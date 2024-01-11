Смертельно острый опрос: самый лучший альбом CANNIBAL CORPSE?

По итогам голосовалки за лучший альбом второй половины 2023 года внезапно победил шестнадцатый лонгплей CANNIBAL CORPSE Chaos Horrific — как в 2014-м побеждал A Skeletal Domain, в 2021-м — Violence Unimagined. (А вот, скажем, ни Torture, ни Red Before Black на первое место не попадали.) Отсюда — вдохновленный комментариями, пронзительный, опрос тематический: а какой, собственно, у «каннибалов» самый-самый лучший диск?

Alex Webster: «Если говорить о моих любимых релизах нашей команды, то из старых это, наверно, The Bleeding. Из более поздних — Kill. Но вообще, когда меня спрашивают, какой самый лучший, отвечаю обычно: «следующий». Потому что мы всегда стараемся записать самый-самый лучший свой диск».

*голосовать можно за любое количество вариантов

Самый лучший альбом CANNIBAL CORPSE - это...? Eaten Back to Life

Butchered at Birth

Tomb of the Mutilated

The Bleeding

Vile

Gallery of Suicide

Bloodthirst

Gore Obsessed

The Wretched Spawn

Kill

Evisceration Plague

Torture

A Skeletal Domain

Red Before Black

Violence Unimagined

Chaos Horrific

Все с Барнсом

Все с Фишером

Все с Леонтьевым

А что, они чем-то отличаются? результаты

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