03.10.2021
Rob Halford снялся в забавных рекламных роликах страховой компанииБлог
Седобородый Rob Halford, который отказывается думать о пенсии и до сих пор поет классику JUDAS PRIEST на фестивалях, недавно снялся в серии рекламных роликов страховой компании Plymouth Rock Assurance. Ибо что такое рок? Рок — это Хэлфорд!
Песни специально писались для каждого ролика, а сам музыкант отметил, что получил от проекта дичайшее удовольствие. Ну и наверняка кое-какую денежку тоже. Как бы там ни было, получилось здорово — и вполне достойно нашей коллекции самой занятной метал-рекламы всех времен (см. часть один, часть два).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 177
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Rob Halford снялся в забавных рекламных роликах страховой компании
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