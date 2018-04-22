Цитата. Гитарист TWISTED SISTER о рок-ветеранах на сцене: «Смотреть, как Кит Ричардс и Ронни Вуд пытаются играть на гитарах — это чудовищный сраный опыт»

Jay Jay French, 65-летний гитарист ушедших на покой TWISTED SISTER, отжег в недавнем интервью, рассказывая о своих впечатлениях от живых (или полуживых?) концертов рок-звезд типа THE ROLLING STONES. О том, как, цитирую, они «разлагаются на сцене за высокий прайс».

рок цитаты Twisted Sister Jay Jay French «Музыкантам JUDAS PRIEST уже по 65 или 70 лет, SAXON’цам долбаные 80 лет, THE ROLLING STONES по 90. Смотреть, как Кит Ричардс и Ронни Вуд пытаются играть на гитарах, — это как сидеть в тур-автобусе, которым рулят José Feliciano и Ray Charles, не пользуясь GPS, — одним словом, чудовищный сраный опыт. Если бы RS были поумнее, они б наняли 25-летних парней из Нэшвилла, которые в состоянии отыграть их гитарные партии, а оба живых мертвеца бродили б перед публикой, выделываясь, как Джонни Депп в «Пиратах Карибского моря». Они, блять, не в состоянии играть! И, что меня особенно впечатляет, при всем при этом никто не стеснятся брать по сотне баксов за билет.

Когда вы идете на концерт THE EAGLES, на сцене 45-летние мужики, потому что зрители хотят услышать, как звучит музыка THE EAGLES. Когда выходит Roger Waters, на сцене целая толпа приглашенных музыкантов — потому что вы хотите получить удовольствие от звуков «The Wall». А «стоунс» настаивают, чтобы вы смотрели, как они разлагаются на сцене за вашу сотку.

Меня это бесит! Мы выкладывались, выворачивались наизнанку, чтобы каждый вечер выдавать перфектное шоу. И я видел THE ROLLING STONES на пике их чертовой карьеры — в 69-м, 70-м, 71-м, 72-м годах. Я всю жизнь был их фанатом! И, как многие, считал их одной из величайших рок-групп планеты Земля. Помните DVD «Ladies And Gentlemen: The Rolling Stones»? Пересмотрите его. И подумайте, как, имея в архиве вот это, можно выходить и звучать, как говнина?

рок цитаты Twisted Sister Jay Jay French Кто еще? JUDAS PRIEST? K.K. ушел. Играет теперь в гольф. Гленн ушел. Но все у них прекрасно. «Джудасприст» — это теперь кавер-группа.

Нет, не подумайте. Я не против кавер-групп как таковых — ибо мы родились, пришли из этого мира. Когда TWISTED SISTER начинались как группа, играя в барах, то наши кавер-коллеги по барным сценам зачастую выступали лучше, чем те, чьи песни они исполняли. Например, RAT RACE CHOIR и STANTON ANDERSON BAND, которые тогда колбасили с нами в рок-клубах.

Или вот, знаете, в 75 году, когда начали разлагаться LED ZEPPELIN, тяжело было попасть на их живой концерт и не проблеваться при этом. Они были невероятно плохи на сцене. Лучше было выкинуть деньги на помойку, чем купить билет на их концерт, — однако если вы приходили посмотреть, как группа ZEBRA играет ZEPPELIN, то у них получались перфектные «цеппелины». Также, попав на выступление RAT RACE CHOIR, вы получали идеальный PINK FLOYD; идеальный EMERSON, LAKE & PALMER. И это имело значение. Я это ценю. Кавер-группы — это кавер-группы. Так же, как FOREIGNER. FOREIGNER сегодня — стопроцентная кавер-банда, в ней ведь не осталось ни единого оригинального участника»…

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зануда 23.04.2018 в 09:42

    Может, его еще и Оззи на сцене не устраивает?

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  2. WR 23.04.2018 в 09:54

    Зануда написал(а):
    Может, его еще и Оззи на сцене не устраивает?

    Ну судя по записям на youtube, Оззи тоже уже разлагается

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  3. Sonne 23.04.2018 в 11:17

    Ага, а про Лемми так не говорили, хотя в последние годы он еле ходил по сцене.

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  4. DimaCar 23.04.2018 в 13:33

    Смотреть за собственные деньги, как дряхлеют рок-герои — не самое крутое развлечение, согласен… Но и героев можно понять, им тоже не хватает денег на кокс :) так что пускай играют, на всякий товар найдётся свой купец..

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  5. Loretta 23.04.2018 в 23:06

    Т.е. мужик предлагает собрать вместо дедов кавер бэнд и брать за него по 100 баксов?! Хм.

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  6. Kondrath 24.04.2018 в 09:34

    Э, он там говорит — «настаивают, чтобы вы смотрели»? То есть что, людей загоняют на стадионы под угрозой мгновенного заражения поносной хворью?

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  7. Adam 24.04.2018 в 14:10

    Учитывая, что заявление публично, приходится констатировать, тупой пиздёжь обладателя маленького члена. Сыграй в своей сраной группёшке лучше в их возасте, если на твою какашку вообще орги соберут людей хоть за червонец. TS — сраное распиаренное говно, не имеющее ни одного великого альбома и всегда выезжавшее на накидывании на вентилятор и ТВ. А теперь пукающее в Сети …

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  8. Бугагага 24.04.2018 в 15:09

    Кто вообще обратил бы внимание на ТС, если бы не хреновенький гайдёныш от хохла Снайдера?

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  9. Antonarchus 24.04.2018 в 17:14

    вот не надо тут, про то что Twisted Sister -распиаренное гавно. ну не нравится — не слушай. а еще лучше послушай трибьют альбом TS, на котором играют звезды. как играют и что говорят. тут тебе и Anthrax, Overkill, Motorhead, Hammerfall, и Чак Ди. даже Cradle of Filth есть. я вот недавно приобрел себе.
    а по поводу сабжа, ну мудак он, Джей Джей. ТS ничего не записывали уж лет 30 и сами стали кавер группой без своего классического ударника, а он все ворчит. наверное, завидует.
    и никто никого ни к чему не обязывает, это он тоже зря болтает.

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  10. dissolve-ens 24.04.2018 в 19:08

    Да правильно говорит, надо уметь вовремя остановится

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  11. dissolve-ens 24.04.2018 в 19:08

    *ться

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