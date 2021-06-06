Стоит ли пускать на концерты невакцинированных?Блог
Мир потихоньку возвращается к нормальной жизни — где-то с большим, где-то с меньшим успехом; чиновники начинают пересматривать правила въезда туристов; открываются клубы, возобновляются концерты — а на осень в США, Британии и Европе планируются крупные туры и даже фесты. И начинается новая война: кого и на каких условиях допускать на массовое мероприятия? Ведь, с одной стороны, идея «ковид-паспортов» толком не продумана и не заработала; с другой, просто взять и отказаться от ограничений тоже чревато: Индия уже попробовала, и вышло не очень.
Попытки ограничить вход на основе вакцинирован/не вакцинирован на местах пока встречают сопротивление.
Два примера.
Организатор локального панк-концерта во Флориде выставил своеобразный ценник на вход: вакцинированные платят за билет $18, а все остальные — $999. По словам мужика, ему надоели люди, которые все еще сидят и чего-то ждут — а он таким образом пытается подтолкнуть их к правильному решению. Хочешь развлекаться без ограничений — иди и чпокнись. Вроде бы имеет смысл — однако тут же начали высказываться недовольные. Например, прослышавший об инициативе Phil Labonte из ALL THAT REMAINS.
«Слушайте, как вообще можно называть себя панк-рокером, если ты говоришь и делаешь то, что велит правительство? Если ты послушный, плати 18 баксов, а если проявляешь индивидуальный подход — то $1000! Бедные люди, боритесь с этим! Это в коем разе не панковское отношение!»
Далее, в России решили провести первый в мире «covid-free» фестиваль — а именно пресловутое «Нашествие».
Цитирую «Медузу»:
Организаторы «Нашествия» сообщили, что попасть на фестиваль можно будет только тем зрителям, которые привились от коронавируса или не позднее, чем за трое суток до начала сдали отрицательный ПЦР-тест. Это привело к тысячам негативных комментариев в соцсетях.
Об обязательных прививке или тесте организаторы объявили 3 июня, отметив, что мероприятие станет «первым в России COVID-free фестивалем». Медиадиректор «Нашествия» Сергей Горбачев пообещал, что схема проверки сертификатов «будет максимально простой и понятной» и что все подробности будут вскоре детально расписаны на сайте фестиваля, а всех уже купивших билеты зрителей отдельно уведомят о новых требованиях.
Такое решение организаторов вызвало крайне негативную реакцию многих людей, которые купили билеты. За два дня соответствующие посты в инстаграме и во «ВКонтакте» собрали более двух тысяч комментариев каждый. Большинство комментаторов новые требования организаторов называли «позором», «дискриминацией» и «фашизмом» и заявляли, что отказываются от посещения «Нашествия».
Одной из главных претензий к организаторам было то, что продажа билетов была открыта еще несколько недель назад, а об обязательных тестах или прививках объявили только сейчас. Многие жаловались на то, что стоимость теста сравнима с ценой билета на сам фестиваль (начиналась от 2100 рублей) и подчеркивали, что не купили бы билет, если бы заранее знали, что фактически вход обойдется в два раза дороже.
В общем, и в 2021-м, похоже, гладко дело не пойдет — но, отбросив обсуждения «индивидуального подхода» в отношении к прививкам и спрашивая конкретно: а какие, собственно, варианты? Собственно, если кому-то не нравятся требования вакцинироваться (безусловно, в случае с «Нашествием» дело сделано чутка через жопу, но сами по себе требования логичны), то… что ж. Не ходите. Не посещайте. Не занимайтесь туризмом. Ведь всегда можно включить Викернеса и сидеть в своем огороде.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 396
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Стоит ли пускать на концерты невакцинированных?
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Ага-ага уже мчусь обнажив обе жопные половинки!/под укол всмысле,не подумайте чего/.Вся эта херня напоминает вот это /цитата из Швейка/;
— »Этого еще не хватало, — глубокомысленно заметил капрал. — И без того военных изобретений хоть пруд пруди. Возьмем, например, маски от отравления газом. Натянешь ее себе на голову— и моментально отравлен, как нас в унтер-офицерской школе учили.»
