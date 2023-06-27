В совместный тур едут дети музыкантов METALLICAБлог
Пока отцы катают свое мировое турне и новый альбом, дети музыкантов METALLICA уже наступают им на хвосты. Пока не больно. Так, в совместный тур вскоре отправятся коллективы BASTARDANE и OTTTO: в первом из них играет на барабанах Castor Hetfield, а во втором — басист Tye Trujillo. Обе группы успели выпустить по релизу, но, очевидно, не по одной этой причине молодежь уже вовсю приглашают крупные фестивали.
И пускай они ноют — дескать, весь интерес к группам зиждется только на сравнениях и вопросах семейного характера — тут уж надо выбрать какой-то единственный стул: либо ты как ноунейм пробиваешься сам и доказываешь, что природа на детях не отдыхает; либо катайся по папкиным мероприятиям и не гунди. В конце концов, не всем повезло прийти на готовенькое.
Ну и поскольку в обозримом будущем и одно, и второе название слышать придется частенько, давайте посмотрим, что группы из себя представляют.
BASTARDANE в прошлом году выпустили дебютный альбом Is This Rage? с нажористым грув-стоунер-сладжевым саундом, напоминающим CORRISION OF CONFORMITY, и молодым рок-задором.
OTTTO этой весной принесли миру Life Is A Game — выбрав в качестве жанровой принадлежности задорный и почти поп-панковый по настроению бесхитростный трэш.
Ну а нужно ли все это без привязки к родителям, покажет будущее. Как минимум, играть ребята умеют сносно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 978
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5 комментариев
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В совместный тур едут дети музыкантов METALLICA
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Комментарии
Чорны:
СиРОЖА:
Писюн c глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
У Хэммета то я надеюсь нет детей-гитаристов
полный виртуозных соло.
ну это возможно только если Хэммет отец не…
Писюн c глазами:
СиРОЖА написал(а):
У Хэммета то я надеюсь нет детей-гитаристов?
У него два сына, но играют они или нет, нигде вроде бы не упоминается. Может, и бренчат тайком. �…
СиРОЖА:
Костя:
На первой фото сын Хетфилда — первый слева, а первый справа похож на Клиффа Бартона (или Бёртона?), если не прав — в ответке просто напишите — » ты долбо..б, и завали еб..л�…
Другой Александр:
Suppression — The Sorrow of Soul Through Flesh
Шустрый и техничный дэт из Чили.
https://unspeakableaxerecords.bandcamp.com/album/the-sorrow-of-soul-through-flesh…
Злыдень:
Sonder77:
Дружище Христос:
Алексей написал(а):
(ничего нового, просто старый добрый ветеранский хэви)
Но как же душевно, хоть и немного наивно и даже уже чуток по старчески маразматично
…
Алексей:
(ничего нового, просто старый добрый ветеранский хэви)
Но как же душевно, хоть и немного наивно и даже уже чуток по старчески маразматично…
Vivaldi Death:
Легко,бесполезно,немножко маршево и нисколько не тяжело.Живы-здоровы и спасибо.На этот раз похоже что маэстро сдулся в ноль.А обложка мне понравилась.…
Другой Александр:
«С его участием группа записала альбом Touchdown, он появится в августе, и у него довольно странная обложка.»
Похоже на мяч для игры в регби или в американский футбол, т�…
Vivaldi Death:
На первой фото сын Хетфилда — первый слева, а первый справа похож на Клиффа Бартона (или Бёртона?), если не прав — в ответке просто напишите — » ты долбо..б, и завали еб..ло».
У Хэммета то я надеюсь нет детей-гитаристов?
СиРОЖА написал(а):
У Хэммета то я надеюсь нет детей-гитаристов?
У него два сына, но играют они или нет, нигде вроде бы не упоминается. Может, и бренчат тайком. Но тут дело такое: сегодня тайком, а завтра бац — и выпустят отличный коллаб с батей, полный виртуозных соло.
Писюн c глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
У Хэммета то я надеюсь нет детей-гитаристов
полный виртуозных соло.
ну это возможно только если Хэммет отец не будет в руки гитару брать
Припев у Bastardane похож на Biohazard Decay