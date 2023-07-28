Беларуский блэк-метал хит сезона: CRYSTAYLER «…and Delight For The Cursed»Блог
Подарок для ценителей беларуского блэка: проект
фристайлер CRYSTAYLER из Гродно, который тихо-мирно-незаметно выпускал релизы, собирал скромно лайки, и… внезапно проснулся знаменитым. Канал Black Metal Promotion опубликовал клип группы на песню «…and Delight For The Cursed» — и собрал за 10 дней 24000 просмотров с массой занятнейших комментариев. Посмотрите, почитайте, оцените, кто еще не видел, тут прекрасно практически все.
По словам автора проекта, он не был уверен, стоило ли публиковать это видео, — однако, подумав, таки решил продемонстрировать общественности, как надо посещать беларуские леса. «В будущем мы не планируем нарочно снимать забавные клипы, разве что это получится само собой. Мы ни над чем не насмехаемся, никого не пародируем, просто получилась такая вот забавная, сказочная история с элементом чертовщины».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 71
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Беларуский блэк-метал хит сезона: CRYSTAYLER «…and Delight For The Cursed»
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Комментарии
Vivaldi Death:
Когда нет ни капли таланта и ни гроша денег-остаётся двигать в массы ‘юмор’.А трек просто эпохален! Эту частушку уже наверняка крутят все радиостанции мира.С утра до …
Другой Александр:
Заценил сегодня альбом. Могу сказать, что удался. Такой мрачной атмосферы в сочетании с пристойным музлом редко кому удаётся добиться.…
Дед Аким:
Vivaldi Death написал(а):
Дед Аким написал(а):
и хер ещё стоит и
Ты бы постенялся скотина…про достоинства свои.Дама чай посты выводит а не кочегар Петька.Уже краёв �…
Vivaldi Death:
Дед Аким написал(а):
и хер ещё стоит и
Ты бы постенялся скотина…про достоинства свои.Дама чай посты выводит а не кочегар Петька.Уже краёв не видите……
Flash:
Не плохо,больше atmospheric in black, у всех это по разному получается. Да толчком для них Mgla послужила, как Мэйданы для Арии, но все же думаю, они свой путь обретут в этом темн�…
Iron Balls:
Bronco:
Стрекотня. В метале по прежнему ничего не происходит свежего / интересного. По клипам мне Бегемот нравится. Реально захватывающие видео выпускают последние лет 15.…
Дед Аким:
Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
Лень названия альбомов переписывать, копировать неудобно (сейчас не с ноута, с телефона пишу) поэтому просто музыкан…
Чорны:
Бармалей:
Я уже давно должен был ласты склеить. Так что вы лучше на все деньги бухла купите и станцуйте рок н ролл на моем гробу!…
Бармалей:
Vivaldi Death написал(а):
Вероятно я чего то недопонимаю,или просто не интересовался вопросом вплотную;то тут кого-то торкнуло,то там накрыло…это понятно,на то она �…
Александр:
Дед Аким написал(а):
Лень названия альбомов переписывать, копировать неудобно (сейчас не с ноута, с телефона пишу) поэтому просто музыкантов. Вначале что чисто…
Vivaldi Death:
Рак.
За год до смерти у неё самоубился сынуля,в возрасте 17-ти годков.Вся семейка ёбнутая…царство небесное.…
Когда нет ни капли таланта и ни гроша денег-остаётся двигать в массы ‘юмор’.А трек просто эпохален! Эту частушку уже наверняка крутят все радиостанции мира.С утра до ночи и до полного охуения.