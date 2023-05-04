Кавер-версия или неповторимый оригинал? Угадайте, кто написал рок-хиты

Кавер-версия или неповторимый оригинал? Угадайте, кто написал рок-хитыБлог
Иногда кавер-версии так прочно входят в мировую историю музыки и дискографию того или иного артиста, что имена авторов и родоначальников как-то стираются. Яркий пример — народная песня «The House Of The Rising Sun», которую невозможно представить себе без «животных» и именем которой группа до сих пор называет свои турне. По этому поводу — небольшой сегодняшний тест.
#1 JUDAS PRIEST «Better By You Better Than Me»
Группа SPOOKY TOOTH записала эту песню в 1969 году.
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#1 NIRVANA «Where Did You Sleep Last Night?»
На самом деле это народная песня (автор ее неизвестен) начала 20 века в стилистике т.н. murder ballad, также исполнявшаяся под названиями «In the Pines», «Black Girl», «My Girl».
В 40-х ее по-своему записал, например, кантри-исполнитель Bill Monroe. А потом еще много кто, в самой разной стилистике.
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#1 LED ZEPPELIN «When The Levee Breaks»
И эта пронзительная вещь — кавер-версия. Оригинал написан кантри-блюзовым дуэтом Memphis Minnie и Kansas Joe McCoy в 1929 году. После чего был существенно переработан «цеппелинами».
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#1 QUEEN «Somebody To Love»
Это оригинал, личного авторства Freddie Mercury.
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#1 SMOKIE «Living Next Door to Alice»
Главный хит SMOKIE на самом деле в 70-х написали в соавторстве позабытые уже исполнители Nicky Chinn и Mike Chapman. И в 72-м оригинал даже попадал в австралийский чарт — но всем настолько пофиг, что его даже не нашла на ютубе.
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#1 QUIET RIOT «Cum On Feel The Noize»
Версия QUIET RIOT, возможно, больше на слуху, но оригинал, сочиненный SLADE в 1973 году, был грандиозным хитом своего времени, взорвавшим американскую сцену буквально за ночь. Лейблы стали засыпать группу предложениями — и, как говорит легенда, один даже пообещал немедленно доставить пять автомобилей Роллс-Ройс, если контракт будет подписан. Получилось или нет — легенда умалчивает.
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#1 NAZARETH «Love Hurts»
Эту песню сочинил американский композитор Boudleaux Bryant, а первыми записали EVERLY BROTHERS в 1960 году, после чего кавер-творчеством занималось множество артистов, от Roy Orbison, Rod Stewart до Cher. Но вариант NAZARETH запал в душу (и «романтик-коллекшны») больше всего.
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#1 PRINCE «Purple Rain»
Оригинальный оригинал, самолично сочиненный артистом, известным как Prince.
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#1 Joan Jett «I love Rock n’ Roll»
Один из универсальных рок-гимнов сочинили Alan Merrill и Jake Hooker, а первыми записали THE ARROWS в 1975 году — где на вокале был тот же Alan Merrill. Он также сообщил, что придумал эту тему как ответ ROLLING STONES на их хит «It’s Only Rock ‘n Roll (But I Like It)».
Joan Jett подхватила знамя в 1979 году, изначально записав кавер-версию с участниками SEX PISTOLS, а затем, тремя годами позже, переделав со своей группой BLACKHEARTS. За что впоследствии получила мировую славу и Грэмми.
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 111
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Кавер-версия или неповторимый оригинал? Угадайте, кто написал рок-хиты
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Комментарии
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Назар Василич:
Да, такое ощущение, что Фернандо конкретно прибухивает. Надо, чтобы остановился, тогда восстановится, почистится, и снова станет юным и красивым )))…
Алексей:
Ну да, что-то внешне он не очень , но судя по видосу тобой Анастасюшенька выложенному, голос не растерял. Я жэстачайшэ удивлён,что столько народу на концерте-не прото…
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Тварь:
Veles написал(а):
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Чорны написал(а):
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Veles:
Чорны написал(а):
Абы не было подагры.
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Чорны:
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