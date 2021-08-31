Цитата. Вокалист VIO-LENCE Sean Killian: «Заслуживают ли люди с ожирением инфаркт, например?»Блог
Чем дальше идет тема допуска на концерты только для вакцинированных, тем больше слышишь от музыкантов всяких историй. Eric Wagner был упрямым противником официальной медицины (странно вообще, что он согласился поехать в больницу) — и упрямо умер от последствий ковида. Недавно в больнице с ковидом полежал вокалист VIO-LENCE Sean Killian и, несмотря на поражение легких, не перестает утверждать, что выбор не вакцинироваться от короны — для него вопрос свободы. Хотя, честно говоря, поведением этот 57-летний мужик ближе к парадигме «назло маме отморожу уши». Тем более, что здоровье у трушного дядьки такое себе: в 2018 году он пережил трансплантацию печени из-за цирроза в четвертой стадии.
«Вирус я подцепил от друга, который не знал, что он болен. Чувствую себя уже получше, хотя восстановление займет еще какое-то время.
И не думайте, я вообще не против вакцин. Меня чем только не кололи, когда я проходил через дерьмо с пересадкой, — да я получил побольше вакцин, чем все, кого вы знаете, вместе взятые! Перед трансплантацией печени, ей-богу, я сбился со счету, сколько всего пришлось принять, — причем строго по дедлайнам: если не согласишься на своевременную прививку, то никакой операции. Короче, в принципе я не против.
И я за то, чтобы все, кто хочет, шли и кололись. Хотите? Идите, я на сто процентов на вашей стороне. Это ваш выбор. А мой выбор — мой. Для меня это сейчас даже не вопрос, вакцинироваться или нет, — это вопрос свободы. Я свободный человек. Я решаю сам. Это внутренняя свобода, а не то, что мне кто-то там даровал. И никто, кроме меня, не может определять ее границы: просто не заходите за рамки, не лезьте — и все.
Конечно, я читаю комментарии, типа: «Ты уперся — и вот теперь получай госпитализацию, заслужил». Так вот знаете что? Заслуживают ли люди с ожирением инфаркт, например? Стоит ли отказаться от их лечения? А может, курильщиков надо перестать лечить от рака легких — коли таков их выбор? У жиробасов тех же куча сопутствующих болячек: проблемы с сердцем, диабет, это вот все. Так что примените логику типа «не получил вакцину — страдай» и к ним тоже. Пускай страдают.
Я не верю в этот подход. Я верю в то, что люди имеют право делать то, что хотят. Хочешь идти в сраный МакДональдс, сожрать там двадцать чизбургеров на вечер и двадцать макнаггетов, или какое еще дерьмо они там сервируют (я не в курсе, ибо не жру эту дрянь), на завтрак — так пожалуйста, иди и заказывай. Твое дело. А мое дело — мое. И только мне решать за себя».
Пока, к примеру, не откажет, какая-то печень.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 162
Читайте также:
- Новая нормальность. Музыканты отказываются играть на концертах, где будет требоваться справка о вакцинации
- Звоночек: начались отмены крупных весенних метал-концертов
- Мнение. Steve «Lips» Kudlow, ANVIL: «Думаю, что гастроли и концерты вернутся в последнюю очередь, если вернутся вообще»
- В Великобритании открылась «социально дистанцированная» площадка. Хотели бы на такой концерт?
- Kelly Shaefer, ATHEIST: «Вы у меня украли это лето… а осталось их на мой век всего штук 20»
- На будущих концертах предлагают дезинфицировать посетителей
- «По крайней мере, ковид решает пенсионный кризис». Металисты поют о COVID-19
- Барабанщик DEATH ANGEL Will Carroll об излечении от коронавируса: «Я правда верю, что меня спасла высшая сила»
- Майский Isolation Festival от Century Media: INSOMNIUM, VOIVOD, BORKNAGAR, BONDED, OMNIUM GATHERUM и другие
- Видео недели: CATTLE DECAPITATION «Bring Back The Plague». С туалетной бумагой и санитайзерами!
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Цитата. Вокалист VIO-LENCE Sean Killian: «Заслуживают ли люди с ожирением инфаркт, например?»
-
Маленький барабанный гений? Смотрите, как играет 14-летний протеже музыкантов SONS OF APOLLO
-
«Это так прекрасно, что у меня слезы на глаза наворачиваются». 9 минут «Flower Maiden» DZIVIA — возможно, лучшее, что с вами сегодня случится
-
От осложнений ковида умер бывший вокалист TROUBLE Eric Wagner
-
За обложку альбома SCORPIONS в Швеции будут судить как за порнографию
-
Тилль Линдеманн стал на шаг ближе к российскому гражданству
-
Tomas Lindberg, AT THE GATES: «10 важных альбомов моей жизни»
-
Наконец-то душевная музыка! GUTALAX выпускают новый альбом
-
И лучшим альбомом первого полугодия 2021 становится…
-
GUNS N’ ROSES планируют использовать федеральных маршалов в борьбе с нелегальным мерчем
по-моему у него просто каша в голове какая-то, и главное вообще непонятна философская мысль, которую он пытается донести