Serj Tankian поделился отрывком из новых мемуаров: «Я предлагал SYSTEM OF A DOWN другого вокалиста»

Serj Tankian в мае выпускает книгу мемуаров «Down With The System» и уже поделился кое-чем примечательным в отрывке, опубликованном «Rolling Stone». «В конце 2017 года, — пишет музыкант, — у нас было общее собрание в офисе менеджера. Там я сказал, что имею кое-какой вопрос для обсуждения. И когда все прочие дела и бизнес-повестка были закрыты, взял слово. «Во-первых, — заявил я, — давно вам всем дал понять, что в гастролях SOAD более не заинтересован — и из-за проблем со спиной, и просто потому что имею другие планы на будущее. Но я не хочу вас держать ни с чем. Эта группа — то, о чем вы мечтали, то над чем работали всю свою жизнь. И вы заслуживаете продолжения».

На этом моменте я посмотрел на Daron, Shavo и John, зная, что удар будет серьезным. «Думаю, вам нужно найти нового вокалиста».

Долгое время SYSTEM OF A DOWN была командой нас четверых. Мы построили ее из ничего, прошли вместе все испытания, всегда будучи монолитом, так, что если бы ушел один человек, это было бы просто не то. Честно, за пару лет до упомянутого разговора я даже хотел составить юридический документ, прописывающий, что если б кто-то решил уйти по любой причине, помимо, боже упаси, смерти, то оставшиеся участники не имели права выступать под именем SOAD.

Все, кроме меня, выступили против этой идеи — возможно, сознавая, что я уже поглядывал на дверь, и не желая прощаться со сценой. Поначалу меня расстроило, что мы не одинаково относимся к группе, но прошло время, и я тоже перестал носиться с ней как с писаной торбой, а ребят стал считать скорее близкими друзьями, чем незаменимыми со-участниками. Друзьями они мне остаются и поныне.

Я хотел, чтобы они были счастливы. Хотел, чтобы они перестали зависеть от меня, моего здоровья, моей спины и желания проводить месяцы в тур-автобусе. Эти парни всегда значили и значат для меня больше, чем все, связанное с «системой».

И безусловно, они тоже хотели, чтобы я был счастлив. Так что логичным казалось, что я просто уйду и найду себе замену. Я был готов обучить будущего вокалиста, что и как исполнять. Это было бы идеальное расставание, максимально дружественное и позитивное, полное взаимопомощи, прекрасных интервью и слов поддержки.

Не думаю, что, когда я сделал это предложение, все были стопроцентно против. Возможно, они чего-то подобного ожидали подспудно. И попросили времени подумать, а также не спешить публично жать на тормоза и объявлять об уходе. Обещали не давить на меня в плане туров: просто показывать какие-то предложения от менеджмента. Захочу — да, приму. Нет — значит, нет. Это не будет обсуждаться.

В принципе, для меня подобное звучало неплохо, и с годами я даже подумал, что идея с новым вокалистом сама по себе затухла. Тем не менее, однажды мы с Джоном и Шаво были на благотворительном вечере в Глендейле, и какой-то парень на сцене исполнил великолепную армянскую песню. Шаво сидел рядом за столом и похлопал меня по плечу.

«К слову, мы пробовали его на вокал, — сказал он, — и все хорошо, но с гроулом и скримом никак». Я тогда даже офигел от мысли, что какие-то прослушивания проводились, а мне никто не сказал. «Почему я не в курсе?» «Не знаю», — пожал плечами Shavo. «Окей, — говорю, — он отлично поет, так что давай вытащу его за двери на парковку и научу гроулить, хоть сейчас. Правда, попробуйте его еще раз».

Но… не вышло. С тех пор я им советовал еще одного хорошего парня и предлагал на прослушивание. Однако не думаю, что и оно состоялось».

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