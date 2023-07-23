Голосуем! Лучший альбом первой половины 2023 годаБлог
Итак, все-таки пора определить бест-оф первой половины 2023 года (и попадет ли на первое место METALLICA), отметив из списка альбомы, которые понравились больше всего, — а если чего-то важного в списке нет, предложив кандидатуру в комментариях. Релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.
Голосование продлится до 5 августа включительно.
**Можно выбрать восемь альбомов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 182
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Голосуем! Лучший альбом первой половины 2023 года
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Комментарии
Tular:
Писюн c глазами:
Писюн с глазами:
Кирк Хэммет написал(а):
R u fuckin’ serious? Мои сногсшибательные соляки даже не в первой тройке?
Я тоже хз, что такое Мещера и Громоверж (подозреваю, что сырая блэку…
Кирк Хэммет:
R u fuckin’ serious? Мои сногсшибательные соляки даже не в первой тройке?…
Vile:
коллапес написал(а):
многое из этого пропустил
а как же:
Blackbraid, Мещера, Громоверж?
учитывая предпочтения — не удивительно ))
Мещера, Громоверж WTF вообще это?) …
коллапес:
многое из этого пропустил
а как же:
Blackbraid, Мещера, Громоверж?…
Vivaldi Death:
Нокт написал(а):
а во вторых, работа у меня такая — ныть и бухать.
Кажется я нашёл работу мечты всей своей жизни-вам заместитель не требуется? Первую часть р…
Нокт:
Vivaldi Death написал(а):
»или вдохновлялся черепушкой своего покойного родителя »
Чувак ночью,с лопатой лезет через кладбищенскую стену и копает при луне могилу?
…
Дед Аким:
Не ожидал, понравилось. Клип-ужастик прикольный создали, существо мерзкое получилось. Музыка тоже очень бодрячковая, вот этот ритм ребята хорошо поддерживают. И во�…
Дед Аким:
Думаю, все хорошо загрузил, но какой-то непорядок, чего-то не хватает
Понял, каверов не был…
Дед Аким:
Vivaldi Death:
Бармалей написал(а):
На заре творческого пути постоянно таскали череп на сцену
Всё так.Раньше с этим ни вопросов ни проблем не было.Можно было совершенно …
Бармалей:
Vivaldi Death написал(а):
»или вдохновлялся черепушкой своего покойного родителя »
Бездарнейшее враньё!Заполучить ГОЛОВУ покойника и при этом не сесть-невозможн�…
многое из этого пропустил
а как же:
Blackbraid, Мещера, Громоверж?
коллапес написал(а):
многое из этого пропустил
а как же:
Blackbraid, Мещера, Громоверж?
учитывая предпочтения — не удивительно ))
Мещера, Громоверж WTF вообще это?) без обид,но локальные банды и всемирно известные это разные вещи…
R u fuckin’ serious? Мои сногсшибательные соляки даже не в первой тройке?
Кирк Хэммет написал(а):
R u fuckin’ serious? Мои сногсшибательные соляки даже не в первой тройке?
Я тоже хз, что такое Мещера и Громоверж (подозреваю, что сырая блэкуха), но Blackbraid можно было бы добавить, да
Не та цитата, к пред. посту.
Church of Misery