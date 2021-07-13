«Не хотел вакцинироваться». IGORRR сменил обоих вокалистов

Замечательный дядя-псих из IGORRR Gautier Serre объявил, что в проекте поменялись оба вокалиста. А также добавился гитарист Martyn Clement. Петь классическим сопрано у Игорька теперь будет гречанка Aphrodite Patoulidou, а оголтело орать — JB Le Bail, фронтмен французской дэз-блэковой бригады SVART CROWN. Причины же увольнения предшественников весьма любопытны.

«Предыдущий участник Laurent Lunoir в силу личных убеждений решил не вакцинироваться, — объясняет Gautier, — и хотя мы с ним не согласны, личное желание все-таки уважаем. Однако же оно имеет свои последствия — в частности, помешает ездить с нами в турне и, как следствие, оставаться частью команды на будущее. В общем, он больше не с нами.

С Laure также возникли сложности. Во время странного периода «отсутствия», паузы в нашей творческой карьере она заявила, что хочет сфокусироваться на своей личной жизни. И в конце концов вообще перестала приходить на репетиции. Опять же, мы полностью поддерживаем девушку и ее желания… и сожалеем, что эпоха ребят в IGORRR окончилась. Тем не менее, мы счастливы, что в семью пришли три великолепных новых музыканта».

Вскоре у обновленного (и вакцинированного!) IGORRR начнутся первые концерты — и полноценные туры в 2022 году.

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