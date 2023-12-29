Голосуем! Лучшие альбомы второй половины 2023 годаБлог
Пора подводить черту под 2023-м музыкальным — и вот голосовалка за альбомы второй половины года (т.е. официально вышедшие с июля по декабрь). Выбирайте, что понравилось больше всего, а также не забывайте писать в комментариях свои личные итоги года. И предлагать релизы, которые в список не попали. Студийники, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.
Голосование продлится до 8 января включительно.
**Можно выбрать восемь альбомов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 82
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Голосуем! Лучшие альбомы второй половины 2023 года
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Комментарии
Тварь:
mr. Shakal:
Очередной гейкор для фембойчиков, любящих «атмосферное музло». …
Crow:
https://www.youtube.com/watch?v=HlrGDQVT0G8
Хоспади,одно видео чего стоит. Негрянин пытается петь, но получается не очень, публика — сплошные туристы и педовки, на 1:10 вообще какой-то Ч�…
Юрий:
Незаметно для себя прослушал на Спотифай все их альбомы )) Спасибо , сударыня )…
Виктор:
Но вот давать деньги просто так всяким блядям типа Post Malone — это конечно понятно что выплаты ориентируются в основном на масштабе концертной д…
mr. Shakal:
Черноярец:
Чисто формально, все музыкальные коллективы на Западе функционируют как коммерческие фирмы, как юридические лица. То есть, как бизнес. А малый это бизнес или средни…
Green:
Правильное дело….
«Значит, надо продолжать продвигать.»
……лютый респект за это!
А альбом ХОРОШ!!!…
Зануда:
Анакойхер:
Другой Александр:
Какой-балаган Уже даже пытаться поддерживать образ перестал…
Ых:
Там DEICIDE с рождеством всех поздравили новым синглом и клипом…
https://www.youtube.com/watch?v=9Pj67ZU89i4…
juris:
«должен удивить при первом прослушивании» — ой, может не надо…
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