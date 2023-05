Кавер-версия или неповторимый оригинал? Угадайте, кто написал рок-хиты

Один из универсальных рок-гимнов сочинили Alan Merrill и Jake Hooker, а первыми записали THE ARROWS в 1975 году — где на вокале был тот же Alan Merrill. Он также сообщил, что придумал эту тему как ответ ROLLING STONES на их хит «It’s Only Rock ‘n Roll (But I Like It)».

Joan Jett подхватила знамя в 1979 году, изначально записав кавер-версию с участниками SEX PISTOLS, а затем, тремя годами позже, переделав со своей группой BLACKHEARTS. За что впоследствии получила мировую славу и Грэмми.