Цитата. Вокалист VIO-LENCE Sean Killian: «Заслуживают ли люди с ожирением инфаркт, например?»

Чем дальше идет тема допуска на концерты только для вакцинированных, тем больше слышишь от музыкантов всяких историй. Eric Wagner был упрямым противником официальной медицины (странно вообще, что он согласился поехать в больницу) — и упрямо умер от последствий ковида. Недавно в больнице с ковидом полежал вокалист VIO-LENCE Sean Killian и, несмотря на поражение легких, не перестает утверждать, что выбор не вакцинироваться от короны — для него вопрос свободы. Хотя, честно говоря, поведением этот 57-летний мужик ближе к парадигме «назло маме отморожу уши». Тем более, что здоровье у трушного дядьки такое себе: в 2018 году он пережил трансплантацию печени из-за цирроза в четвертой стадии.

«Вирус я подцепил от друга, который не знал, что он болен. Чувствую себя уже получше, хотя восстановление займет еще какое-то время.

И не думайте, я вообще не против вакцин. Меня чем только не кололи, когда я проходил через дерьмо с пересадкой, — да я получил побольше вакцин, чем все, кого вы знаете, вместе взятые! Перед трансплантацией печени, ей-богу, я сбился со счету, сколько всего пришлось принять, — причем строго по дедлайнам: если не согласишься на своевременную прививку, то никакой операции. Короче, в принципе я не против.

И я за то, чтобы все, кто хочет, шли и кололись. Хотите? Идите, я на сто процентов на вашей стороне. Это ваш выбор. А мой выбор — мой. Для меня это сейчас даже не вопрос, вакцинироваться или нет, — это вопрос свободы. Я свободный человек. Я решаю сам. Это внутренняя свобода, а не то, что мне кто-то там даровал. И никто, кроме меня, не может определять ее границы: просто не заходите за рамки, не лезьте — и все.

Конечно, я читаю комментарии, типа: «Ты уперся — и вот теперь получай госпитализацию, заслужил». Так вот знаете что? Заслуживают ли люди с ожирением инфаркт, например? Стоит ли отказаться от их лечения? А может, курильщиков надо перестать лечить от рака легких — коли таков их выбор? У жиробасов тех же куча сопутствующих болячек: проблемы с сердцем, диабет, это вот все. Так что примените логику типа «не получил вакцину — страдай» и к ним тоже. Пускай страдают.

Я не верю в этот подход. Я верю в то, что люди имеют право делать то, что хотят. Хочешь идти в сраный МакДональдс, сожрать там двадцать чизбургеров на вечер и двадцать макнаггетов, или какое еще дерьмо они там сервируют (я не в курсе, ибо не жру эту дрянь), на завтрак — так пожалуйста, иди и заказывай. Твое дело. А мое дело — мое. И только мне решать за себя».

Пока, к примеру, не откажет, какая-то печень.

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