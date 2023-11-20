Пачка сигарет, которую держал Курт Кобейн, продана за $5,200

Как пел классик, если есть в кармане пачка сигарет, то не так уж все и дешево на сегодняшний день. На недавнем аукционе была продана запечатанная пачка ментоловых American Spirit, которую купил Kurt Cobain в 1994 году.

Он тогда провел пару дней в рехабе Лос-Анджелеса, и коллега по палате вроде как сохранил сигаретки на память. Сейчас ее реализовали за $5200, и вероятно, это самая дорогая пачка сигарет в истории. (Страшно подумать, что начнется, когда начнут продавать ночные горшки Кобейна, грязные носки и использованную сортирную бумагу.)

Из приличных лотов от любителей заработать на памяти покойной рок-звезды — гитара Fender Mustang, на которой Курт играл в последнем туре, была продана за $1,587,500. Это — пока — не топ по стоимости гитарных раритетов, но тоже неплохо.

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