В совместный тур едут дети музыкантов METALLICA

Пока отцы катают свое мировое турне и новый альбом, дети музыкантов METALLICA уже наступают им на хвосты. Пока не больно. Так, в совместный тур вскоре отправятся коллективы BASTARDANE и OTTTO: в первом из них играет на барабанах Castor Hetfield, а во втором — басист Tye Trujillo. Обе группы успели выпустить по релизу, но, очевидно, не по одной этой причине молодежь уже вовсю приглашают крупные фестивали.

И пускай они ноют — дескать, весь интерес к группам зиждется только на сравнениях и вопросах семейного характера — тут уж надо выбрать какой-то единственный стул: либо ты как ноунейм пробиваешься сам и доказываешь, что природа на детях не отдыхает; либо катайся по папкиным мероприятиям и не гунди. В конце концов, не всем повезло прийти на готовенькое.

Ну и поскольку в обозримом будущем и одно, и второе название слышать придется частенько, давайте посмотрим, что группы из себя представляют.

BASTARDANE в прошлом году выпустили дебютный альбом Is This Rage? с нажористым грув-стоунер-сладжевым саундом, напоминающим CORRISION OF CONFORMITY, и молодым рок-задором.

OTTTO этой весной принесли миру Life Is A Game — выбрав в качестве жанровой принадлежности задорный и почти поп-панковый по настроению бесхитростный трэш.

Ну а нужно ли все это без привязки к родителям, покажет будущее. Как минимум, играть ребята умеют сносно.

