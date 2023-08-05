METALLICA «72 Seasons» стал лучшим альбомом первого полугодия 2023Блог
Можно обвинять METALLICA, что они давно исписались и не очень нужны, но факт остается фактом: их слушают, даже самые дорогущие концерты проходят с аншлагами, и попасть на выступление группы вживую остается мечтой сотен тысяч фанатов. Лично я не очень согласна с высокой оценкой 72 Seasons, однако в нашем голосовании он явился лучшим альбомом первой половины 2023 года. Чего, например, не случилось с Hardwired…To Self-Destruct в 2016-м.
Далее, в топ наиболее важных релизов попали демоназовский сольник IMMORTAL War Against All, OBITUARY Dying Of Everything и OVERKILL Scorched. Хорошо пошли CATTLE DECAPITATION Terrasite (крутейший альбом, никаких вопросов), IN FLAMES Foregone (есть вопросы), SATURNUS The Storm Within (шикарный камбэк), ENSLAVED Heimdal, KATATONIA Sky Void Of Stars, DØDHEIMSGARD Black Medium Current, INSOMNIUM Anno 1696. И честно, почти любой из этих релизов интереснее 72 Seasons (имхо).
Ну а что до METALLICA, то они только-только стартовали свой большой американский тур, в котором, как видно по сетлисту концерта в Нью-Джерси, последнему альбому досталось не то чтобы много внимания.
01. Creeping Death
02. Harvester Of Sorrow
03. Holier Than Thou
04. King Nothing
05. 72 Seasons
06. If Darkness Had A Son
07. Fade To Black
08. Shadows Follow
09. Orion
10. Nothing Else Matters
11. Sad But True
12. The Day That Never Comes
13. Battery
14. Fuel
15. Seek & Destroy
16. Master Of Puppets
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 27
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Комментарии
Орг:
Я бы не пошел на из концерт даже бесплатно, что там слушать? Люди играют примитивный трэш образца 1984 года, в котором давно нет ни мелодий, ни драйва …
Anastasiya:
Голосование закрыто! И да, с обложкой я угадала ))) Согласно большинству голосов, Metallica «72 Seasons» стал лучшим альбомом первого полугодия 2023 года.…
Алексей:
Другой Александр:
Писюн с глазами написал(а):
Другой Александр написал(а):
Бармалей написал(а):
Нокт написал(а):
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я па�…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Бармалей написал(а):
Нокт написал(а):
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кант…
Другой Александр:
Бармалей написал(а):
Нокт написал(а):
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кантынгент
Это пиздец! Я ахуел от…
Писюн c глазами:
Черноярец написал(а):
Бармалей написал(а):
Нокт написал(а):
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кантынгент
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Черноярец:
Бармалей написал(а):
Нокт написал(а):
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кантынгент
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Другой Александр:
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goremyka написал(а):
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Другой Александр:
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Я бы не пошел на из концерт даже бесплатно, что там слушать? Люди играют примитивный трэш образца 1984 года, в котором давно нет ни мелодий, ни драйва