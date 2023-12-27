Как заработали на ковиде KORN, SLIPKNOT, SMASHING PUMPKINS и прочие «терпящие бедствие» бизнесы

Помните, обладатель многомиллионного состояния Corey Taylor рассказывал, что зарабатываемых средств ему хватает только на оплату счетов? Недавно всплыли еще кое-какие любопытные штуки.

Сенатор штата Кентукки Rand Paul выложил документ под названием «Festivus Report», в котором раскрываются детали федеральных ковидных трат на поддержку музыкальной индустрии — предназначенные вроде как тем, кому ввиду локдаунов пришлось тяжелее всего. Грантов было выделено на сумму более 416 млрд. долларов и шли они в графе «поддержка малого бизнеса и владельцев закрытых концертных площадок».

Тем не менее, «малый бизнес» местами оказался не таким уж малым: известные и не бедные музыканты, которые чувствовали себя сильно ущемленными, могли получить 45% от доходов за 2019 год, общей суммой до 10 млн. долларов. Так, KORN выписали $5.3 миллиона (состояние Jonathan Davis оценивается в $50 млн., то есть почти нищий — прим.авт.), SLIPKNOT — $9.7 млн., плюс миллион за не состоявшийся Knotfest. Подобные «бедняки» в общей сумме выжали из программы поддержки более 200 млн.

Rand Paul пишет: «Когда небольшие локальные концертные площадки и клубы, семейные кинотеатры были вынуждены закрыться из-за пандемии, обеспечение финансовой поддержки было поручено Small Business Administration (SBA). Предполагалось, что система грантов поможет как-то продержаться на плаву и выжить малому, не обеспеченному бизнесу по всей стране.

Грустно (но неудивительно), что SBA эту миссию провалила. Мы выявили десятки знаменитых артистов и крупных промо-агентств, которые, воспользовавшись программой, получили более 200 млн. долларов. В числе деятелей «малого бизнеса» присутствуют, например, Post Malone, Lil Wayne (состояние, например, $170 млн. — прим.авт.), Chris Brown, SMASHING PUMPKINS — все они получили по 10 млн. Даже NICKELBACK взяли два миллиона!

И хотя некоторые могут заявить, что потратили деньги на поддержку своей команды, техников и т.д., артистам не нужно было предоставлять финансовую отчетность: они просто получили чеки, и нет никакого способа установить, куда эти деньги в реале пошли. Иными словами, мультимиллионеры просто пошли и обналичили чеки, которые предназначались для американского малого бизнеса».

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