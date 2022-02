Брутальные выходные: концерты WHITECHAPEL, CANNIBAL CORPSE, IMPERIAL TRIUMPHANT, IMMOLATION в Северной Каролине

Начинается весенний концертный сезон! Так, к примеру, в прошедшие выходные отмолотило сразу два метал-сейшна в близлежащих городах: в субботу в Уинстон-Сейлеме (к слову, родина сигарет Winston) играли SHADOW OF INTENT, WHITECHAPEL и CANNIBAL CORPSE, а воскресенье в Гринсборо — MORTIFERUM, IMPERIAL TRIUMPHANT и IMMOLATION, так что вопросов, чем занять себя, не возникло. И хотя странно писать все это сейчас, когда голова гудит от новостей и мысли совсем не про музыку… я таки чуть-чуть расскажу. Чтобы отвлечься.

Билеты на субботнее шоу распродались за несколько месяцев до назначенной даты: довольно крупный по меркам небольшого города и гламурный клуб «Ramkat» вместимостью около 1100 человек набился больше, чем полностью. Отдельные очереди сплющились среди общей толпы к стендам с мерчем — в общем, все говорило о том, что «каннибалы» по-прежнему остаются любимой дэз-метал группой мира, и не важно, насколько хороши их очередные альбомы (а прошлогодний Violence Unimagined хорош) и меняется ли понемногу состав (прости, Пэт).

Выступление SHADOW OF INTENT я, к сожалению, пропустила: огромная очередь на вход плюс проблема пронести камеру (была договоренность на фото-пасс с гитаристом WHITECHAPEL, однако оказалось, что тур-менеджер CC должен лично одобрять всех фотографов и он пускает на концерт только двух-трех человек с фотоаппаратами, — так что понадобился целый квест и длительная беготня от сотрудников клуба, чтобы я выложила сейчас картинки не с телефона).

WHITECHAPEL вживую оказались гораздо брутальней, чем в записи, — хотя громкости им почему-то недодали. Попав в расцвет американской дэзкор-сцены середины нулевых и исчерпав ее с такими ребятами как JOB FOR A COWBOY, FIT FOR AN AUTOPSY и CARNIFEX (не только, конечно, — имена, что вспомнились навскидку), как и вышеупомянутые группы, WHITECHAPEL с годами разнообразили материал стилистически. Так, к примеру, в прошлогоднем альбоме Kin очень много современного мелодэза — да и он вообще на удивление мелодичен — что в восприятии несколько контрастировало с жестокой шлифмашиной из брейкдаунов и гроула, которым пятерка из Теннесси полировала танцпол вживую. Мощно, технично, здорово ложится на слух. Понравилось!

CANNIBAL CORPSE отстраивались долго и основательно: по сцене сновал важный хмурый толстый мужик, фактурой напоминающий Фишера, рычал в микрофон и перебирал провода. А потом, без лишних прелюдий, до сих пор на удивление волосатые мужики появились и врезали стартовую из Kill «The Time To Kill Is Now».

В целом были немногословны и к залу фактически не обращались — только пару раз Жора подбадривал зал, а когда кто-то из передних рядов заорал, мол, «гони палочку!», поржал, что в драммеры пока не записывался. А Мазуркевич свою просто так не отдаст.

На гитаре в группе с некоторых пор небезызвестный Erik Rutan, занавесившийся волосами и корчащий под ними страшные рожи, как чупакабра, — но, если честно, то не глядя на сцену, разницы с прошлыми концертами (я, например, в последний раз видела сабж в 2018-м) не заметишь. CANNIBAL CORPSE — настолько понятная, предсказуемая, устоявшаяся, турбинно-очевидная концертная сила, что, купив билет, точно знаешь чего ожидать. За тем именно и идешь.

Сетлист выдали очень обширный (см. тут), разных лет — но что было странно, ближе к финалу, когда настало время основных хитов, народа по сценой стало заметно меньше и, в принципе, ожидаемого месилова под «Hammer Smashed Face» не то чтобы не случилось… но, скажем, вышло на 7 из 10. Не в труху.

Впрочем, особо бурный слэм, попытки влезть на сцену или «прокатиться» по головам танцпола пресекались охраной — то ли группы, то ли клуба, так сразу не скажешь. Но, возможно, имело смысл — ибо при такой плотности можно кого-то и задавить.

