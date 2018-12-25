Самые успешные рок-гастролеры 2018 года

Все начинают судорожно подводить итоги года, и вот агентство Pollstar посчитало, кому в этом мире выступалось лучше всего. Вашему вниманию топ-20 самых успешных рок- и метал-туров, которые имели место с ноября 2017 года по ноябрь 2018. Угадайте, не заглядывая дальше, кому принадлежит рекорд в $166 миллионов? И нет, это вовсе не «ганзы».

20. IRON MAIDEN — $37.5 млн.

19. Ладно, почти рок. Старина Elton John собрал ровно столько же, сколько и «мэйдены», 37 с половиной миллионов. Только билеты на его концерты стоят существенно дороже (средняя цена — $135 баксов).

18. Чуть больше разбогател несгибаемый миллиардер Paul McCartney. Его туры в уходящем году принесли $37.9 млн. Подумаешь, 75 лет. Пол еще даст жару и в 2019-м!

17. Американская рок-группа PHISH, несмотря на возраст и непопсовость музыкального подхода, все еще бодро собирает площадки в США. Почти $39 млн. за туры в 2018-м.

16. QUEEN + Adam Lambert = $39.7 млн. Успех кинофильма «Bohemian Rhapsody», надо верить, способствовал продажам билетов. Хотя Ламберт — все еще не Фредди.

15. THE KILLERS насобирали $42.9 млн. в мировом туре в поддержку пятого альбома. Всего за означенный период группа дала 53 концерта.

14. DEAD & COMPANY, предлагающие прикоснуться к наследию GRATEFUL DEAD, подняли $46.3 млн.

13. DAVE MATTHEWS BAND отыграли 67 шоу и собрали $47.7 млн.

12. TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, потерявшие в прошлом году основателя Пола О’Нила, тем не менее, отыграли за год 94 концерта и собрали $53.7 млн.

11. METALLICA сделали кассу в $67.3 млн. Скромнее, чем в прошлом (там было под девяносто), но и концертов отыграли заметно меньше. Тур «WorldWired», впрочем, продолжится и в 2019-м.

10. Billy Joel сыграл всего 23 концерта, но собрал при этом $70.3 млн. Очевидно, фанатам 69-летнего Билли не жалко сотку-другую за заветный билет.

9. Phil Collins поехал в тур с ироничным названием «Not Dead Yet Tour» и оправдал его полностью, заработав $75.5 млн.

8. GUNS N’ ROSES завершили свой грандиозный тур «Not in This Lifetime…», собрав за вышеназванный период $82.4 млн. (Для сравнения: в 2017-м цифра была $292.5 млн., но в этом году и концертов вышло относительно мало.) Что будет с группой дальше — увидим.

7. FOO FIGHTERS сделали около $87.3 млн.

6. Bruce Springsteen, продолжая забег старичков, собрал $88.3 млн. Причем не выезжая за пределы Нью-Йорка.

5. Объединенные усилия JOURNEY и DEF LEPPARD принесли $97.8 млн. 60 концертов, средняя цена порядка сотни долларов.

4. THE ROLLING STONES отыграли 14 концертов и заработали $116.6 млн. Как бы там кто ни критиковал это «жалкое зрелище».

3. U2 подняли $126.2 млн.

2. Roger Waters утешил поклонников PINK FLOYD, проехавшись по миру и собрав $131.3 млн.

1. Ну а вот и призеры! Победное первое место держит группа EAGLES, собравшая 53 концертами $166 миллионов. Средняя цена за билет ветеранов «отеля» составила $172.13.

Если же кому интересен порядок цифр в мире поп-артистов, то вот тройка лидеров: Jay-Z и Beyoncé ($254.1 млн.), Taylor Swift ($345.1 млн.) и Ed Sheeran ($432.4 млн.). Должно быть, большущий талант!