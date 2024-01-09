cannibal corpse
09.01.2024

Лучшим альбомом второго полугодия 2023 признан CANNIBAL CORPSE «Chaos Horrific»!

Блог

Голосовалка за второе полугодие 2023 закрыта, и, как в случае Violence Unimagined в 2021-м году, «каннибалы» получают максимум народной любви и признания — что, в отличие от альбома METALLICA в первом полугодии, считаю заслуженным и обяснимым.

Новинки дэзовых олдырей-коллег из DYING FETUS и SUFFOCATION также вошли в топ-десятку; AUTOPSY, CRYPTOPSY и INCANTATION, судя по всему, понравились меньше.

На втором месте — яростный полноформатник сурово вернувшихся после пятилетней паузы MARDUK Memento Mori; дальше U.D.O. Touchdown и, что довольно неожиданно, на пятой позиции Alice Cooper с разноплановым диском Road, двадцать вторым студийником в дискографии демонического рокера, в феврале отмечающего 76-й день рождения.

Соглашусь с признанием сольника Till Lindemann Zunge (старина выпустил очень удачный дебютный лонгплей, справившись без Пети, но с пачкой приглашенных композиторов-аранжировщиков), хорош Bleed Out WITHIN TEMPTATION. А KK’S PRIEST, похоже, составит недурную конкуренцию выходящему в 2024-м Invincible Shield от JP. В общем, из десятки я б лично выбросила только очередной невнятный и, имхо, давно исписавшийся THERION, поставив вместо него PRIMORDIAL или, скажем, TAAKE.

«Каннибалам» же почет и уважение — на радостях пересматриваем клип на титульную вещь, наслаждаемся и ждем концертов (в США весной они, например, будут кататься в туре с AMON AMARTH и OBITUARY).

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