В общем… «каннибалы» как «каннибалы», марка была полностью выдержана — и традиционно в соцсетях после шоу развернулись дискуссии «тянет ли старые вещи Корпсграйндер», «Барнс все равно лучше»… ну или так вот.

Мероприятие в воскресенье выдалось гораздо менее популярным. Меньше клуб, ну и, наверное, посетителей общим числом человек триста. Музыканты IMPERIAL TRIUMPHANT продавали мерч, музыканты IMMOLATION сновали по залу — в общем, все выглядело вполне себе по-домашнему.

Начали вечеринку вашингтонские дэз-думеры MORTIFERUM — и, честно, вполне себе удивили. Редко ожидаешь такого уровня от малоизвестного суппорта! Мрачный (эффект усиливало почти полное отсутствие света на сцене) сверхплотный звук; исполненный поистине угнетающих атмосфер дэз-дум с дивной ритмикой, то медленно втапливающей в ледяное болото, то внезапно озверело молотящей, крушащей… и снова сползающей в тягучее Ничто.

Большинство участников коллектива играют грайндкор в другой группе — что, наверное, частично инспирирует стилистические вольности. А вот драммер у них… ну, просто зверь.

Вот bandcamp-страница MORTIFERUM — оцените, коли будет желание.

Далее — IMPERIAL TRIUMPHANT: группа, которую сложно слушать в записи, с необходимостью подбирать для этого настроение, однако моментально парализующая внимание на концертах. Их просто-таки невозможно игнорировать! Невозможно под эту музыку, скажем, есть или пить… Хотя… в какой-то момент вокалист сам открыл бутылку вина и влил в горло стоящему в первых рядах фэну. Сервис!

Помню, как их шоу потрясло меня в Минске: блэк, джаз, мрак, авангард, темные призраки в золотых масках, мечущиеся в свете прожекторов среди урбанистического упадка и урбанистического величия. (К слову, минский концерт вокалист и лидер группы Zachary Ilya Ezrin тоже вспомнил, когда удалось перекинуться с ним парой слов, — с теплотой, как что-то по-настоящему важное и стоящее в карьере.) Здесь гипноз повторился — и снова втянул, как в воронку.

Скромные, худенькие, интеллигентные ребята вне сцены, в своем антураже и масках, в алом дыму и в чумном упорядоченном хаосе мудреной и не похожей ни на кого музыки нью-йоркцы обретают воистину демонический шарм. Здесь нет места механическим отрепетированным повторениям. Только Искусство, здесь и сейчас — с периодическими импровизациями (!) от бас-гитариста.

Финальный удар — IMMOLATION. Мужики недавно выпустили классически массивный и убедительный альбом Acts Of God — который в этот вечер прозвучал почти полностью, перемежаясь с небольшим количеством старых тем (причем две — с дебютника 31-летней давности). Ощущения — примерно те же, что и на «каннибалах»: ветеранская группа с понятным и проверенным годами звуком, профессионалы высшей пробы, за десятилетия не только впитавшие дэз-метал каждою клеточкой тела, но и источающие его, как живые легенды.

Robert Vigna и Ross Dolan, коренная творческая ячейка команды, визуально с годами совсем не меняется. (Единственное, не ожидала, что эти суровые и могучие на фотокарточках парни окажутся в жизни такими миниатюрными! Хотя… на сцене, в грохочущем штормовом окружении, они как-то прям вырастают.) Сумасшедший, длиннющий, завидный хайер Долана; дьявольская радушная улыбка энергичного Виньи, его безостановочные танцы и расколбас — такая же визитная карточка IMMOLATION, как монолитная дэзовая бласфемия, которой эти милые люди со своих 19-20 лет мостят и плющат экстремальные площадки. И, будем надеяться, остановятся еще очень нескоро!

Фоторепортаж с концерта SHADOW OF INTENT, WHITECHAPEL, CANNIBAL CORPSE можно посмотреть тут. Фото MORTIFERUM, IMPERIAL TRIUMPHANT, IMMOLATION — тут. Если кому-то сейчас вообще, конечно, до музыки.

