Смертельно острый опрос: самый лучший альбом CANNIBAL CORPSE?Блог
По итогам голосовалки за лучший альбом второй половины 2023 года внезапно победил шестнадцатый лонгплей CANNIBAL CORPSE Chaos Horrific — как в 2014-м побеждал A Skeletal Domain, в 2021-м — Violence Unimagined. (А вот, скажем, ни Torture, ни Red Before Black на первое место не попадали.) Отсюда — вдохновленный комментариями, пронзительный, опрос тематический: а какой, собственно, у «каннибалов» самый-самый лучший диск?
Alex Webster: «Если говорить о моих любимых релизах нашей команды, то из старых это, наверно, The Bleeding. Из более поздних — Kill. Но вообще, когда меня спрашивают, какой самый лучший, отвечаю обычно: «следующий». Потому что мы всегда стараемся записать самый-самый лучший свой диск».
*голосовать можно за любое количество вариантов
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 165
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Смертельно острый опрос: самый лучший альбом CANNIBAL CORPSE?
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Лучшим альбомом второго полугодия 2023 признан CANNIBAL CORPSE «Chaos Horrific»!
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Комментарии
Merzbow:
Писюн с глазами:
Green:
Anastasiya:
Death написал(а):
А где последний?
Чего-то не отображался. Вроде уже есть)…
Death:
коллапес:
б-же, хорошо что я сразу в конец перемотал, сэкономил кучу времени.
длиное интро это конечно ух.…
Petrozza:
goremyka:
Прочитал сначала Труселя А если серьезно , то дядька культовый барабанщик. Интересно буд�…
juris:
Alex666:
Бесамимучим:
Тварь написал(а):
СиРОЖА написал(а):
отлично помню соло из tornado of souls
вот! вот! ВОТ!!!
Теперь я знаю, кто такой СиРОЖА!!!
Мастейн, перелогиньтесь!!!
Вообще-то луч�…
Hammer Smashed Face:
Anastasiya:
Черноярец написал(а):
Это в Биллборде так, но не здесь)
Да, где мое бабло от металлики и каннибалов?
atr написал(а):
Настя, а можно как с Аморфисом — как�…
А где последний?
Death написал(а):
А где последний?
Чего-то не отображался. Вроде уже есть)
А как насчёт лучшей обложки….?
Все одинаковые, но лучший — The Bleeding.
Created to kill)
Жаль так демо и остался.