«Не хотел вакцинироваться». IGORRR сменил обоих вокалистовБлог
Замечательный дядя-псих из IGORRR Gautier Serre объявил, что в проекте поменялись оба вокалиста. А также добавился гитарист Martyn Clement. Петь классическим сопрано у Игорька теперь будет гречанка Aphrodite Patoulidou, а оголтело орать — JB Le Bail, фронтмен французской дэз-блэковой бригады SVART CROWN. Причины же увольнения предшественников весьма любопытны.
«Предыдущий участник Laurent Lunoir в силу личных убеждений решил не вакцинироваться, — объясняет Gautier, — и хотя мы с ним не согласны, личное желание все-таки уважаем. Однако же оно имеет свои последствия — в частности, помешает ездить с нами в турне и, как следствие, оставаться частью команды на будущее. В общем, он больше не с нами.
С Laure также возникли сложности. Во время странного периода «отсутствия», паузы в нашей творческой карьере она заявила, что хочет сфокусироваться на своей личной жизни. И в конце концов вообще перестала приходить на репетиции. Опять же, мы полностью поддерживаем девушку и ее желания… и сожалеем, что эпоха ребят в IGORRR окончилась. Тем не менее, мы счастливы, что в семью пришли три великолепных новых музыканта».
Вскоре у обновленного (и вакцинированного!) IGORRR начнутся первые концерты — и полноценные туры в 2022 году.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 138
Читайте также:
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
«Не хотел вакцинироваться». IGORRR сменил обоих вокалистов
-
Ringo Starr больше не ассоциируется с кольцами на пенис
-
Мать года! Женщина из Новой Зеландии назвала своих детей Metallica, Slayer и Pantera
-
«Для меня это возвращение в 90-е». Morten Veland удачно реанимировал MORTEMIA
-
Dave Mustaine готов поздравить вас лично с днем рождения или юбилеем хомячка. За $300
-
Альбом июля: DIE APOKALYPTISCHEN REITER «The Divine Horsemen»
-
Heavy Metal Television перезапускается на новых площадках: даешь круглосуточный метал в каждый дом!
-
Экзотический метал: иранский антивоенный блэк от AKVAN
-
MOLCHAT DOMA: главный беларуский музыкальный экспорт последних лет
-
Новый альбом DARKTHRONE «Eternal Hails»: «Сейчас мы играем просто метал»
Круто.Малосъедобно,но круто.