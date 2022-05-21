iIMPERIAL TRIUMPHANT
21.05.2022

Это точно музыка? Новинка IMPERIAL TRIUMPHANT «Maximalist Scream»

Новинки и новости

Нью-йоркские «городские сумасшедшие» IMPERIAL TRIUMPHANT анонсировали на июль новый лонгплей Spirit Of Ecstasy и первым делом показали видео на тему «Maximalist Scream», в записи которой принял участие почетный VOIVOD’овец Denis «Snake» Belanger. Который в своей музыкальной карьере, как известно, никогда не искал незатейливых да предопределенных решений.

Не пустились их в 2022-м искать и IMPERIAL TRIUMPHANT, выдав матерый неонуарный авангард-дэз-джаз, который для одних в очередной раз закрепит статус группы как проводника неудобоваримой антимузыки и провокатора мигрени, а другим, словно, наркоманский замес, обеспечит полет фантазии и специфичный нажористый приход. В качестве дополнительного допинга — столь же своеобразное визуальное приложение-клип, которое некоторым зайдет а-ля Линч на минималках, а иных отпугнет как несусветная претенциозная хрень. Как говорится, думайте сами, решайте сами. Я могу лишь (снова) отметить, что живые выступления IM — совершенно феерический и незабываемый опыт, и если дома слушать их музыку сподобишься не всегда, то бежать на концерт я готова в любое время.

Spirit Of Ecstasy

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4 комментария

  • Ирина Степановна написал(а):

    Прошлый альбом не слушал, но по сравнению с позапрошлым стали понятнее, легче воспринимаются.
    Как и ulcerate.
    Трек и видео хороши.

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  • Ирина Степановна написал(а):

    И ещё оффтоп, там Дэнни из Анафемы чуть не откинулся по собственному желанию.

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  • Anastasiya написал(а):

    Ирина Степановна написал(а):
    И ещё оффтоп, там Дэнни из Анафемы чуть не откинулся по собственному желанию.

    Эх. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif Завтра напишу про кампанию, которую запустили ему в помощь.

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  • Merzbow написал(а):

    Им бы сплит замутить с Portal. Хотя Defeated Sanity с их последним альбомом тоже подойдёт весьма.

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