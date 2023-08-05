Metallica Show Seasons
05.08.2023

METALLICA «72 Seasons» стал лучшим альбомом первого полугодия 2023

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Можно обвинять METALLICA, что они давно исписались и не очень нужны, но факт остается фактом: их слушают, даже самые дорогущие концерты проходят с аншлагами, и попасть на выступление группы вживую остается мечтой сотен тысяч фанатов. Лично я не очень согласна с высокой оценкой 72 Seasons, однако в нашем голосовании он явился лучшим альбомом первой половины 2023 года. Чего, например, не случилось с Hardwired…To Self-Destruct в 2016-м.

Далее, в топ наиболее важных релизов попали демоназовский сольник IMMORTAL War Against All, OBITUARY Dying Of Everything и OVERKILL Scorched. Хорошо пошли CATTLE DECAPITATION Terrasite (крутейший альбом, никаких вопросов), IN FLAMES Foregone (есть вопросы), SATURNUS The Storm Within (шикарный камбэк), ENSLAVED Heimdal, KATATONIA Sky Void Of Stars, DØDHEIMSGARD Black Medium Current, INSOMNIUM Anno 1696. И честно, почти любой из этих релизов интереснее 72 Seasons (имхо).

Ну а что до METALLICA, то они только-только стартовали свой большой американский тур, в котором, как видно по сетлисту концерта в Нью-Джерси, последнему альбому досталось не то чтобы много внимания.

01. Creeping Death
02. Harvester Of Sorrow
03. Holier Than Thou
04. King Nothing
05. 72 Seasons
06. If Darkness Had A Son
07. Fade To Black
08. Shadows Follow
09. Orion
10. Nothing Else Matters
11. Sad But True
12. The Day That Never Comes
13. Battery
14. Fuel
15. Seek & Destroy
16. Master Of Puppets

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1 comment

  • Орг написал(а):

    Я бы не пошел на из концерт даже бесплатно, что там слушать? Люди играют примитивный трэш образца 1984 года, в котором давно нет ни мелодий, ни драйва http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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