Simone Simons из EPICA записала сольный альбом. И пока это совсем не попса!Блог
Завершая подарочную тему к Дню матери (нечасто тут несколько постов подряд про группы с дамами на вокале!), — сольный дебют рыжеволосой Simone Simons из EPICA с песней «Aeterna», которую сочинил маэстро Arjen Lucassen. Он же выступил продюсером, клавишником и гитаристом ее сольного альбома Vermillion, намеченного на конец лета. Пока, насколько можно судить по по первому синглу, это внушительный, плотный, эпичный, чуть ностальгический симфо-метал с оперноголосой Симонс и выразительным AYREON’овским флером. Любителям див и величественных симфо-пассажей должно понравиться.
«EPICA остается моим приоритетом, но я свободна участвовать в других музыкальных проектах, помимо карьеры в основном коллективе, — поясняет Simons. — Тем не менее, до сих пор не доводилось, не находилось времени до какой степени погружаться в сайд-работу, как вышло с сольником». По ее словам, Vermillion вынашивался около 15 лет — и вот, наконец, настало время разродиться. С чем всех причастных и поздравляем.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 71
Читайте также:
- EPICA готовят «алхимический» проект. «Я был фанатом SHINING с того момента, как их только услышал»
- Золотые сиськи и долгожданная премьера от EPICA! Новый клип группы «Abyss Of Time»
- Фото: АНТИЛЛИЯ, EPICA в Минске
- Концертное возвращение EPICA. «Дякуй вам, Минск!»
- EPICA, Simone Simons в цитатах. «Я не принимаю наркотики, не курю и мало пью. Зато обожаю конфеты и пирожные!»
- «The Quantum Enigma» от EPICA — лучший альбом первого полугодия?
- Новый альбом MAYAN: «майдановый» симфонический дэз-метал от предводителя группы EPICA
- Фото: EPICA в Минске
- Концерт EPICA в Минске. Голландский эпический шторм
- Интервью с EPICA. «…Я вспомнил, как во время нашего выступления под сценой занималась сексом какая-то парочка»
Обновления
-
Simone Simons из EPICA записала сольный альбом. И пока это совсем не попса!
-
Репортаж: OCEANS OF SLUMBER, NEW YEARS DAY, LACUNA COIL в Шарлотт
-
Kerry King: «Несмотря на всю грандиозную историю SLAYER, я сейчас начинающий артист, со всеми вытекающими последствиями»
-
Умер Steve Albini
-
Не пытайтесь повторить дома: мужик поднимает 102 кг и одновременно играет бас-соло METALLICA
-
Стоит послушать. Новый лонгплей MÜTIILATION «Black Metal Cult»
-
LINKIN PARK собираются вернуться с девушкой на вокале?
-
Любопытная тенденция: старые рок-группы набирают красоток на гитарные роли
-
Молодость и радость: смотрите, как новый драммер SEPULTURA отыграл сет окровавленными руками
-
DARKTHRONE выпустили песню о «птичкиных людях». Встречаем новый альбом!
Комментарии
Зануда:
40PT написал(а):
White Tower — гэта ў гонар талачынскага чарніла? (Белая вежа, 0.5 л)
Не, это white power, но аккуратно …
40PT:
White Tower — гэта ў гонар талачынскага чарніла? (Белая вежа, 0.5 л)…
Дед Аким:
Секс это и есть жизнь!!!
Lidija Bacic Lille — Stop ft. Žanamari (I godina nova 2024) stage performance
Она Лапочка ростом 1,79 см., болгарин ещё выше, какой красивый дуэт
Lidija …
Дед Аким:
Вот это такое менее пошлое, но какая девчонка шикарная, вся в белом, от платья до кроссовок. Ножки стройные и фигура шикарная, стройные красивые ножки, эстетика. Вклю…
Дед Аким:
У меня были разные наушники, есть с чем сравнивать, последние беспроводные JBL по пьяни потерял, но честно говоря там и звук не особо был, пластиковый пластмассовый з�…
Дед Аким:
Как говорится лучше один раз увидеть и услышать, чем что-то категорично утверждать, поэтому Мелисса (для сравнения) во всей красоте…
Dave»the rudy»:
Жаль, как-то погрузнел в последние годы, вообще — следите за своим холестерином, я думаю.…
Дед Аким:
Варг человек сложный, со своими заморочками, но музыкант он до сих пор превосходный, вот полная версия
Burzum — The Land of Thule (2024) @burzum_new
…
Дед Аким:
Шикарный репортаж, OCEANS OF SLUMBER заинтересовали, но есть допустим Мелисса Бонни, у неё фигура лучше и голос шикарный, иногда гроул исполняет и красивая очень, ни в чем н�…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Это сильнейшая в их стране (Чили) дэз-метал банда, да и на мировом уровне не теряется
PENTAGRAM (Chile) — Possessor (Official Videio)
…
Зануда:
Эндрю Ку!:
каково мне было узнать- что единственные песни металлики которые мне нравятся написала не металлика)…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Это сильнейшая в их стране (Чили) дэз-метал банда, да и на мировом уровне не теряется
PENTAGRAM (Chile) — Possessor (Official Videio)
…
Добавить комментарий