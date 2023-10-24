Corey Taylor
24.10.2023

Corey Taylor поделился скромным обаянием буржуазии: «Как ни странно, зарабатываем мы не много»

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В недавнем интервью Corey Taylor рассказал, как трудно (и бедно!) быть рокером. «Есть такое общее заблуждение, что рок-звезды буквально купаются в море денег. Это не так. И для нас, например, есть причины выступать настолько часто, как мы это делаем. Только так мы можем оплатить все долбаные счета».

«Вообще, как ни странно звучит, зарабатываем мы не много. То есть на жизнь, конечно, хватает, и на жизнь комфортную. Но каких-то по-настоящему крупных сделок нам никогда не предлагали… Плюс, в группе много музыкантов — а еще техкоманда, продакшен, это вот все. За все нужно платить. Так что по итогу каждому остается не такая уж крупная сумма.

Мы никогда даже близко не подходили к уровню дохода, скажем, спортсменов, актеров, этого вот всего. И если принять во внимание инфляцию, мы, в общем-то, верхняя прослойка среднего класса. Ничего выдающегося в плане дохода. Мы не богачи, ни в каком понимании. Но мы держимся нормально. Я, например, могу обеспечить семью, образование, страховки для детей и прочее. Как-то так. Однако в силу того, что SLIPKNOT — группа не для массовой аудитории, охерительных прибылей типа как имеет, например, Taylor Swift, нам не видать».

И все это, конечно, звучит очень скромно — однако публично известное состояние Тейлора (не всего SLIPKNOT) оценивается в 10 миллионов долларов. И в других интервью он рассказывает, как запросто спускает по десять штук на DVD, DVD-плеер, шлем из «Звездных войн» с автографом Джорджа Лукаса и прочие карманные мелочи. Такой вот средненький класс, ага.

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10 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    какая проблема? вас 9 рыл. Можно половину выкинуть нахрен. Кори умеет играть на гитаре- это минус один гитарист например. DJ совместить с сэмплерщиком (либо убрать вообще). Зачем два перкуссиониста? Оставьте одного. Кароч- сами себе проблемы создают.
    P.S. кстати, там Андерс вовсю по Австралии колесит с MFKR. Неплохо получаетсяю

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  • Кекенштейн написал(а):

    РАДИКАЛЬНО ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГРУППЫ СЛИВВРОТХ:
    Оставляем только кори с гитарой, барабанщика да басиста. Перкуссию все равно не слышно уже лет 20, сэмплы/клавиши крутим по ноуту. Делим прибыль с проекта между тремя участниками группы и радуемся рок буржуазному стилю жизни. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif

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  • griwski написал(а):

    Я знаю лучше преобразование Слипнот:
    — Берем все риффы из people=shit
    — Припев берем из psychosocial
    Замешиваем, иногда меняя местами. Играем по кругу эти две песни как одну, каждый раз выдавая за новый трек. Хотя это не преобразование. Они бл*ть так и делают уже лет 15.

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  • Виктор написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Андерс вовсю по Австралии колесит с MFKR


    как уже заебали эти «ценители». Ваш этот Андерс — просто обычный хёвый вокалист каких тысячи тысяч. То что он в своё время попал в группу Slipknot — не делает его какой-то величиной, к тому же вылетел он из этой группы практически сразу же

    И вообще Mate. Feed. Kill. Repeat. — это демо. Сами Slipknot никогда не признают и никогда не признавали эту запись за альбом. И да — для становления стиля работа важная, но на самом деле он относится к той категории вещей, которую нахуй не надо было никому показывать, потому что никто кроме вот таких «ценителей» с башкой глубоко в унитазе ничего там интересного не услышит

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  • Орг написал(а):

    Наскока я помню, верх среднего класса в США это годовой доход от 120 до 350 тыщ в год, то есть во первых понятие растяжимое, а во вторых если умножить эти суммы на 25 лет что они функционируют, то эти же 10 лямов и получится. Вообще конечно очень недурно для прямо скажем тупых Шариковых из американского захолустья. Чтобы такие деньги зарабатывать на обычной работе нужно иметь каменный зад, сидеть за занятиями с 7 до 27 лет по 15 часов в сутки и ваще, чтобы башка хорошо варила.

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    Виктор написал(а):
    Merzbow написал(а):
    Андерс вовсю по Австралии колесит с MFKR

    как уже заебали эти «ценители». Ваш этот Андерс — просто обычный хёвый вокалист каких тысячи тысяч. То что он в своё время попал в группу Slipknot — не делает его какой-то величиной, к тому же вылетел он из этой группы практически сразу же

    И вообще Mate. Feed. Kill. Repeat. — это демо. Сами Slipknot никогда не признают и никогда не признавали эту запись за альбом. И да — для становления стиля работа важная, но на самом деле он относится к той категории вещей, которую нахуй не надо было никому показывать, потому что никто кроме вот таких «ценителей» с башкой глубоко в унитазе ничего там интересного не услышит
    Эка тебя бомбануло. Приложи что то холодное к своей жопе=голове.

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  • Juris написал(а):

    Х.з. что за перец — и где вы их только откапываетеhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • коллапес написал(а):

    никогда не слушал «этих»…
    но прочитал с удовольствием

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  • Eum написал(а):

    Его деньги — его воля куда их спускать, что тут обсуждать-то.

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  • Артем написал(а):

    Он прав. Таких групп как slipknot несколько сотен на весь мир. А подавляющее большинство рокеров играет в грязных клубах за 3 копейки и бутылку пива.

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