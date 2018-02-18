Масленица по-бельгийски в новом клипе WIEGEDOOD «De Doden Hebben Het Goed III» (осторожно, обнаженка!)

Новостные сети сегодня облетела живописная история из калужской деревни Никола-Ленивец, где в честь Масленицы сожгли арт-объект, подозрительно напоминающий готический храм. Но бельгийские дикари из WIEGEDOOD пошли еще дальше: в своем новом клипе на титульную тему будущего альбома De Doden Hebben Het Goed III они под пронзительный блэк-металлический саундтрек двенадцать минут жгут голое висящее тело.

клипы Wiegedood «Кто придумал такое снять? Этого человека еще не уволили?» — вопрошают озадаченные комментаторы ютуба, однако что странность для одних, то норма для WIEGEDOOD. Этот диковатый атмосферно-блэкушный проект, собранный четыре года назад участниками AMENRA и OATHBREAKER, никогда не искал ни массового понимания, ни проторенных троп. А также не заморачивался с названиями. Первый альбом группы, выпущенный в 2015 году, назывался De doden hebben het goed. Второй, в 2017-м, De doden hebben het goed II. И на подходе De Doden Hebben Het Goed III. Все очевидно. А главное, круто. И, говорят, живые концерты этой команды запоминаются навсегда.

Убедиться (ну или разубедиться — не видела, ручаться пока не могу) в этом можно будет довольно скоро: 23 марта в «Брюгге» будет пост-масленичным огнем жечь ошеломительная кадка в составе WIEGEDOOD, CHALLENGER DEEP, NEBULAE COME SWEET, KRVVLA. И, признать честно, для меня это пока самый ожидаемый сейшн на ближайшее время.

, рубрика(и): Wiegedood Блог

Количество просмотров: 25

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Антифа-истерия продолжается. В Нью-Йорке забанены TAAKE

Помните историю, как неуместно нарисованная свастика послужила поводом к отмене фестиваля? А затем антифа-скандал , ставший, по сути, началом конца норвежского фестиваля Blastfest? У меня есть по теме свежие новости! Пандемия добралась до...

Close