simone simons epica
13.05.2024

Simone Simons из EPICA записала сольный альбом. И пока это совсем не попса!

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Завершая подарочную тему к Дню матери (нечасто тут несколько постов подряд про группы с дамами на вокале!), — сольный дебют рыжеволосой Simone Simons из EPICA с песней «Aeterna», которую сочинил маэстро Arjen Lucassen. Он же выступил продюсером, клавишником и гитаристом ее сольного альбома Vermillion, намеченного на конец лета. Пока, насколько можно судить по по первому синглу, это внушительный, плотный, эпичный, чуть ностальгический симфо-метал с оперноголосой Симонс и выразительным AYREON’овским флером. Любителям див и величественных симфо-пассажей должно понравиться.

«EPICA остается моим приоритетом, но я свободна участвовать в других музыкальных проектах, помимо карьеры в основном коллективе, — поясняет Simons. — Тем не менее, до сих пор не доводилось, не находилось времени до какой степени погружаться в сайд-работу, как вышло с сольником». По ее словам, Vermillion вынашивался около 15 лет — и вот, наконец, настало время разродиться. С чем всех причастных и поздравляем.

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