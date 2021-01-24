Рок-цитата. Rob Halford: «Мне в этом году 70, и вообще пох на все!»

Поддерживая марку экстравагантного рок-бога и вызывающего стиляги, Роб, явно скучающий по концертам в своем карантине (впрочем, у JUDAS PRIEST в этом году таки должен состояться перенесенный тур — будем верить, получится еще раз их увидеть вживую), не перестает радовать подписчиков своего инстаграма новыми эффектными образами. Почему бы, к примеру, не оголить кокетливо задницу, поздравляя фанатов с Новым годом?

Выложив эти озорные картинки со своей аризонской виллы, в комментариях музыкант написал: «Мне в этом году 70, и вообще пох на все!»

А недавно приехала новая фотосессия, аристократическая. Черный строгий костюм, шляпа, изящная трость с головой дракона, кожаные перчатки, солнечные очки — и прекрасные ботинки с платформой на высоких, усыпанных шипами каблуках. Ну не красота ли?

На вопрос, какой лучший совет он когда-либо получал от коллег по сцене, Роб недавно ответил: «Я дружу с Джином и Полом из KISS. Было дело, в турне «присты» играли у них на разогреве, мы общались, речь зашла о шоубизе, и Джин сказал: «Не важно, что о тебе говорят — до тех пор, пока твои фотографии публикуются, а имя написано правильно». Это говорит о многом.

В музыкальном мире так много мнений, столько разнообразных точек зрения, что невозможно все это держать под контролем. Так что нужно выработать стратегию — как отсекать негатив, не пускать его в личную жизнь, все эти отзывы в стиле «ты говно» или «надеюсь, сдохнешь от рака» и прочую жуть.

Не знаю, как с этим потоком справляются молодые музыканты — те, кто получил известность, не успев закалиться жизненным опытом и мудростью. А также подходом Джина: «Не важно, что о тебе говорят — до тех пор, пока твои фотографии публикуются, а имя написано правильно». Я считаю, ценная рекомендация».

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