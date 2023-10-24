Corey Taylor поделился скромным обаянием буржуазии: «Как ни странно, зарабатываем мы не много»

В недавнем интервью Corey Taylor рассказал, как трудно (и бедно!) быть рокером. «Есть такое общее заблуждение, что рок-звезды буквально купаются в море денег. Это не так. И для нас, например, есть причины выступать настолько часто, как мы это делаем. Только так мы можем оплатить все долбаные счета».

«Вообще, как ни странно звучит, зарабатываем мы не много. То есть на жизнь, конечно, хватает, и на жизнь комфортную. Но каких-то по-настоящему крупных сделок нам никогда не предлагали… Плюс, в группе много музыкантов — а еще техкоманда, продакшен, это вот все. За все нужно платить. Так что по итогу каждому остается не такая уж крупная сумма.

Мы никогда даже близко не подходили к уровню дохода, скажем, спортсменов, актеров, этого вот всего. И если принять во внимание инфляцию, мы, в общем-то, верхняя прослойка среднего класса. Ничего выдающегося в плане дохода. Мы не богачи, ни в каком понимании. Но мы держимся нормально. Я, например, могу обеспечить семью, образование, страховки для детей и прочее. Как-то так. Однако в силу того, что SLIPKNOT — группа не для массовой аудитории, охерительных прибылей типа как имеет, например, Taylor Swift, нам не видать».

И все это, конечно, звучит очень скромно — однако публично известное состояние Тейлора (не всего SLIPKNOT) оценивается в 10 миллионов долларов. И в других интервью он рассказывает, как запросто спускает по десять штук на DVD, DVD-плеер, шлем из «Звездных войн» с автографом Джорджа Лукаса и прочие карманные мелочи. Такой вот средненький класс, ага.

Количество просмотров: 2 698

10 комментариев