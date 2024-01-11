cannibal corpse corsegrinder rock and metal santa
11.01.2024

Смертельно острый опрос: самый лучший альбом CANNIBAL CORPSE?

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По итогам голосовалки за лучший альбом второй половины 2023 года внезапно победил шестнадцатый лонгплей CANNIBAL CORPSE Chaos Horrific — как в 2014-м побеждал A Skeletal Domain, в 2021-м — Violence Unimagined. (А вот, скажем, ни Torture, ни Red Before Black на первое место не попадали.) Отсюда — вдохновленный комментариями, пронзительный, опрос тематический: а какой, собственно, у «каннибалов» самый-самый лучший диск?

Alex Webster: «Если говорить о моих любимых релизах нашей команды, то из старых это, наверно, The Bleeding. Из более поздних — Kill. Но вообще, когда меня спрашивают, какой самый лучший, отвечаю обычно: «следующий». Потому что мы всегда стараемся записать самый-самый лучший свой диск».

*голосовать можно за любое количество вариантов

Самый лучший альбом CANNIBAL CORPSE - это...?

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5 комментариев

  • Death написал(а):

    А где последний?

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  • Anastasiya написал(а):

    Death написал(а):
    А где последний?

    Чего-то не отображался. Вроде уже есть)

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  • Green написал(а):

    А как насчёт лучшей обложки….?http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Все одинаковые, но лучший — The Bleeding.

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  • Merzbow написал(а):

    Created to kill)
    Жаль так демо и остался.

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