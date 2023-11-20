Пачка сигарет, которую держал Курт Кобейн, продана за $5,200Блог
Как пел классик, если есть в кармане пачка сигарет, то не так уж все и дешево на сегодняшний день. На недавнем аукционе была продана запечатанная пачка ментоловых American Spirit, которую купил Kurt Cobain в 1994 году.
Он тогда провел пару дней в рехабе Лос-Анджелеса, и коллега по палате вроде как сохранил сигаретки на память. Сейчас ее реализовали за $5200, и вероятно, это самая дорогая пачка сигарет в истории. (Страшно подумать, что начнется, когда начнут продавать ночные горшки Кобейна, грязные носки и использованную сортирную бумагу.)
Из приличных лотов от любителей заработать на памяти покойной рок-звезды — гитара Fender Mustang, на которой Курт играл в последнем туре, была продана за $1,587,500. Это — пока — не топ по стоимости гитарных раритетов, но тоже неплохо.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 236
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2 комментария
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Пачка сигарет, которую держал Курт Кобейн, продана за $5,200
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Eum:
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Eum:
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Ігор:
На днях читал про бутылку виски,проданную за 2700000 у.е
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Писюн с глазами:
Bronco написал(а):
Merzbow написал(а):
Ещё из коллективов с женским вокалом выделю Brat.
И Gel
И Konvent…
goremyka:
Другой Александр:
Я тут подумал. Вот кто будет заниматься таким фетишизмом? Наверное только дибил. Но с другой стороны, наверняка найдётся ещё больший дурак, который купит эту пачку с…
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Дружище Христос:
Дед Аким написал(а):
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Bronco:
Merzbow написал(а):
Ещё из коллективов с женским вокалом выделю Brat.
И Gel…
Я тут подумал. Вот кто будет заниматься таким фетишизмом? Наверное только дибил. Но с другой стороны, наверняка найдётся ещё больший дурак, который купит эту пачку сигарет ещё дороже. И тогда получится, что первый покупатель этой пачки уже не идиот, а успешно вложил деньги. У Стивенсона есть рассказ «Сатанинская бутылка». Там история про бутылку, в которой живёт чёрт, который исполняет желания её владельца. Но бутылку обязательно нужно продать перед смертью. Иначе владелец попадает в ад. Вот тут похожая история. Купил эту пачку, и получаешь звание придурка, пока не продал её кому-нибудь ещё
На днях читал про бутылку виски,проданную за 2700000 у.е
У богатых свои причуды.