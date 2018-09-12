Нергал о потенциальном проекте с Робом Хэлфордом: «Я жду его звонка»

Если чего-то очень хотеть и, главное, подзуживать широкую общественность, то однажды это может возыметь силу. Началось все с того, что Хэлфорд некогда заикнулся о желании записать блэк-метал альбом — и уже даже успел поворить на эту тему с Исаном (который от блэк-метала, впрочем, ныне открещивается). В этом году журналисты напомнили Робу — как, мол, с «черными» планами? И он сказал, что дело почти сдвинулось с места, но что-то ему мешает. И что теперь он уже думает о проекте с Нергалом (не забывая, впрочем, и об Исане). «Люблю музыку, что вы делаете, — сказал ветеран хэви при встрече с предводителем «бегемотов». — Я бы тоже сунулся в этот омут — просто глянуть, что выйдет».

Так что Нергал, по его горячему уверению, ждет решающего звонка.

«Если он скажет, мол, я готов, а мы в этот день будем в туре, скажем, со SLAYER или METALLICA, я брошу тур и дико помчусь в Феникс, или где Роб живет, и порву на флажки свою задницу в стремлении выдать самую лучшую песню, на которую я только способен, чтобы он мог на ней спеть. Я немного шучу, но правда состоит в том, что мы с Исаном мечтали бы записать музыку, песни, на которых Роб Хэлфорд мог спеть. Это было б больше, чем круто».

В свое время Исан также с энтузиазмом отозвался о подобной идее: «Когда тебе звонит бог метала, это тот случай, который ты упустить не захочешь».

Стало быть… ждем звонка?