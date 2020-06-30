30.06.2020

Kelly Shaefer, ATHEIST: «Вы у меня украли это лето… а осталось их на мой век всего штук 20»

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Первый месяц лета заканчивается, а коронавирусная инфекция отступать даже не думает. Уставшие бояться и торчать дома люди забивают на правила, возобновляются тусовки, мероприятия… и, как результат, неплохие цифры роста по многим странам. А в случае с США — штатам. Сознательных людей тут процент небольшой — и меры предосторожности соблюдаются, только если их сильно навязывать (не пускать в магазины без масок, ограничивать количество людей в парках и т.д.) В результате Kelly Shaefer из ATHEIST грустит: в его родной Флориде рекордный прирост случаев заболевания, а сентябрьский тур воссоединившейся группы (+ CADAVER в компанию), о котором мечтали европейские металисты, похоже, не состоится.

«Почему меня волнует, надел ли ты маску? Соблюдаешь ли социальную дистанцию, делаешь ли сознательную попытку справиться с вопросом Covid-19? Да потому что это не только твое здоровье и дело, но и мое. В результате политической беспомощности и игнорирования мнений ученых и экспертов, которое я наблюдаю вокруг, мой штат выглядит одним из худших в мире примеров борьбы с вирусом. И скорей всего, моей группе это будет стоить хэдлайн-тура.

В Европу не будут пускать американцев, и кто в этом виноват? Я собирался отметить день рождения в Милане, потом поехать в Венецию и Рим. Навестить замечательных фэнов в Румынии, Венгрии, где мы не играли с 1993-го года! Выступить в Германии, Франции, Великобритании. Привезти, наконец, немного денег для семьи. Но спасибо вам, идиоты! Мне 52 года, и вы у меня украли это лето, а ведь всего в активном формате на мой век их осталось штук 20!»

Носишь ли ты антиковидную маску?

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3 комментария

  • Зануда написал(а):

    Оооо, я бы АТЕИСТОВ посмотрел на концерте!

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  • Геша написал(а):

    Да блина, все переболеют, скорей бы уже отстреляться и жить нормально.

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  • Зеля написал(а):

    Для беларусов тоже хер чего откроют, сидите дома, наслаждайтесь http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif даже если в Европе концерты и будут, нас туда не пустят.

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