Жоўтыя зорачкі ўжо былі ў гісторыі. І медычныя эксперыменты над людзьмі. І нават Нюрнбергскі працэс, які адназначна асудзіў і першае, і другое.
> а на осень в США, Британии и Европе планируются крупные туры и даже фесты
На весну и лето тоже планировались.
Люди пока верят и не спешат возвращать деньги за билеты.
Нашествие?Название феста соответствует поведению,повадкам и принципам жизни лишнехромосомных ордынцев/питекантропов.
Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.
Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами.
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Думается.дело не столько в бодяге под названием спутник,сколько всамих дикарях из-за поребрика.
нахер не надо вакцинироваться!
лучше ездить в ебаных масках и в метро и в магазинах и даже в ебучих макдональдсах требуют сраную маску надеть, а то заказ не отдают. это охерительно я считаю. хочу чтоб это продолжалось до конца моей жизни
А в чём, собственно, проблема-то? Посетят фест 70% вакцинировваных и 30$ невакцинировавшихся. Тем кто вакцинировался — ковид не страшен, можно фестивалить. Тем 30% кто на свой страх и риск отказался — ну так сами виновaты, если что. У человека должно быть право выбора, и дискриминации в связи с этим не должно быть, думается
iamarthyrthebear написал(а):
А в чём, собственно, проблема-то? Посетят фест 70% вакцинировваных и 30$ невакцинировавшихся. Тем кто вакцинировался — ковид не страшен, можно фестивалить. Тем 30% кто на свой страх и риск отказался — ну так сами виновaты, если что. У человека должно быть право выбора, и дискриминации в связи с этим не должно быть, думается
На этой основе в большинстве штатов уже отменили масочный режим и другие ограничения — вакцинироваться можно в любой момент, а если не хочешь и заразился в толпе, то сам себе злобный буратино. Но организаторов больших мероприятий тоже можно понять: устрой они ковид-рассадник, это и репутационные потери, и потенциальные проблемы.
Anastasiya написал(а):
iamarthyrthebear написал(а):
А в чём, собственно, проблема-то? Посетят фест 70% вакцинировваных и 30$ невакцинировавшихся. Тем кто вакцинировался — ковид не страшен, можно фестивалить. Тем 30% кто на свой страх и риск отказался — ну так сами виновaты, если что. У человека должно быть право выбора, и дискриминации в связи с этим не должно быть, думается
На этой основе в большинстве штатов уже отменили масочный режим и другие ограничения — вакцинироваться можно в любой момент, а если не хочешь и заразился в толпе, то сам себе злобный буратино. Но организаторов больших мероприятий тоже можно понять: устрой они ковид-рассадник, это и репутационные потери, и потенциальные проблемы.
всё-таки мотивация дискриминации по прививочному признаку — такая себе слабоватенькая и нелогичная, как мне кажется.. привитому пох, ну а если непривитый во время когда уже всем можно было — то какие тут к организатору могут быть претензии.. проштампуйте на билетах что не несёте ответственности за непривившихся — и всё, руки умыты. С точки зрения логики. Но в Штатах где все всех в суд тянут если что — там да, могут, наверное, быть нюансы..
Есть ещё один момент. Когда люди, больные ковидом, активно взаимодействуют с теми, кто имеет антитела, возникают риски мутации вируса — ибо он в любом случае будет пытаться «обойти» иммунитет. Мутаций уже очень много, и пока вакцины вроде как эффективны по отношению ко всем. Но чем больше остаётся непривитых и болеющих людей, тем больше и вариантов.
Anastasiya написал(а):
Есть ещё один момент. Когда люди, больные ковидом, активно взаимодействуют с теми, кто имеет антитела, возникают риски мутации вируса — ибо он в любом случае будет пытаться «обойти» иммунитет. Мутаций уже очень много, и пока вакцины вроде как эффективны по отношению ко всем. Но чем больше остаётся непривитых и болеющих людей, тем больше и вариантов.
