Объявлены даты европейского тура METALLICA 2019

METALLICA вернутся в Европу весной-летом 2019 года. Тур стартует в Лиссабоне 1 мая и закончится в Германии в конце августа. Ближайшие к нам точки трассы — Москва 21 июля и Варшава 21 августа. Изучить график передвижения группы детальнее можно тут: https://www.metallica.com/tour.

, рубрика(и): Быстрые новости

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