metal rock fans gig
03.04.2024

Самые популярные метал-группы по странам согласно статистике Spotify

Блог

Пользователь-энтузиаст Spotify составил мировую карту метал-групп, которые представляют ту или иную страну как наиболее слушаемые. Статистика касалась текущего года. Она немного неидеальна по части категоризации (например, GHOST не считаются относящимися к метал-категории, хотя по популярности порвали бы многих «сабатонов».) Тем не менее, получилось забавно. Думаю, для себя откроете новые имена!

Оригинал поста и карты можно посмотреть здесь, а вот немного скриншотов и того, что плохо видно.

Америка
Куба: ZEUS
Доминикана: LA ARMADA

metal bands north america

metal bands south america

Европа
Италия: WIND ROSE (на карте ошибочно значится LACUNA COIL)

most popular bands europe

Африка

most popular bands africa

Ближний Восток и Азия

most popular metal bands middle east asia

Австралия и Новая Зеландия

most popular bands australia

Количество просмотров: 204

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2 комментария

  • Ad Noctum написал(а):

    Полюбопытствовал, что это за «самый популярный» Sever такой в моей стране . Оказывается, какой-то пост-рок с бодипозитивной бородатой певичкой и мяукающим вокалом. Меня хватило на двадцать секунд. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Tular написал(а):

    В Беларуси должны быть Extermination Dismemberment

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