Как это прекрасно, нас готовят к тому, что колоться надо будет часто и помногу, неизвестно чем, и как это скажется на здоровье в будущем. Все больше и больше свободы в дивном новом мире. Или колешься постоянно, или тебе скоро булку хлеба не продадут без ковид паспорта. И огромный выбор между этими двумя вариантами
Назар Василич написал(а):
Как это прекрасно, нас готовят к тому, что колоться надо будет часто и помногу, неизвестно чем, и как это скажется на здоровье в будущем.
Я все же надеюсь, что все это придет к уровню гриппа — кто боится, тот делает сезонную прививку. Но… возможно всякое.
Недавно в сети наткнулся на чей то примерно такой пост; ‘раньше пили газировку из автоматов с одним на всех стаканом,и не было никаких эпидемий.’Забавно но факт.Не было.Просто в те наивные времена у чинков в нужной мере не было развито производство хим.оружия.Потому и не было эпидемий.Эта пакость с ярким лейбаком ‘из Китая с любовью’.Сначала оттуда прибыл птичий грипп-народу полегло немерено.Теперь ЭТО.Но теперь подарочек оказался несравнимо мощнее первого,и жертв несоизмеримо больше.Не говоря уже об ударе по мировой экономике…Совпадение?-Да не смешите мне яйцы!
новый картинка
Пардоньте, но не удержусь врезать в догон ( ибо задрало молчать и кипит мой разум возмущённый);
По сути идёт необъявленная война.На захват территорий и на убой экономики развитых стран.И если бы все беды ограничивались банальными недопусками на концерты и неразрешением оных-то это была бы малина.Один китайский император (не помню кто,врать не стану)лет эдак 300 назад изрек такую фразу;’китайский дракон мудр и ОЧЕНЬ терпелив’.Так и выходит.Они выжидали очень-очень долго.Они втихаря развивали военные отрасли,они расползались по миру устраивая гнёзда и насаждая свой уклад,уже порабощены аж целые города и такие уколы как ‘china town(ы) блекнут.Им за бесценок распродаются ценнейшие ресурсы и территории.Они выпускают чудовищные эпидемии…пользуясь преступной политикой ‘толерантности’проповедуемой верхушками практически всех стран…Они обанкротили почти все ведущие бренды как в компьютерной индустрии так и в прочих.Идите и попробуйте найти НАСТОЯЩУЮ и КАЧЕСТВЕННУЮ видеокарту (это например).Хера вы её сыщите.Продолжать нет смысла ибо ситуация прозрачна донельзя.
Здесь (на сайте)красной канвой так или иначе затрагивается темя covid;там закрыли концерт,тут запретили шоу,музыканты теряют деньги,фаны не могут пойти посмотреть…и так далее.И я ни в коем случае не призываю ‘к топору’.НЕТ! Я призываю лишь включить мозги и начать уже что то предпринимать на дипломатических уровнях…пока не стало совсем поздно.
jpg в png
Anastasiya написал(а):
Есть ещё один момент. Когда люди, больные ковидом, активно взаимодействуют с теми, кто имеет антитела, возникают риски мутации вируса — ибо он в любом случае будет пытаться «обойти» иммунитет. Мутаций уже очень много, и пока вакцины вроде как эффективны по отношению ко всем. Но чем больше остаётся непривитых и болеющих людей, тем больше и вариантов.
