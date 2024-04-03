Самые популярные метал-группы по странам согласно статистике Spotify

Самые популярные метал-группы по странам согласно статистике SpotifyБлог
Пользователь-энтузиаст Spotify составил мировую карту метал-групп, которые представляют ту или иную страну как наиболее слушаемые. Статистика касалась текущего года. Она немного неидеальна по части категоризации (например, GHOST не считаются относящимися к метал-категории, хотя по популярности порвали бы многих «сабатонов».) Тем не менее, получилось забавно. Думаю, для себя откроете новые имена!
Оригинал поста и карты можно посмотреть здесь, а вот немного скриншотов и того, что плохо видно.
Америка
Куба: ZEUS
Доминикана: LA ARMADA
Европа
Италия: WIND ROSE (на карте ошибочно значится LACUNA COIL)
Африка
Ближний Восток и Азия
Австралия и Новая Зеландия
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 204
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Комментарии
Tular:
Ad Noctum:
Полюбопытствовал, что это за «самый популярный» Sever такой в моей стране . Оказывается, какой-то пост-рок с бодипозитивной бородатой певичкой и мяукающим вокалом. Мен�…
Писюн с глазами:
Опять попал в эту ловушку. Читаешь дифирамбы, неважно, от Анастасии ли, или от самих музыкантов — аж слюни текут. Начинаешь слушать — нудный середняк.…
Crow:
Веза рассказал мне о супергруппе в прошлом году, все top secret, я все ждал когда появится подробная информация и песни…
кирилл юрич:
Хорошая песня, не разочаровала. Надеюсь и остальной альбом будет на таком же уровне. И наконец то Михаил Станне стал приятно (для меня) петь чистым голосом .))…
Bronco:
У Rammstein получилось лучше. Отпопуляризировали французов, пусть радуются.…
Дед Аким:
Классно Настя пошутила, главное можно принять за правду, я тоже повелся…
Ad Noctum:
sopor666 написал(а):
Хм… Не верю. Может всё же 1-е апреля?
Ну вот, пришёл поручик и съел огурец! …
sopor666:
Eum:
песня и так посредственная, могли бы уже раммы и своих идей накидать, а не воровать…
Merzbow:
Ваши собственные идеи? Вы же продукт Laibach) откуда у вас идеи?)))…
Валерий, здравствуйте:
Юрий:
Учёные из Университета Инсбрука (Австрия) изучили современные песни и пришли к выводу, что за последние 40 лет их качество резко снизилось. Исследование об этом опуб…
Полюбопытствовал, что это за «самый популярный» Sever такой в моей стране . Оказывается, какой-то пост-рок с бодипозитивной бородатой певичкой и мяукающим вокалом. Меня хватило на двадцать секунд.
В Беларуси должны быть Extermination Dismemberment