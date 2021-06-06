Стоит ли пускать на концерты невакцинированных?

Мир потихоньку возвращается к нормальной жизни — где-то с большим, где-то с меньшим успехом; чиновники начинают пересматривать правила въезда туристов; открываются клубы, возобновляются концерты — а на осень в США, Британии и Европе планируются крупные туры и даже фесты. И начинается новая война: кого и на каких условиях допускать на массовое мероприятия? Ведь, с одной стороны, идея «ковид-паспортов» толком не продумана и не заработала; с другой, просто взять и отказаться от ограничений тоже чревато: Индия уже попробовала, и вышло не очень.

Попытки ограничить вход на основе вакцинирован/не вакцинирован на местах пока встречают сопротивление.

Два примера.

Организатор локального панк-концерта во Флориде выставил своеобразный ценник на вход: вакцинированные платят за билет $18, а все остальные — $999. По словам мужика, ему надоели люди, которые все еще сидят и чего-то ждут — а он таким образом пытается подтолкнуть их к правильному решению. Хочешь развлекаться без ограничений — иди и чпокнись. Вроде бы имеет смысл — однако тут же начали высказываться недовольные. Например, прослышавший об инициативе Phil Labonte из ALL THAT REMAINS.

«Слушайте, как вообще можно называть себя панк-рокером, если ты говоришь и делаешь то, что велит правительство? Если ты послушный, плати 18 баксов, а если проявляешь индивидуальный подход — то $1000! Бедные люди, боритесь с этим! Это в коем разе не панковское отношение!»

Далее, в России решили провести первый в мире «covid-free» фестиваль — а именно пресловутое «Нашествие».

Цитирую «Медузу»: Организаторы «Нашествия» сообщили, что попасть на фестиваль можно будет только тем зрителям, которые привились от коронавируса или не позднее, чем за трое суток до начала сдали отрицательный ПЦР-тест. Это привело к тысячам негативных комментариев в соцсетях. Об обязательных прививке или тесте организаторы объявили 3 июня, отметив, что мероприятие станет «первым в России COVID-free фестивалем». Медиадиректор «Нашествия» Сергей Горбачев пообещал, что схема проверки сертификатов «будет максимально простой и понятной» и что все подробности будут вскоре детально расписаны на сайте фестиваля, а всех уже купивших билеты зрителей отдельно уведомят о новых требованиях. Такое решение организаторов вызвало крайне негативную реакцию многих людей, которые купили билеты. За два дня соответствующие посты в инстаграме и во «ВКонтакте» собрали более двух тысяч комментариев каждый. Большинство комментаторов новые требования организаторов называли «позором», «дискриминацией» и «фашизмом» и заявляли, что отказываются от посещения «Нашествия». Одной из главных претензий к организаторам было то, что продажа билетов была открыта еще несколько недель назад, а об обязательных тестах или прививках объявили только сейчас. Многие жаловались на то, что стоимость теста сравнима с ценой билета на сам фестиваль (начиналась от 2100 рублей) и подчеркивали, что не купили бы билет, если бы заранее знали, что фактически вход обойдется в два раза дороже.

В общем, и в 2021-м, похоже, гладко дело не пойдет — но, отбросив обсуждения «индивидуального подхода» в отношении к прививкам и спрашивая конкретно: а какие, собственно, варианты? Собственно, если кому-то не нравятся требования вакцинироваться (безусловно, в случае с «Нашествием» дело сделано чутка через жопу, но сами по себе требования логичны), то… что ж. Не ходите. Не посещайте. Не занимайтесь туризмом. Ведь всегда можно включить Викернеса и сидеть в своем огороде.

К слову, как у вас с вакцинацией? Есть

Нет, но будет

Нет, не будет, никогда, ни за что результаты

Loading ... Loading ...

Количество просмотров: 396

26 комментариев