В какой-нибудь России или Беларуси это ситуация на долгие годы вперёд я думаю. Я вообще никого не знаю из ближайшего окружения включая работу кто вакцинируется, только я один такой дебил )
GastriT написал(а):
Пардоньте, но не удержусь врезать в догон ( ибо задрало молчать и кипит мой разум возмущённый);
По сути идёт необъявленная война.На захват территорий и на убой экономики развитых стран.И если бы все беды ограничивались банальными недопусками на концерты и неразрешением оных-то это была бы малина.Один китайский император (не помню кто,врать не стану)лет эдак 300 назад изрек такую фразу;’китайский дракон мудр и ОЧЕНЬ терпелив’.Так и выходит.Они выжидали очень-очень долго.Они втихаря развивали военные отрасли,они расползались по миру устраивая гнёзда и насаждая свой уклад,уже порабощены аж целые города и такие уколы как ‘china town(ы) блекнут.Им за бесценок распродаются ценнейшие ресурсы и территории.Они выпускают чудовищные эпидемии…пользуясь преступной политикой ‘толерантности’проповедуемой верхушками практически всех стран…Они обанкротили почти все ведущие бренды как в компьютерной индустрии так и в прочих.Идите и попробуйте найти НАСТОЯЩУЮ и КАЧЕСТВЕННУЮ видеокарту (это например).Хера вы её сыщите.Продолжать нет смысла ибо ситуация прозрачна донельзя.
Здесь (на сайте)красной канвой так или иначе затрагивается темя covid;там закрыли концерт,тут запретили шоу,музыканты теряют деньги,фаны не могут пойти посмотреть…и так далее.И я ни в коем случае не призываю ‘к топору’.НЕТ! Я призываю лишь включить мозги и начать уже что то предпринимать на дипломатических уровнях…пока не стало совсем поздно.
jpg в png
Потрясающе. Продолжайте
Но на самом деле я думаю всё ещё хуже, и реальные главари беспредела — жидомасоны. Я уверен что это они, китайцы — лишь инструмент
»’В какой-нибудь России или Беларуси это ситуация ….’
Эээ нет брат!Тут не так всё просто как хотелось бы! В Рашке (а я обретаюсь именно тут..аж в самом её пупе так сказать) ситуация весьма странная.Надрывается пропаганда и трещат громкоговорители;’караул блять,не одел маску-штраф 5 штук через расстрел.В магазах не одел-не обслужили…’Но в метро орудовцы на это давно забили,на улицах тоже.Ощущение что зараза толи сошла на ‘нет’,толи…сошла на ‘нет’.Единственные и неизменные источники-больнички.Вот если угораздило-пиздец.Но так ведь больнички на то и больнички.В совдепе они всегда были очагами всевозможных стафилококков-синегноек. Есть мнение что ситуация нагнетается искусственно для выколачивания бабла.Не привит ( и не намерен, ибо ещё в своём уме)и шарохаюсь без намордника уже давно.Ах да! К слову для справки; маска относительно обеспечивает 5% защиты.5 !!!!!!!И цифра явно завышена ибо слизистая глаз всё равно открыта.Такие вот пирожки.
Виктор/у/ в ответку;
Вот уж не собирался открывать через форточку Америку!А похоже что открыл? Да продолжу,не проблема.Но сперва нужно определится кто мне будет носить передачки в ГУЛАГ.И ещё один вопрос остётся открытым-сайт не полит.Хотя политвопросы висят в воздухе повсеместно.Нераскрытые,необговорённые и даже не затронутые.В итоге…вон погляди выше ‘во всем бля виноваты жидомасоны’-это ему поведал издохший М.Задорнов.Эх ,дивно однажды сказал Lennon;
-Я не занимаюсь политикой,но она занимается мной.
P/S Да и Настя меня предаст аутодафе за политоту.А так продолжу…
Виктор/у/ в ответку 2;
Ах это ты написал!!! Поздравляю!!! У тебя блестящие умственные способности! Но главное ты ими не стыдишься сверкать.Продолжай в том же ключе и скоро станешь известным и модным (в определённых узких кругах) политиком! Овации парню!
Никаких российских вакцин как класс.
Но в Норвегию сейчас не въехать никак, например, даже с вакцинацией — с 29 января граница закрыта наглухо. Из-за этого пошли уже скандалы в семьях — мол, вот мы встречаемся год, живем в разных странах а теперь партнеру не дают приехать, если нет определенного уровня языка, подтвержденного сертификатом, который… можно получить только в стране.
