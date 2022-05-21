Это точно музыка? Новинка IMPERIAL TRIUMPHANT «Maximalist Scream»Новинки и новости
Нью-йоркские «городские сумасшедшие» IMPERIAL TRIUMPHANT анонсировали на июль новый лонгплей Spirit Of Ecstasy и первым делом показали видео на тему «Maximalist Scream», в записи которой принял участие почетный VOIVOD’овец Denis «Snake» Belanger. Который в своей музыкальной карьере, как известно, никогда не искал незатейливых да предопределенных решений.
Не пустились их в 2022-м искать и IMPERIAL TRIUMPHANT, выдав матерый неонуарный авангард-дэз-джаз, который для одних в очередной раз закрепит статус группы как проводника неудобоваримой антимузыки и провокатора мигрени, а другим, словно, наркоманский замес, обеспечит полет фантазии и специфичный нажористый приход. В качестве дополнительного допинга — столь же своеобразное визуальное приложение-клип, которое некоторым зайдет а-ля Линч на минималках, а иных отпугнет как несусветная претенциозная хрень. Как говорится, думайте сами, решайте сами. Я могу лишь (снова) отметить, что живые выступления IM — совершенно феерический и незабываемый опыт, и если дома слушать их музыку сподобишься не всегда, то бежать на концерт я готова в любое время.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 192
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Комментарии
- Anastasiya: Чудотворец написал(а): А что Калинов Мост говорили? там по ссылке, хоть в целом и все ясно, но не видно…
- Чудотворец: Green написал(а): Anastasiya написал(а): Калинов Мост тоже празднуют победу над здравым смыслом….
- afterglowstar: Писюн с глазами написал(а): какая-то Rosa Infra, которое я вообще не ебу что такое….
- Тварь: Green написал(а): Anastasiya написал(а): Калинов Мост тоже празднуют победу над здравым смыслом….
- Дмитрий: Да как за…ла эта украина!лучше бы в детский дом какой деньги отдали…
- Ігор: Дед Аким написал(а): Писюн с глазами написал(а): Если верить мастерслэнду, то войнушку из местных явно…
- Merzbow: Им бы сплит замутить с Portal. Хотя Defeated Sanity с их последним альбомом тоже подойдёт весьма.
- Green: Anastasiya написал(а): Калинов Мост тоже празднуют победу над здравым смыслом. https://www.facebook.com/ka…
- Другой Александр: Писюн с глазами написал(а): Зато вот что выдал Пурген: У Пургена текст на сарказм похож. Хотя могу…
- Anastasiya: Ирина Степановна написал(а): И ещё оффтоп, там Дэнни из Анафемы чуть не откинулся по собственному…
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- Nick: СиРОЖА написал(а): Это она просто услышала игру Хэммета) Давай щас ещё 100 раз напиши о том что он играть не…
Прошлый альбом не слушал, но по сравнению с позапрошлым стали понятнее, легче воспринимаются.
Как и ulcerate.
Трек и видео хороши.
И ещё оффтоп, там Дэнни из Анафемы чуть не откинулся по собственному желанию.
Ирина Степановна написал(а):
И ещё оффтоп, там Дэнни из Анафемы чуть не откинулся по собственному желанию.
Эх. Завтра напишу про кампанию, которую запустили ему в помощь.
Им бы сплит замутить с Portal. Хотя Defeated Sanity с их последним альбомом тоже подойдёт весьма.