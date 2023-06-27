Tye Trujillo
27.06.2023

В совместный тур едут дети музыкантов METALLICA

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Пока отцы катают свое мировое турне и новый альбом, дети музыкантов METALLICA уже наступают им на хвосты. Пока не больно. Так, в совместный тур вскоре отправятся коллективы BASTARDANE и OTTTO: в первом из них играет на барабанах Castor Hetfield, а во втором — басист Tye Trujillo. Обе группы успели выпустить по релизу, но, очевидно, не по одной этой причине молодежь уже вовсю приглашают крупные фестивали.

Bastardane Castor Hetfield

Bastardane; определи, где тут сын Хэтфилда?

И пускай они ноют — дескать, весь интерес к группам зиждется только на сравнениях и вопросах семейного характера — тут уж надо выбрать какой-то единственный стул: либо ты как ноунейм пробиваешься сам и доказываешь, что природа на детях не отдыхает; либо катайся по папкиным мероприятиям и не гунди. В конце концов, не всем повезло прийти на готовенькое.

Ottto roberttrujillo

Ottto с протекцией

Ну и поскольку в обозримом будущем и одно, и второе название слышать придется частенько, давайте посмотрим, что группы из себя представляют.

BASTARDANE в прошлом году выпустили дебютный альбом Is This Rage? с нажористым грув-стоунер-сладжевым саундом, напоминающим CORRISION OF CONFORMITY, и молодым рок-задором.

OTTTO этой весной принесли миру Life Is A Game — выбрав в качестве жанровой принадлежности задорный и почти поп-панковый по настроению бесхитростный трэш.

Ну а нужно ли все это без привязки к родителям, покажет будущее. Как минимум, играть ребята умеют сносно.

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5 комментариев

  • Костя написал(а):

    На первой фото сын Хетфилда — первый слева, а первый справа похож на Клиффа Бартона (или Бёртона?), если не прав — в ответке просто напишите — » ты долбо..б, и завали еб..ло».

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  • СиРОЖА написал(а):

    У Хэммета то я надеюсь нет детей-гитаристов?

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  • Писюн c глазами написал(а):

    СиРОЖА написал(а):
    У Хэммета то я надеюсь нет детей-гитаристов?
    У него два сына, но играют они или нет, нигде вроде бы не упоминается. Может, и бренчат тайком. Но тут дело такое: сегодня тайком, а завтра бац — и выпустят отличный коллаб с батей, полный виртуозных соло.

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  • СиРОЖА написал(а):

    Писюн c глазами написал(а):
    СиРОЖА написал(а):
    У Хэммета то я надеюсь нет детей-гитаристов
    полный виртуозных соло.
    ну это возможно только если Хэммет отец не будет в руки гитару брать

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  • Чорны написал(а):

    Припев у Bastardane похож на Biohazard Decay

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