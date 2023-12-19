Kirk Hammett: «Любой из друзей, вероятно, сыграл бы лучшее соло, чем мое в «Lux Æterna», но нахрена?»

В интервью «Total Guitar» Kirk Hammett признал то, что обычно не желают вслух говорить гитаристы (и чаще, например, озвучивают представители ритм-секции): «Конечно, неприятно отмечать это здесь, среди ваших читателей, но большинство людей, кто слушает музыку и не является музыкантом, никогда не запомнят гитарные соло. Они запомнят крутую мелодию, отличную песню — особенно если это песня, которая на пять минут погружает их в совершенно иную реальность».

«Я понял это еще в 15 лет, когда мы с John Marshall (бывший гитарный техник METALLICA и «запасной» гитарист) задрачивали гитары шесть месяцев подряд. Я сказал: «Нам нужны мелодии. Темы. Вот посмотри на KISS, как они пишут песни, на AEROSMITH, VAN HALEN». Так вместо гитарных упражнений мы начали сочинять музыку. Да, она была говно, но это было уже кое-что!

Когда меня критиковали за работу, например, в 72 Seasons… так да, да, я не спорю, любой из моих друзей, вероятно, сыграл бы лучшее соло, чем мое в «Lux Æterna», но нахрена? Мое хорошо вписывается в песню, оно подходит ей, подходит общему стилю.

Я читал отзывы и все время ржал. Ну блин, ребята, я могу наворотить шесть или семь арпеджио в три октавы, сидеть каждый день, наворачивать еще сильнее и потом выходить такой: «Смотрите, как я умею!» И что, куда это положить? Такое песням METALLICA не нужно вообще! Я хочу слышать и играть песню, а не гитарные упражнения, будто кто-то разминает руки, практикуясь в гримерке».

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