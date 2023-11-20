Photo of Kurt COBAIN and NIRVANA
20.11.2023

Пачка сигарет, которую держал Курт Кобейн, продана за $5,200

Блог

Как пел классик, если есть в кармане пачка сигарет, то не так уж все и дешево на сегодняшний день. На недавнем аукционе была продана запечатанная пачка ментоловых American Spirit, которую купил Kurt Cobain в 1994 году.

Kurt Cobain CIGARETTE PACK american spirit

Он тогда провел пару дней в рехабе Лос-Анджелеса, и коллега по палате вроде как сохранил сигаретки на память. Сейчас ее реализовали за $5200, и вероятно, это самая дорогая пачка сигарет в истории. (Страшно подумать, что начнется, когда начнут продавать ночные горшки Кобейна, грязные носки и использованную сортирную бумагу.)

Из приличных лотов от любителей заработать на памяти покойной рок-звезды — гитара Fender Mustang, на которой Курт играл в последнем туре, была продана за $1,587,500. Это — пока — не топ по стоимости гитарных раритетов, но тоже неплохо.

Kurt Cobain guitar

Количество просмотров: 236

Читайте также:

2 комментария

  • Другой Александр написал(а):

    Я тут подумал. Вот кто будет заниматься таким фетишизмом? Наверное только дибил. Но с другой стороны, наверняка найдётся ещё больший дурак, который купит эту пачку сигарет ещё дороже. И тогда получится, что первый покупатель этой пачки уже не идиот, а успешно вложил деньги. У Стивенсона есть рассказ «Сатанинская бутылка». Там история про бутылку, в которой живёт чёрт, который исполняет желания её владельца. Но бутылку обязательно нужно продать перед смертью. Иначе владелец попадает в ад. Вот тут похожая история. Купил эту пачку, и получаешь звание придурка, пока не продал её кому-нибудь ещёhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Ігор написал(а):

    На днях читал про бутылку виски,проданную за 2700000 у.е
    У богатых свои причуды.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *