
Перед тем, как мы выходим на сцену, каждый из музыкантов разминается физически. У всех свой комплекс занятий, рястяжек и прочего. Скажем, Кирк любит йогу. Это неотъемлемая часть его ежедневной рутины.
Джеймс предпочитает упражнения из курса физиотерапии. Я тоже делаю некоторые из них, но также хожу в тренажерку. Перед тем, как ехать на концертную площадку, предпочитаю тренировки полегче, в основном ориентированные на двигательные активности: катаюсь по полу, разминаюсь и тому подобное. Звучит это, возможно, странновато, но на самом деле работает для того формата выступлений, который METALLICA воплощает на сцене.
У Ларса вообще своя методика, целый тренировочный комплекс минут на 75, и он всегда его скрупулезно придерживается. Он человек привычки.
Одним словом, у каждого свой распорядок, и это работает. Потому что если вы видели, как — с учетом огромного стажа в шоу-бизнесе — мы выкладываемся каждый вечер, как отрабатываем два часа, насколько вовлечен в процесс каждый из музыкантов, насколько все интенсивно и насыщенно, — то… не знаю, это безумие. Много нагрузки, много кардио. К таким вещам нужно быть готовым — и с опытом ты понимаешь, как именно нужно поддерживать форму».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 21 727
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Robert Trujillo о физической форме METALLICA: «Бухать вискарик с текилой до пяти утра нам уже как-то не стоит»
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Комментарии
Писюн c глазами:
СиРОЖА написал(а):
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
Ты уже определись, учиться ему играть на гитаре или не играть вообще и заниматься чем-�…
Х:
СиРОЖА написал(а):
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
Ахаха…
Hemorrhoids:
‘ Скрепный еврорейх совсем уже обнаглел со своими запретами!’
Да может оно,черт его знает, и правильно? Немцы после последнего своего ‘подвига’ и тени своей до сих п�…
Hemorrhoids:
Всё бы ОЧЕНЬ хорошо,кабы не чумовой технарь- гитарист.Когда чувак выучит вторую струну-ознакомлюсь ближе.Ну а уж после третьей-запишу.…
Чорны:
Очень понравилось.
Спасибо, Настя, что представила этот коллектив.
Надо ознакомиться с творчеством.…
Ян:
СиРОЖА написал(а):
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
Ты уже научился?)
Не слышал пока мировых хитов от СиРожи)…
СиРОЖА:
Bronco:
Здесь речь уже даже не о выступлении после попойки. Они просто не смогут пить вискарь с текилой до 5 утра. Развалятся после 12ти.…
Тварь:
Другой Александр:
Anastasiya написал(а):
P.S. В Германии книжку-раскраску уже запретили.
Скрепный еврорейх совсем уже обнаглел со своими запретами! Доиграются они со своей духовно…
циник:
Anastasiya:
Sonne:
Ну класс, мне бы их активность в мои 35
какой такой вискарик с текилой до 5 утра для Хета?
Здесь речь уже даже не о выступлении после попойки. Они просто не смогут пить вискарь с текилой до 5 утра. Развалятся после 12ти.
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
СиРОЖА написал(а):
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
Ты уже научился?)
Не слышал пока мировых хитов от СиРожи)
СиРОЖА написал(а):
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
Ахаха
СиРОЖА написал(а):
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
Ты уже определись, учиться ему играть на гитаре или не играть вообще и заниматься чем-то другим. Сам себе противоречишь)