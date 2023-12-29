Голосуем! Лучшие альбомы второй половины 2023 года

Пора подводить черту под 2023-м музыкальным — и вот голосовалка за альбомы второй половины года (т.е. официально вышедшие с июля по декабрь). Выбирайте, что понравилось больше всего, а также не забывайте писать в комментариях свои личные итоги года. И предлагать релизы, которые в список не попали. Студийники, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.

Голосование продлится до 8 января включительно.

**Можно выбрать восемь альбомов.

Лучший тяжелый альбом второй половины 2023 года Abigor «Taphonomia Aeternitatis - Gesänge im Leichenlicht der Welt»

Alice Cooper «Road»

Angelus Apatrida «Aftermath»

Autopsy «Ashes, Organs, Blood And Crypts»

Blackbraid «Blackbraid II»

Blut Aus Nord «Disharmonium - Nahab»

Brujeria «Esto Es Brujeria»

Butcher Babies «Eye For An Eye...'Til the World's Blind»

Cadaver «The Age Of The Offended»

Cannibal Corpse «Chaos Horrific»

Carnifex «Necromanteum»

Chris Boltendahl's Steelhammer «Reborn In Flames»

Cirith Ungol «Dark Parade»

Code Orange «The Above»

Crypta «Shades Of Sorrow»

Cryptopsy «As Gomorrah Burns»

CyHra «The Vertigo Trigger»

Doro «Conqueress - Forever Strong And Proud»

Dying Fetus «Make Them Beg For Death»

Ektomorf «Vivid Black»

Eye Of Solitude «X»

Godthrymm «Distortions»

Grand Cadaver «Deities Of Deathlike Sleep»

Helmet «Left»

In This Moment «Godmode»

Incantation «Unholy Deification»

KK's Priest «The Sinner Rides Again»

Kataklysm «Goliath»

Kraanium «Scriptures Of Vicennial Defilement»

Krieg «Ruiner»

Kypck «Преступления Против Человечества»

Marduk «Memento Mori»

Mutoid Man «Mutants»

Myrkur «Spine»

Nervosa «Jailbreak»

October Tide «The Cancer Pledge»

On Thorns I Lay «On Thorns I Lay»

Otep «The God Slayer»

Panzerchrist «Last Of A Kind»

Primal Fear «Code Red»

Primordial «How It Ends»

Rebaelliun «Under The Sign Of Rebellion»

Sadus «The Shadow Inside»

Shining «Shining»

Signs Of The Swarm «Amongst The Low Empty»

Suffocation «Hymns from The Apocrypha»

Sylosis «A Sign Of Things To Come»

Taake «Et Hav Av Avstand»

TesseracT «War Of Being»

The Magus «Βυσσοδομώντας»

Therion «Leviathan III»

Thy Art Is Murder «Godlike»

Till Lindemann «Zunge»

Troll «Trolldom»

U.D.O. «Touchdown»

Uada «Crepuscule Natura»

Varathron «The Crimson Temple»

Voivod «Morgöth Tales»

Warmen «Here For None»

Within Temptation «Bleed Out» результаты

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