animals The House Of The Rising Sun
04.05.2023

Кавер-версия или неповторимый оригинал? Угадайте, кто написал рок-хиты

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Иногда кавер-версии так прочно входят в мировую историю музыки и дискографию того или иного артиста, что имена авторов и родоначальников как-то стираются. Яркий пример — народная песня «The House Of The Rising Sun», которую невозможно представить себе без «животных» и именем которой группа до сих пор называет свои турне. По этому поводу — небольшой сегодняшний тест.

#1 JUDAS PRIEST «Better By You Better Than Me»

Группа SPOOKY TOOTH записала эту песню в 1969 году.

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#1 NIRVANA «Where Did You Sleep Last Night?»

На самом деле это народная песня (автор ее неизвестен) начала 20 века в стилистике т.н. murder ballad, также исполнявшаяся под названиями «In the Pines», «Black Girl», «My Girl».

В 40-х ее по-своему записал, например, кантри-исполнитель Bill Monroe. А потом еще много кто, в самой разной стилистике.

 

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#1 LED ZEPPELIN «When The Levee Breaks»

И эта пронзительная вещь — кавер-версия. Оригинал написан кантри-блюзовым дуэтом Memphis Minnie и Kansas Joe McCoy в 1929 году. После чего был существенно переработан «цеппелинами».

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#1 QUEEN «Somebody To Love»

Это оригинал, личного авторства Freddie Mercury.

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#1 SMOKIE «Living Next Door to Alice»

Главный хит SMOKIE на самом деле в 70-х написали в соавторстве позабытые уже исполнители Nicky Chinn и Mike Chapman. И в 72-м оригинал даже попадал в австралийский чарт — но всем настолько пофиг, что его даже не нашла на ютубе.

 

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#1 QUIET RIOT «Cum On Feel The Noize»

Версия QUIET RIOT, возможно, больше на слуху, но оригинал, сочиненный SLADE в 1973 году, был грандиозным хитом своего времени, взорвавшим американскую сцену буквально за ночь. Лейблы стали засыпать группу предложениями — и, как говорит легенда, один даже пообещал немедленно доставить пять автомобилей Роллс-Ройс, если контракт будет подписан. Получилось или нет — легенда умалчивает.

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#1 NAZARETH «Love Hurts»

Эту песню сочинил американский композитор Boudleaux Bryant, а первыми записали EVERLY BROTHERS в 1960 году, после чего кавер-творчеством занималось множество артистов, от Roy Orbison, Rod Stewart до Cher. Но вариант NAZARETH запал в душу (и «романтик-коллекшны») больше всего.

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#1 PRINCE «Purple Rain»

Оригинальный оригинал, самолично сочиненный артистом, известным как Prince.

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#1 Joan Jett «I love Rock n’ Roll»

Один из универсальных рок-гимнов сочинили Alan Merrill и Jake Hooker, а первыми записали THE ARROWS в 1975 году — где на вокале был тот же Alan Merrill. Он также сообщил, что придумал эту тему как ответ ROLLING STONES на их хит «It’s Only Rock ‘n Roll (But I Like It)».

Joan Jett подхватила знамя в 1979 году, изначально записав кавер-версию с участниками SEX PISTOLS, а затем, тремя годами позже, переделав со своей группой BLACKHEARTS. За что впоследствии получила мировую славу и Грэмми.

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