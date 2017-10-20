Осенний грайнд, он пьяный самый: 8BIT RATE, EXEGUTOR, GRINDZILLA, SAGOTORIUM в «ili»

Хватит печальки и дума, подумала я и отправилась на пятничную мегапати в «ili», собравшую цвет белорусского грайндкора и укатавшую клуб в тотальное мясо. Причем временами в смысле прямом: так, EXEGUTOR разместили на сцене стоечку с внутренностями (народ в зале еще спорил: свинина? говядина?), поставили тазик и мясорубку, которую во время песни «Латруга» ожесточенно крутил фронтмен сайкобилли-бэнда JEEPERS CREEPERS. Может быть, на котлеты. Но это не точно.

(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin

В поисках новых форм и образов «экзегуторы» экспериментировали с инсталляциями, перфомансами и вокалистами, расколбашивая собравшихся характерной своей панкушной развязностью и хитами, многие из которых публика орала уже наизусть. Людей собралось, к слову, немало: клуб «ili» уже к середине выступления первой команды, замаскированных и дико энергичных экстрим-нинтендокорщиков 8BIT RATE, гудел как потный улей, а затем, по нарастающей, в облаках грайнда и алкогольных паров, превращался в рой дикий, буйный и необузданно-хаотично-веселый.

Музыканты тому, как умели, способствовали: безобразничали, кривлялись на сцене, шалили и матерились; ну и, естественно, пили: мало кто в эту пятницу поднялся на сцену в трезвом уме и светлой памяти. Особенно неудачно пошли дела SAGOTORIUM — сет которых начался с поиска заплутавшего в подвальных недрах вокалиста. Брестчане, с трудом расположившись обширным составом (не так уж часто, к слову, встретишь в гринде команду с двумя гитаристами!) на небольшой площади, так и не сумели отстроить сколь-либо приличный звук. Играли разлаженно. Все шло не так. И трэш-шапито, которым они завершали вечер, искренне радовало разве что самых ужратых.

Да и, в общем, на предшествующем сете GRINDZILLA, явившемся абсолютным апогеем чада и угара, публика, кажется, выложилась и выпотрошилась по полной программе. Не оставив на SAGOTORIUM сил. «Гриндзилла» полировали и рвали, плющили и подбрасывали в пляс, вызывали ритмичные судороги и растягивали лица дурацкой улыбкой. Это грайнд в его самой очаровательной форме: плотный, массивный, качовый, танцевальный, серьезный, смешной, с сантехническими рыками и свиными повизгиваниями; грайнд, не замутненный экспериментами (если не считать таковыми поиск вокальных талантов непосредственно в зале). Грайнд душевный. Круто исполненный (и пофиг на технические неполадки) — так что, в общем, если вы из ценителей стиля, не забывайте: в Гомеле обитает GRINDZILLA. У которой, к слову, на подходе новый альбом.

Эта наибодрейшая команда, вне сомнений, стала коричневой звездочкой мероприятия, превратив «ili» в филиал горячего алкоада. Тела, прыгающие и падающие на другие тела, мошпиты и разлетающиеся вихри мокрых волос. Это было незабываемо!

…Ну и, пока вы смотрите картинки, напомню: через пару пятниц, на том же месте, в тот же час будет вариант оттопыриться под еще один грайнд, с участием EXEGUTOR (куда ж без них!), CARNAL DIAFRAGMA, BRADI CEREBRI ECTOMIA, ZOEBEAST. Инфа тут.