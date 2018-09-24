Объявлены даты европейского тура METALLICA 2019

METALLICA вернутся в Европу весной-летом 2019 года. Тур стартует в Лиссабоне 1 мая и закончится в Германии в конце августа. Ближайшие к нам точки трассы — Москва 21 июля и Варшава 21 августа. Изучить график передвижения группы детальнее можно тут: https://www.metallica.com/tour.