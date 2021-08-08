Новая нормальность. Музыканты отказываются играть на концертах, где будет требоваться справка о вакцинации

Вопрос, стоит ли пускать на концерты невакцинированных посетителей, с возвращением музыкально-туровой жизни обретает еще один любопытный нюанс. Если по какой-то причине не хочет делать прививку сам музыкант, это чревато либо изгнанием (пример вокалистов IGORRR или вот барабанщика THE OFFSPRING), либо отказом от гастролей на неопределенное время.

Скажем, старые нью-йоркские хардкорщики MADBALL отказались принимать «новую нормальность», предполагающую наличие справки о вакцинации для посещения мероприятий (пока речь собственно о NYC, мэр которого сообщил, что в скором времени такой документ понадобится для посещения ресторанов, развлекательных центров и фитнесс-залов города; и, конечно же, в ближайшем будущем нечто подобное будет плюс-минус принято во многих городах и странах).

«В свете новых мер, принятых властями города, скорее всего, наш предстоящий концерт будет последним в Нью-Йорке на очень продолжительный срок, — заявили MADBALL, — и мы, конечно, сожалеем об этом. Мы искренне уважаем решения, которые люди принимают относительно того, что делать со своим телом, а также не можем с чистой совестью выступать на площадках, которые для входа требуют предоставления личной медицинской информации — такой, как статус вакцинации».

Нечто подобное также заявляли Eric Clapton (ограничение входа = дискриминация) и другие персонажи. Исходя из подобных «звоночков», надо полагать, в обозримом будущем нас ждут многочисленные смены составов гастролирующих команд (ибо невакцинированные участники, скорее всего, вообще не смогут активно путешествовать: а) гемор с документами и требованиями принимающих стран; б) повышенный риск заболеть и тем самым сорвать целый тур) — ну и также, увы, вынужденные паузы либо преждевременный выход на пенсию наиболее идейных музыкантов.

Количество просмотров: 281

7 комментариев