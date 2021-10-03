Plymouth Rock Assurance halford
03.10.2021

Rob Halford снялся в забавных рекламных роликах страховой компании

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Седобородый Rob Halford, который отказывается думать о пенсии и до сих пор поет классику JUDAS PRIEST на фестивалях, недавно снялся в серии рекламных роликов страховой компании Plymouth Rock Assurance. Ибо что такое рок? Рок — это Хэлфорд!

Песни специально писались для каждого ролика, а сам музыкант отметил, что получил от проекта дичайшее удовольствие. Ну и наверняка кое-какую денежку тоже. Как бы там ни было, получилось здорово — и вполне достойно нашей коллекции самой занятной метал-рекламы всех времен (см. часть один, часть два).

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1 comment

  • Polaris написал(а):

    Роб не иначе к роли Карла Маркса готовится. Я бы посмотрел.

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