BEHEMOTH объявили аукцион на картину из клипа «Ov My Herculean Exile». Средства пойдут в помощь Украине

Некоторое время назад BEHEMOTH показали миру новую тему «Ov My Herculean Exile» и очередной фирменный зловеще-красочный видеоклип. В тот самый момент, ближе к финалу, когда зловещность достигает концентрации максимальной, в кадре можно увидеть картину. Вот эту.

Так вот, если кому близка композиция, жанр, а главное, BEHEMOTH, в настоящий момент идет аукцион, на котором оригинальное полотно можно приобрести. Ставки принимаются здесь, сейчас там что-то чуть более $3000 и еще не вечер. Если же больших денег нет, но поучаствовать хочется, можно там же за $40 заказать будущий альбом Opvs Contra Natvram с автографами коллектива.

Вырученные средства группа отправит в фонд Polish Humanitarian Action и они будут переданы в помощь Украине.

А вот, собственно, и сам — замечательный — клип, если кто еще не посмотрел.

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