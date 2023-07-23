metallica seasons meme
23.07.2023

Голосуем! Лучший альбом первой половины 2023 года

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Итак, все-таки пора определить бест-оф первой половины 2023 года (и попадет ли на первое место METALLICA), отметив из списка альбомы, которые понравились больше всего, — а если чего-то важного в списке нет, предложив кандидатуру в комментариях. Релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.

Голосование продлится до 5 августа включительно.

**Можно выбрать восемь альбомов.

Лучший тяжелый альбом первой половины 2023 года

результаты

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6 комментариев

  • коллапес написал(а):

    многое из этого пропустил
    а как же:
    Blackbraid, Мещера, Громоверж?

    >>>
  • Vile написал(а):

    коллапес написал(а):
    многое из этого пропустил
    а как же:
    Blackbraid, Мещера, Громоверж?
    учитывая предпочтения — не удивительно ))
    Мещера, Громоверж WTF вообще это?) без обид,но локальные банды и всемирно известные это разные вещи…

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  • Кирк Хэммет написал(а):

    R u fuckin’ serious? Мои сногсшибательные соляки даже не в первой тройке?

    >>>
  • Писюн с глазами написал(а):

    Кирк Хэммет написал(а):
    R u fuckin’ serious? Мои сногсшибательные соляки даже не в первой тройке?
    Я тоже хз, что такое Мещера и Громоверж (подозреваю, что сырая блэкуха), но Blackbraid можно было бы добавить, да

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  • Писюн c глазами написал(а):

    Не та цитата, к пред. посту.

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  • Tular написал(а):

    Church of Misery

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