Цитата. Peter Tägtgren: «Я живу вдали от людей, потому пока вакцинироваться не буду»Блог
Несколько дней назад официально вышел альбом HYPOCRISY Worship — и, считаю, это отличное дополнение в копилку годных релизов второй половины 2021-го. Ну а пока будете слушать — небольшая цитата от Петера, чтобы продемонстрировать, чем и как он живет в эти сложные и малопредсказуемые времена.
«К сожалению, я далек от оптимизма во всем, что касается ковида. Полагаю, будут новые всплески заболеваемости, будут локдауны. Так уж, увы, сложились дела. И понятия не имею, когда все это закончится. Да и закончится ли в принципе. Но, надеюсь, мы со временем сможем выработать более-менее приличный иммунитет, так что будем переносить болезнь гораздо легче; она не будет настолько опасной.
Что касается вакцин, то я отношусь к ним скептически. Особенно в условиях, когда их навязывают. Если на людей давить, они становятся в оппозицию, понимаете?
Конкретно в моем случае помогает, что я не социален. Я живу в лесу, вдали от людей, так что ни на кого не дышу. Единственное, куда я выбираюсь, это моя студия — ну или небольшой местный магазинчик, в котором одновременно находятся четыре человека максимум. Так что не вижу риска.
Ну и если сделать прививку, она не остановит распространение ковида, люди все равно могут быть заразны, так что особой разницы для себя я не вижу.
..Хотя во всем этом деле кое-что таки страшно: постоянно снижается возраст детей, которым делают эти прививки. Власти навязывают вещи, которые как следует не протестированы, и, по сути, все сейчас одобряется к применению очень быстро, слишком быстро, идет большое давление, и это пугает. Но что поделать. Так обстоят дела, придется это принять.
Пока я никуда не выбираюсь, вакцинироваться не буду. Но сделаю это, когда настанет время выезжать в тур, — придется. Пока же… сижу в деревне, вдали от всех. У нас тут всего проживает человек двадцать, и дома стоят друг от друга на большом удалении. Так что никаких проблем обходиться без прививки в настоящий момент».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 55
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