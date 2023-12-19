Kirk Hammett
19.12.2023

Kirk Hammett: «Любой из друзей, вероятно, сыграл бы лучшее соло, чем мое в «Lux Æterna», но нахрена?»

Блог

В интервью «Total Guitar» Kirk Hammett признал то, что обычно не желают вслух говорить гитаристы (и чаще, например, озвучивают представители ритм-секции): «Конечно, неприятно отмечать это здесь, среди ваших читателей, но большинство людей, кто слушает музыку и не является музыкантом, никогда не запомнят гитарные соло. Они запомнят крутую мелодию, отличную песню — особенно если это песня, которая на пять минут погружает их в совершенно иную реальность».

«Я понял это еще в 15 лет, когда мы с John Marshall (бывший гитарный техник METALLICA и «запасной» гитарист) задрачивали гитары шесть месяцев подряд. Я сказал: «Нам нужны мелодии. Темы. Вот посмотри на KISS, как они пишут песни, на AEROSMITH, VAN HALEN». Так вместо гитарных упражнений мы начали сочинять музыку. Да, она была говно, но это было уже кое-что!

Когда меня критиковали за работу, например, в 72 Seasons… так да, да, я не спорю, любой из моих друзей, вероятно, сыграл бы лучшее соло, чем мое в «Lux Æterna», но нахрена? Мое хорошо вписывается в песню, оно подходит ей, подходит общему стилю.

Я читал отзывы и все время ржал. Ну блин, ребята, я могу наворотить шесть или семь арпеджио в три октавы, сидеть каждый день, наворачивать еще сильнее и потом выходить такой: «Смотрите, как я умею!» И что, куда это положить? Такое песням METALLICA не нужно вообще! Я хочу слышать и играть песню, а не гитарные упражнения, будто кто-то разминает руки, практикуясь в гримерке».

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5 комментариев

  • Дружище Христос написал(а):

    Сейчас Сирожа лопнет.

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Как Кирк здорово сказал! Действительно, он очень крутой гитарист и мог бы легко уделать Ингви или Сатриани, да кого угодно, но зачем? Лучше играть понятные и запоминающиеся песни с душой, оставив технодрочерство занудам!

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  • Тварь написал(а):

    Призываю Сирожу в этот чатик! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • коллапес написал(а):

    зря он так. любой металхед всегда ценит соло и отлично их вкушает.
    возможно в пендоссии и по-другому, или может фанбои педалики уже давно опустились до уровня зомби, чавкающих обувными подошвами…
    или может соляки капитана Кирка давно опустились до уровня фастфуда?
    хз, я попрощался с педаликой после «load»…

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  • Виктор написал(а):

    по сути он прав во всём

    Металлика это прежде всего про риффы, а не про соляки

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