…если кто-то надеется на присутствие норвежских групп на фестах до снятия ограничений — надейтесь дальше, т.к. никто не хочет из-за 1 выступления сидеть карантинном отеле 7 дней (сейчас, вроде, будет 3 дня, а потом — дома, но все равно).
GastriT написал(а):
Но сперва нужно определится кто мне будет носить передачки в ГУЛАГ.
Я буду носить )
А вообще извини — но теории заговора на то и теории заговора, что о них левые люди в принципе не знают и не могут знать. Это как в книге «Парфюмер», я процитирую: «Правда, отрицать само существование Сатаны, сомневаться в его власти – столь далеко отец Террьер не стал бы заходить; решать подобные проблемы, касающиеся основ теологии, не дело простого, скромного монаха, на это есть иные инстанции. С другой стороны, было ясно как день, что если такая недалекая особа, как эта кормилица, утверждает, что она обнаружила какую-то чертовщину, значит, Сатана никак не мог приложить руку к этому делу. Именно потому, что ей кажется, будто она его обнаружила. Ведь это верное доказательство, что никакой чертовщины нет и в помине»
«недалёкая особа» — это я в том числе и себя имею ввиду кстати
вообще геополитические процессы — они очень сложные. Даже какие-нибудь тонкие политологи, которые просто не вхожи в определённые круги, — могут не знать вообще ничего, а только гадать на кофейной гущи.
Поэтому когда какие-нибудь простые люди на кухне начинают раскрывать геополитические планы и заговоры, приплетая к данной теории заговора даже какие-то вонючие видеокарты, то блин… — я не знаю, ну ты серьезно сам в это веришь, да?
П.С. Если ты работаешь в спецслужбах или КГБ — то беру свои слова назад, но вряд ли — потому что тогда тебя бы точно не было в этом чате :)
Виктор/у/ в ответку 3
»П.С. Если ты работаешь в спецслужбах или КГБ…»
Зачем же так обижать?
А насчет сложностей-промежностей я тебе так скажу;когда начинают их изобретать-они возникают.Когда пустопорожние демагоги в пинжаках от Версаче начинают придумывать велосипед и словоблудствуя переворачивают всё вверх ногами-они возникают.Когда говнюки-очкарики в погоне за докторской степенью крапают маловразумительные диссертации на вышеупомянутые нами темы-они возникают…В итоге образовывается громадная куча ахинеи,шизофренического бреда и вранья,которая и выдаётся за истинное положение вещей.Да,всё непросто,особенно когда у Васи есть бомба и у Пети она есть.Когда у Маши есть нефть а у Наташи нет её…Когда Анлрюша-негритос а Алексаша нет,но Андрюша едет к нему /без приглашения/ на пмж и на все готовое,а Алексаше это /совершенно справедливо не нравится/…Да,все не просто,но и нет ужасающе сложно.А насчет жидомасонов…ты ещё приплети марсиан.
И скажу больше;мирный симбиоз двух различных культур невозможен априори.Уже не говорю когда их мешается 3-4 в одном стакане.Как бы человек не пыжился абстрагирую себя от животного мира-он как ни крути часть природы.А природа живёт следующим образом;птички не желают тусовацца с медведями,и даже больше!Они не признают даже своих коллег из других племён.Каждый вид на своей ветке.И такой порядок у всех прочих тварей.А чем мы отличаемся собственно?Крестовые походы были не от нечего делать.Шарик поделён на страны тоже не от балды.Но зато ТЕПЕРЬ нам пытаются доказать что захватчики это не более чем милые гости.И происходит это абсолютно повсеместно.В Дании не так давно было вынесено предложение снять с храмов кресты…знаете почему? А потому что они ‘оскорбляют взоры мигрантов-мусульман’!О чем мы тут говорим господи?
А ещё лучче так;
https://www.youtube.com/watch?v=9GmipSGx5r8