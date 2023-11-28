Драммер KAMELOT запускает «честную» стриминговую платформу для рокеров и металистов

ROKK — называется новый стриминговый сервис для любителей рок- и метал-музыки, который в январе запустят онлайн (веб + IOS/Android) драммер KAMELOT Alex Landenburg и гитарист MENTALIST Peter Moog. Они позиционируют его как «честную» площадку, которая позволит музыкантам получать намного больше денег за стримы, чем на Spotify и аналогичных популярных площадках, которые отстегивают процент от прибыли лейблам, дистрибьюторам и прочим посредникам — и лишь те, в свою очередь, отдают мизер артистам.

«В ROKK мы считаем, что музыканты должны получать достойное вознаграждение за свою музыку, — которое в два-три раза превысит доходы от нынешних сервисов. Кроме того, ROKK позволит подписчикам отдавать до 10% своей абонентской платы любому артисту на выбор, то есть поддерживать его напрямую.

В чем мы видим проблему нынешних сервисов? Ваши деньги от подписки, вне зависимости от того, что вы слушаете, идут в один общий карман, который распределяет выплаты представителям музыкантов в зависимости от количества стримов. И согласно аналитике, 90% стримов приходятся на 0.8% представленных на площадке артистов — то бишь, основными выгодополучателями являются суперзвезды. Так, вы спонсируете людей, которых не слушали и не будете слушать никогда — а любимые группы уходят практически ни с чем.

В ROKK мы собираемся избавиться от мейнстрима, сосредоточившись только на рок и метал-музыке, так что деньги подписчиков пойдут на поддержку любимых жанров».

Узнать больше, помочь ребятам финансово, подписаться на скидочные месяцы будущего ROKK можно на их краудфандинговой странице. Ну и, если интересно, ждать запуска проекта.

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