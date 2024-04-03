Самые популярные метал-группы по странам согласно статистике Spotify

Пользователь-энтузиаст Spotify составил мировую карту метал-групп, которые представляют ту или иную страну как наиболее слушаемые. Статистика касалась текущего года. Она немного неидеальна по части категоризации (например, GHOST не считаются относящимися к метал-категории, хотя по популярности порвали бы многих «сабатонов».) Тем не менее, получилось забавно. Думаю, для себя откроете новые имена!

Оригинал поста и карты можно посмотреть здесь, а вот немного скриншотов и того, что плохо видно.

Америка

Куба: ZEUS

Доминикана: LA ARMADA

Европа

Италия: WIND ROSE (на карте ошибочно значится LACUNA COIL)

Африка

Ближний Восток и Азия

Австралия и Новая Зеландия

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