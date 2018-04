Цитата. Гитарист TWISTED SISTER о рок-ветеранах на сцене: «Смотреть, как Кит Ричардс и Ронни Вуд пытаются играть на гитарах — это чудовищный сраный опыт»

Jay Jay French, 65-летний гитарист ушедших на покой TWISTED SISTER, отжег в недавнем интервью, рассказывая о своих впечатлениях от живых (или полуживых?) концертов рок-звезд типа THE ROLLING STONES. О том, как, цитирую, они «разлагаются на сцене за высокий прайс».

«Музыкантам JUDAS PRIEST уже по 65 или 70 лет, SAXON’цам долбаные 80 лет, THE ROLLING STONES по 90. Смотреть, как Кит Ричардс и Ронни Вуд пытаются играть на гитарах, — это как сидеть в тур-автобусе, которым рулят José Feliciano и Ray Charles, не пользуясь GPS, — одним словом, чудовищный сраный опыт. Если бы RS были поумнее, они б наняли 25-летних парней из Нэшвилла, которые в состоянии отыграть их гитарные партии, а оба живых мертвеца бродили б перед публикой, выделываясь, как Джонни Депп в «Пиратах Карибского моря». Они, блять, не в состоянии играть! И, что меня особенно впечатляет, при всем при этом никто не стеснятся брать по сотне баксов за билет.

Когда вы идете на концерт THE EAGLES, на сцене 45-летние мужики, потому что зрители хотят услышать, как звучит музыка THE EAGLES. Когда выходит Roger Waters, на сцене целая толпа приглашенных музыкантов — потому что вы хотите получить удовольствие от звуков «The Wall». А «стоунс» настаивают, чтобы вы смотрели, как они разлагаются на сцене за вашу сотку.

Меня это бесит! Мы выкладывались, выворачивались наизнанку, чтобы каждый вечер выдавать перфектное шоу. И я видел THE ROLLING STONES на пике их чертовой карьеры — в 69-м, 70-м, 71-м, 72-м годах. Я всю жизнь был их фанатом! И, как многие, считал их одной из величайших рок-групп планеты Земля. Помните DVD «Ladies And Gentlemen: The Rolling Stones»? Пересмотрите его. И подумайте, как, имея в архиве вот это, можно выходить и звучать, как говнина?

Кто еще? JUDAS PRIEST? K.K. ушел. Играет теперь в гольф. Гленн ушел. Но все у них прекрасно. «Джудасприст» — это теперь кавер-группа.

Нет, не подумайте. Я не против кавер-групп как таковых — ибо мы родились, пришли из этого мира. Когда TWISTED SISTER начинались как группа, играя в барах, то наши кавер-коллеги по барным сценам зачастую выступали лучше, чем те, чьи песни они исполняли. Например, RAT RACE CHOIR и STANTON ANDERSON BAND, которые тогда колбасили с нами в рок-клубах.

Или вот, знаете, в 75 году, когда начали разлагаться LED ZEPPELIN, тяжело было попасть на их живой концерт и не проблеваться при этом. Они были невероятно плохи на сцене. Лучше было выкинуть деньги на помойку, чем купить билет на их концерт, — однако если вы приходили посмотреть, как группа ZEBRA играет ZEPPELIN, то у них получались перфектные «цеппелины». Также, попав на выступление RAT RACE CHOIR, вы получали идеальный PINK FLOYD; идеальный EMERSON, LAKE & PALMER. И это имело значение. Я это ценю. Кавер-группы — это кавер-группы. Так же, как FOREIGNER. FOREIGNER сегодня — стопроцентная кавер-банда, в ней ведь не осталось ни единого оригинального участника»…