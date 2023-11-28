Драммер KAMELOT запускает «честную» стриминговую платформу для рокеров и металистовБлог
ROKK — называется новый стриминговый сервис для любителей рок- и метал-музыки, который в январе запустят онлайн (веб + IOS/Android) драммер KAMELOT Alex Landenburg и гитарист MENTALIST Peter Moog. Они позиционируют его как «честную» площадку, которая позволит музыкантам получать намного больше денег за стримы, чем на Spotify и аналогичных популярных площадках, которые отстегивают процент от прибыли лейблам, дистрибьюторам и прочим посредникам — и лишь те, в свою очередь, отдают мизер артистам.
«В ROKK мы считаем, что музыканты должны получать достойное вознаграждение за свою музыку, — которое в два-три раза превысит доходы от нынешних сервисов. Кроме того, ROKK позволит подписчикам отдавать до 10% своей абонентской платы любому артисту на выбор, то есть поддерживать его напрямую.
В чем мы видим проблему нынешних сервисов? Ваши деньги от подписки, вне зависимости от того, что вы слушаете, идут в один общий карман, который распределяет выплаты представителям музыкантов в зависимости от количества стримов. И согласно аналитике, 90% стримов приходятся на 0.8% представленных на площадке артистов — то бишь, основными выгодополучателями являются суперзвезды. Так, вы спонсируете людей, которых не слушали и не будете слушать никогда — а любимые группы уходят практически ни с чем.
В ROKK мы собираемся избавиться от мейнстрима, сосредоточившись только на рок и метал-музыке, так что деньги подписчиков пойдут на поддержку любимых жанров».
Узнать больше, помочь ребятам финансово, подписаться на скидочные месяцы будущего ROKK можно на их краудфандинговой странице. Ну и, если интересно, ждать запуска проекта.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 153
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Драммер KAMELOT запускает «честную» стриминговую платформу для рокеров и металистов
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Комментарии
Нокт:
Черноярец:
zly написал(а):
Черноярец написал(а):
Шакал сделал всё возможное, чтобы его тексты в Белоруссии были недоступны)
Повеселил, холоп крепостной.
Иди на хер, тро�…
Дед Аким:
Абсолютно согласен, наступает переизбыток информации, нет времени послушать, просто тупо физически нет времени. Может группа шикарная, вторые Queen или Black Sabbath, а у те…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Ну а разве это не красиво? У девчонки длинноногой голос как у колокольчика! https://youtu.be/NP4LZZGYI5E?si=RIXe2g7kxvyBy_M8
А вот одна из лучших баллад, потряса�…
m8ng8l:
С ретро-эстетикой в музыке перемудрили, но альбом неплохой получился.…
juris:
Josh Todd, несомненно, авторитетный голос…. а кто он такой, кстати?!…
Тварь:
Да какой они рок…
им Великая Катя говорила еще в конце прошлого века — «никто не будет слушать ваши полотна на 5 минут длиной».
А в целом смешно слушать как типа роке�…
zly:
Черноярец написал(а):
Шакал сделал всё возможное, чтобы его тексты в Белоруссии были недоступны)
Повеселил, холоп крепостной.…
hiCliff:
5-15 секунд, потом, если все «плохо» или «никак», пытаюсь давать второй и последующие шансы, тыкая в несколько рандомных мест трека и повторяя снова. Грущу по временам, к…
Черноярец:
Другой Александр написал(а):
Черноярец написал:
Шакал сделал всё возможное, чтобы его тексты в Белоруссии были недоступны)
Вот это точно фирмачи! Напрасно я в…
Дед Аким:
Не хочу попсой тему заканчивать, надо что-то красивое рок.
Тина хороша, и музыка, она меняет примерно пять интонаций во время сложной, шикарной песни: https://youtu.be/OIe7N3zH5…
goremyka:
Дед Аким:
Вот Сандра, Модерн Токинг, Б Симтем, это Попса высочайшего уровня, за которую стыдно быть не может. Даже больше можно сказать, это не попса, это рок музыка — высочайше�…
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