cat
29.12.2023

Голосуем! Лучшие альбомы второй половины 2023 года

Блог

Пора подводить черту под 2023-м музыкальным — и вот голосовалка за альбомы второй половины года (т.е. официально вышедшие с июля по декабрь). Выбирайте, что понравилось больше всего, а также не забывайте писать в комментариях свои личные итоги года. И предлагать релизы, которые в список не попали. Студийники, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.

Голосование продлится до 8 января включительно.

**Можно выбрать восемь альбомов.

Лучший тяжелый альбом второй половины 2023 года

результаты

Loading ... Loading ...

Количество просмотров: 82

Читайте также:

1 comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *