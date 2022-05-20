Behemoth
20.05.2022

BEHEMOTH объявили аукцион на картину из клипа «Ov My Herculean Exile». Средства пойдут в помощь Украине

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Некоторое время назад BEHEMOTH показали миру новую тему «Ov My Herculean Exile» и очередной фирменный зловеще-красочный видеоклип. В тот самый момент, ближе к финалу, когда зловещность достигает концентрации максимальной, в кадре можно увидеть картину. Вот эту.

Behemoth auction

Так вот, если кому близка композиция, жанр, а главное, BEHEMOTH, в настоящий момент идет аукцион, на котором оригинальное полотно можно приобрести. Ставки принимаются здесь, сейчас там что-то чуть более $3000 и еще не вечер. Если же больших денег нет, но поучаствовать хочется, можно там же за $40 заказать будущий альбом Opvs Contra Natvram с автографами коллектива.

Вырученные средства группа отправит в фонд Polish Humanitarian Action и они будут переданы в помощь Украине.

А вот, собственно, и сам — замечательный — клип, если кто еще не посмотрел.

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3 комментария

  • Green написал(а):

    Молодчики!!!

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  • m8ng8l написал(а):

    Сколь бы не собрали, всё равно львиная доля содеянного трындеца будет покрываться сбережениями российских налогоплательщиков, как и в случае с Чечнёй.

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  • Death написал(а):

    Винилы уже распроданы, хотя казалось бы…

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