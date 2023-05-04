Кавер-версия или неповторимый оригинал? Угадайте, кто написал рок-хиты

На самом деле это народная песня (автор ее неизвестен) начала 20 века в стилистике т.н. murder ballad, также исполнявшаяся под названиями «In the Pines», «Black Girl», «My Girl».

В 40-х ее по-своему записал, например, кантри-исполнитель Bill Monroe. А потом еще много кто, в самой разной стилистике.