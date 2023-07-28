Беларуский блэк-метал хит сезона: CRYSTAYLER «…and Delight For The Cursed»

Подарок для ценителей беларуского блэка: проект фристайлер CRYSTAYLER из Гродно, который тихо-мирно-незаметно выпускал релизы, собирал скромно лайки, и… внезапно проснулся знаменитым. Канал Black Metal Promotion опубликовал клип группы на песню «…and Delight For The Cursed» — и собрал за 10 дней 24000 просмотров с массой занятнейших комментариев. Посмотрите, почитайте, оцените, кто еще не видел, тут прекрасно практически все.

По словам автора проекта, он не был уверен, стоило ли публиковать это видео, — однако, подумав, таки решил продемонстрировать общественности, как надо посещать беларуские леса. «В будущем мы не планируем нарочно снимать забавные клипы, разве что это получится само собой. Мы ни над чем не насмехаемся, никого не пародируем, просто получилась такая вот забавная, сказочная история с элементом чертовщины».

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