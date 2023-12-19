Kirk Hammett: «Любой из друзей, вероятно, сыграл бы лучшее соло, чем мое в «Lux Æterna», но нахрена?»Блог
В интервью «Total Guitar» Kirk Hammett признал то, что обычно не желают вслух говорить гитаристы (и чаще, например, озвучивают представители ритм-секции): «Конечно, неприятно отмечать это здесь, среди ваших читателей, но большинство людей, кто слушает музыку и не является музыкантом, никогда не запомнят гитарные соло. Они запомнят крутую мелодию, отличную песню — особенно если это песня, которая на пять минут погружает их в совершенно иную реальность».
«Я понял это еще в 15 лет, когда мы с John Marshall (бывший гитарный техник METALLICA и «запасной» гитарист) задрачивали гитары шесть месяцев подряд. Я сказал: «Нам нужны мелодии. Темы. Вот посмотри на KISS, как они пишут песни, на AEROSMITH, VAN HALEN». Так вместо гитарных упражнений мы начали сочинять музыку. Да, она была говно, но это было уже кое-что!
Когда меня критиковали за работу, например, в 72 Seasons… так да, да, я не спорю, любой из моих друзей, вероятно, сыграл бы лучшее соло, чем мое в «Lux Æterna», но нахрена? Мое хорошо вписывается в песню, оно подходит ей, подходит общему стилю.
Я читал отзывы и все время ржал. Ну блин, ребята, я могу наворотить шесть или семь арпеджио в три октавы, сидеть каждый день, наворачивать еще сильнее и потом выходить такой: «Смотрите, как я умею!» И что, куда это положить? Такое песням METALLICA не нужно вообще! Я хочу слышать и играть песню, а не гитарные упражнения, будто кто-то разминает руки, практикуясь в гримерке».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 258
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Kirk Hammett: «Любой из друзей, вероятно, сыграл бы лучшее соло, чем мое в «Lux Æterna», но нахрена?»
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Комментарии
Дед Аким:
Хотел бы продолжить тему хорошей музыки и талантливых голосистых русских музыкантов, не взирая ни на что, они есть. Многих не знаю и предвзят, мнение субъективное, �…
Виктор:
Металлика это прежде всего про риффы, а не про соляки…
коллапес:
зря он так. любой металхед всегда ценит соло и отлично их вкушает.
возможно в пендоссии и по-другому, или может фанбои педалики уже давно опустились до уровня зомби,…
Tadevusz:
Падмуркавы Культ Высокага Мастацтва!
«У Нябыт» крыху не тое, каб расчараваў, але ён выбіваецца з двух шэдэўральных папярэднікаў — як быццам Цемнарод вырашыў спыніц…
Тварь:
Писюн с глазами:
Как Кирк здорово сказал! Действительно, он очень крутой гитарист и мог бы легко уделать Ингви или Сатриани, да кого угодно, но зачем? Лучше играть понятные и запомин�…
Дружище Христос:
Другой Александр:
Ветошь написал(а):
циник написал(а):
Великой группу сделал Кавалера, а этот малахольный негр вообще не понятно откуда взялся и как гр. с ни существовала.
Хуясе�…
DimaCar:
Да, был у Ugly Kid Joe когда-то клип на песенку Neighbour.. где кто-то кайфует нюхая носок …
Писюн с глазами:
Ветошь написал(а):
циник написал(а):
Великой группу сделал Кавалера, а этот малахольный негр вообще не понятно откуда взялся и как гр. с ни существовала.
Хуясе�…
Ветошь:
— Мозгиииии, мозгииииии, мозгиииии
— нет, носки!
Смешная история …
Ветошь:
циник написал(а):
Великой группу сделал Кавалера, а этот малахольный негр вообще не понятно откуда взялся и как гр. с ни существовала.
Хуясебе малохольный, у…
циник:
Великой группу сделал Кавалера, а этот малахольный негр вообще не понятно откуда взялся и как гр. с ни существовала.…
Сейчас Сирожа лопнет.
Как Кирк здорово сказал! Действительно, он очень крутой гитарист и мог бы легко уделать Ингви или Сатриани, да кого угодно, но зачем? Лучше играть понятные и запоминающиеся песни с душой, оставив технодрочерство занудам!
Призываю Сирожу в этот чатик!
зря он так. любой металхед всегда ценит соло и отлично их вкушает.
возможно в пендоссии и по-другому, или может фанбои педалики уже давно опустились до уровня зомби, чавкающих обувными подошвами…
или может соляки капитана Кирка давно опустились до уровня фастфуда?
хз, я попрощался с педаликой после «load»…
по сути он прав во всём
Металлика это прежде всего про риффы, а не про соляки