METALLICA вернутся в Европу весной-летом 2019 года. Тур стартует в Лиссабоне 1 мая и закончится в Германии в конце августа. Ближайшие к нам точки трассы — Москва 21 июля и Варшава 21 августа. Изучить график передвижения группы детальнее можно тут: https://www.metallica.com/tour.
Объявлены даты европейского тура METALLICA 2019
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Metallica
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1959 - Denis "Piggy" D'Amour (VOIVOD) †
1969 - Shawn Crahan (SLIPKNOT)
1973 - James "Rhim" Davis (THE BIRTHDAY MASSACRE)
1977 - Orjan "Ulvhedin Hoest" Stedjeberg (TAAKE)
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Monstrosity The Passage Of Existence
Vreid Lifehunger
A Forest Of Stars Grave Mounds And Grave Mistakes
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Archgoat The Luciferian Crown
Pig Destroyer Head Cage
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Anaal Nathrakh A New Kind Of Horror
Riverside Wasteland
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