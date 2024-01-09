Лучшим альбомом второго полугодия 2023 признан CANNIBAL CORPSE «Chaos Horrific»!Блог
Голосовалка за второе полугодие 2023 закрыта, и, как в случае Violence Unimagined в 2021-м году, «каннибалы» получают максимум народной любви и признания — что, в отличие от альбома METALLICA в первом полугодии, считаю заслуженным и обяснимым.
Новинки дэзовых олдырей-коллег из DYING FETUS и SUFFOCATION также вошли в топ-десятку; AUTOPSY, CRYPTOPSY и INCANTATION, судя по всему, понравились меньше.
На втором месте — яростный полноформатник сурово вернувшихся после пятилетней паузы MARDUK Memento Mori; дальше U.D.O. Touchdown и, что довольно неожиданно, на пятой позиции Alice Cooper с разноплановым диском Road, двадцать вторым студийником в дискографии демонического рокера, в феврале отмечающего 76-й день рождения.
Соглашусь с признанием сольника Till Lindemann Zunge (старина выпустил очень удачный дебютный лонгплей, справившись без Пети, но с пачкой приглашенных композиторов-аранжировщиков), хорош Bleed Out WITHIN TEMPTATION. А KK’S PRIEST, похоже, составит недурную конкуренцию выходящему в 2024-м Invincible Shield от JP. В общем, из десятки я б лично выбросила только очередной невнятный и, имхо, давно исписавшийся THERION, поставив вместо него PRIMORDIAL или, скажем, TAAKE.
«Каннибалам» же почет и уважение — на радостях пересматриваем клип на титульную вещь, наслаждаемся и ждем концертов (в США весной они, например, будут кататься в туре с AMON AMARTH и OBITUARY).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 23
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Лучшим альбомом второго полугодия 2023 признан CANNIBAL CORPSE «Chaos Horrific»!
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Комментарии
Anastasiya:
Голосование закрыто — и Cannibal Corpse «Chaos Horrific» лидирует во второй половине ушедшего года!…
Черноярец:
goremyka написал(а):
Черноярец написал(а):
goremyka написал(а):
Кто про что, а вшивый про баню
Догадаюсь, ты тоже относишься к русофобии с приятием и пониманием)
На сам�…
Тварь:
Надо признать, что альбом совершенно необязательный.
На предыдущем хоть несколько любопытных вещей были — Prince of the City’s Lights, In Your Blood, Golden Lullaby и кавер, а тут уху зацепи�…
goremyka:
Черноярец написал(а):
goremyka написал(а):
Кто про что, а вшивый про баню
Догадаюсь, ты тоже относишься к русофобии с приятием и пониманием)
На самом деле нет. П�…
Jean-Jacques Huyac:
Другой Александр написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Александр написал(а):
Jean-Jacques Huyac написал(а):
Добрая навіна! Толькі нядаўна перагледжваў The Year of the Voyager, �…
Ad Noctum:
Абсолютно согласен с написанным! Первые три альбома систематически переслушиваю — и на трубе, и на компактах. «The Event Horizon» — иногда, в основном ради «Cold Obsession in My Eyes». А в�…
Виктор:
Виктор:
Крутой гитарист.
Заслуживает играет в нормальных группах, а не в сраном Arch Enemy…
Green:
Юрий написал(а):
Статья огонь . Вам бы книги издавать )
Вот, вот и я туда же….вернее того же мнения!))…
Кирилл Юрич:
Дед Аким написал(а):
Кирилл Юрич написал(а):
Earthside «Let the truth speak»- очень мощный альбом записали, пригласив на него кучу известных вокалистов. И конкретно здесь эт…
Черноярец:
goremyka написал(а):
Кто про что, а вшивый про баню
Догадаюсь, ты тоже относишься к русофобии с приятием и пониманием)…
Дед Аким:
Дед Аким:
Просто к чему это старье? Дело в том что все связано, отныне и присно, вовеки веков и аминь. Brainstorm — друзья и любимая группа БИ 2 — враги режима — иностранные агенты — п�…
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