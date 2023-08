METALLICA «72 Seasons» стал лучшим альбомом первого полугодия 2023

Можно обвинять METALLICA, что они давно исписались и не очень нужны, но факт остается фактом: их слушают, даже самые дорогущие концерты проходят с аншлагами, и попасть на выступление группы вживую остается мечтой сотен тысяч фанатов. Лично я не очень согласна с высокой оценкой 72 Seasons, однако в нашем голосовании он явился лучшим альбомом первой половины 2023 года. Чего, например, не случилось с Hardwired…To Self-Destruct в 2016-м.

Далее, в топ наиболее важных релизов попали демоназовский сольник IMMORTAL War Against All, OBITUARY Dying Of Everything и OVERKILL Scorched. Хорошо пошли CATTLE DECAPITATION Terrasite (крутейший альбом, никаких вопросов), IN FLAMES Foregone (есть вопросы), SATURNUS The Storm Within (шикарный камбэк), ENSLAVED Heimdal, KATATONIA Sky Void Of Stars, DØDHEIMSGARD Black Medium Current, INSOMNIUM Anno 1696. И честно, почти любой из этих релизов интереснее 72 Seasons (имхо).

Ну а что до METALLICA, то они только-только стартовали свой большой американский тур, в котором, как видно по сетлисту концерта в Нью-Джерси, последнему альбому досталось не то чтобы много внимания.

01. Creeping Death

02. Harvester Of Sorrow

03. Holier Than Thou

04. King Nothing

05. 72 Seasons

06. If Darkness Had A Son

07. Fade To Black

08. Shadows Follow

09. Orion

10. Nothing Else Matters

11. Sad But True

12. The Day That Never Comes

13. Battery

14. Fuel

15. Seek & Destroy

16. Master Of Puppets

