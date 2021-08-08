Новая нормальность. Музыканты отказываются играть на концертах, где будет требоваться справка о вакцинации

Новая нормальность. Музыканты отказываются играть на концертах, где будет требоваться справка о вакцинацииБлог
Вопрос, стоит ли пускать на концерты невакцинированных посетителей, с возвращением музыкально-туровой жизни обретает еще один любопытный нюанс. Если по какой-то причине не хочет делать прививку сам музыкант, это чревато либо изгнанием (пример вокалистов IGORRR или вот барабанщика THE OFFSPRING), либо отказом от гастролей на неопределенное время.
Скажем, старые нью-йоркские хардкорщики MADBALL отказались принимать «новую нормальность», предполагающую наличие справки о вакцинации для посещения мероприятий (пока речь собственно о NYC, мэр которого сообщил, что в скором времени такой документ понадобится для посещения ресторанов, развлекательных центров и фитнесс-залов города; и, конечно же, в ближайшем будущем нечто подобное будет плюс-минус принято во многих городах и странах).
«В свете новых мер, принятых властями города, скорее всего, наш предстоящий концерт будет последним в Нью-Йорке на очень продолжительный срок, — заявили MADBALL, — и мы, конечно, сожалеем об этом. Мы искренне уважаем решения, которые люди принимают относительно того, что делать со своим телом, а также не можем с чистой совестью выступать на площадках, которые для входа требуют предоставления личной медицинской информации — такой, как статус вакцинации».
Нечто подобное также заявляли Eric Clapton (ограничение входа = дискриминация) и другие персонажи. Исходя из подобных «звоночков», надо полагать, в обозримом будущем нас ждут многочисленные смены составов гастролирующих команд (ибо невакцинированные участники, скорее всего, вообще не смогут активно путешествовать: а) гемор с документами и требованиями принимающих стран; б) повышенный риск заболеть и тем самым сорвать целый тур) — ну и также, увы, вынужденные паузы либо преждевременный выход на пенсию наиболее идейных музыкантов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 281
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«Назло бабушке уши отморожу». Странно читать такое от хардкорщиков, которые ЗОЖ, Straight Edge и так далее. Ну шо ж, как грицца, меньше народу — больше кислороду. Будет больше адекватных команд и музыкантов. Рыночек порешал. На всякий случай — лично я привился. Сегодня была вторая доза. Всем здоровья и благоразумия!
Ковидло — фейк абсолютный.
«старые нью-йоркские хардкорщики MADBALL»
А кто это ваще такие? Обрыганы,играющие по подвалам? Невелика потеря, прямо скажем.
Им же самим бабок от концертов не видать.
Духаст Вячеславыч написал(а):
«старые нью-йоркские хардкорщики MADBALL»
А кто это ваще такие? Обрыганы,играющие по подвалам?
Видимо, ты просто молод
У нас в Казахстане эта система цифровых QR кодов уже пятый месяц работает, хоть перестали заведения закрывать, слава Дьяволу.
старые и хардкорщики к 90-м года неприемлемы. Я понимаю если бы это были к Wire или Dischord, Black Flag.
Ну серьёзно…)))
Еще один: https://metalinjection.net/news/drama/chelsea-grin-frontman-wont-play-shows-where-vaccination-is-required