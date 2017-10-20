Осенний грайнд, он пьяный самый: 8BIT RATE, EXEGUTOR, GRINDZILLA, SAGOTORIUM в «ili»

Хватит печальки и дума, подумала я и отправилась на пятничную мегапати в «ili», собравшую цвет белорусского грайндкора и укатавшую клуб в тотальное мясо. Причем временами в смысле прямом: так, EXEGUTOR разместили на сцене стоечку с внутренностями (народ в зале еще спорил: свинина? говядина?), поставили тазик и мясорубку, которую во время песни «Латруга» ожесточенно крутил фронтмен сайкобилли-бэнда JEEPERS CREEPERS. Может быть, на котлеты. Но это не точно.

8BIT RATE, EXEGUTOR, GRINDZILLA, SAGOTORIUM

8BIT RATE, EXEGUTOR, GRINDZILLA, SAGOTORIUM

51 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)


(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin

В поисках новых форм и образов «экзегуторы» экспериментировали с инсталляциями, перфомансами и вокалистами, расколбашивая собравшихся характерной своей панкушной развязностью и хитами, многие из которых публика орала уже наизусть. Людей собралось, к слову, немало: клуб «ili» уже к середине выступления первой команды, замаскированных и дико энергичных экстрим-нинтендокорщиков 8BIT RATE, гудел как потный улей, а затем, по нарастающей, в облаках грайнда и алкогольных паров, превращался в рой дикий, буйный и необузданно-хаотично-веселый.

Музыканты тому, как умели, способствовали: безобразничали, кривлялись на сцене, шалили и матерились; ну и, естественно, пили: мало кто в эту пятницу поднялся на сцену в трезвом уме и светлой памяти. Особенно неудачно пошли дела SAGOTORIUM — сет которых начался с поиска заплутавшего в подвальных недрах вокалиста. Брестчане, с трудом расположившись обширным составом (не так уж часто, к слову, встретишь в гринде команду с двумя гитаристами!) на небольшой площади, так и не сумели отстроить сколь-либо приличный звук. Играли разлаженно. Все шло не так. И трэш-шапито, которым они завершали вечер, искренне радовало разве что самых ужратых.

Да и, в общем, на предшествующем сете GRINDZILLA, явившемся абсолютным апогеем чада и угара, публика, кажется, выложилась и выпотрошилась по полной программе. Не оставив на SAGOTORIUM сил. «Гриндзилла» полировали и рвали, плющили и подбрасывали в пляс, вызывали ритмичные судороги и растягивали лица дурацкой улыбкой. Это грайнд в его самой очаровательной форме: плотный, массивный, качовый, танцевальный, серьезный, смешной, с сантехническими рыками и свиными повизгиваниями; грайнд, не замутненный экспериментами (если не считать таковыми поиск вокальных талантов непосредственно в зале). Грайнд душевный. Круто исполненный (и пофиг на технические неполадки) — так что, в общем, если вы из ценителей стиля, не забывайте: в Гомеле обитает GRINDZILLA. У которой, к слову, на подходе новый альбом.

Эта наибодрейшая команда, вне сомнений, стала коричневой звездочкой мероприятия, превратив «ili» в филиал горячего алкоада. Тела, прыгающие и падающие на другие тела, мошпиты и разлетающиеся вихри мокрых волос. Это было незабываемо!

…Ну и, пока вы смотрите картинки, напомню: через пару пятниц, на том же месте, в тот же час будет вариант оттопыриться под еще один грайнд, с участием EXEGUTOR (куда ж без них!), CARNAL DIAFRAGMA, BRADI CEREBRI ECTOMIA, ZOEBEAST. Инфа тут.

, рубрика(и): Блог Фото

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Комментарии

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  1. Зануда 21.10.2017 в 11:03

    Дурдом

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  2. bkg 21.10.2017 в 11:19

    8Bit.Rate всегда играют трезвыми, есличо (=

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  3. Зануда 21.10.2017 в 11:21

    bkg написал(а):
    8Bit.Rate всегда играют трезвыми, есличо (=

    Вот зря, кстати! Выбились из массы!

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  4. Anastasiya 21.10.2017 в 11:31

    bkg написал(а):
    8Bit.Rate всегда играют трезвыми, есличо (=

    8BIT RATE отлично вкатили и без всяких допингов. Очень необычная для наших широт музыка и просто-таки потрясная энергетика! Буду следить за их творчеством.

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