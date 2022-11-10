Цитата. Nergal — начинающим музыкантам: «Не нужно создавать никаких новых групп»Блог
На типичный вопрос интервью, мол, какой ценный совет с высоты исполнительского опыта ты бы дал начинающим зеленым музыкантам, Nergal высказался от души: «Не создавайте новых групп. Я не шучу. Не делайте этого.
Мир и так перенагружен музыкальными коллективами, релизами и альбомами. Больше нет места ни для чего. В неделе всего семь дней. А туров и так слишком много. Концертов и так слишком много.
У людей не хватает денег на все, и доходы населения падают. Так, всем только хуже от изобилия музыкантов. Вам правда надо выпускать новые песни и новые альбомы, на которые никто не обратит внимания? Конечно, вам это не надо. Так найдите себе нормальную работу. Закончите университет, путешествуйте, наслаждайтесь жизнью — но не лезьте вот в это.
Достаточно заглянуть в Spotify. Там миллионы команд с логотипами, которые вы даже не прочитаете; имена, которые никто никогда не запомнит».
И как бы злостно все это ни звучало, есть один небольшой факт в подтверждение последней сентенции: ежедневно только на Spotify загружается 100 000 треков, и эта цифра с каждой неделей, месяцем, годом растет. При этом у 80% авторов контента на платформе менее 50 слушателей в месяц. 90% загружающих новую музыку привлекают внимание менее одной миллионной части аудитории сервиса. И, по сути, орут в пустоту.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 78
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Цитата. Nergal — начинающим музыкантам: «Не нужно создавать никаких новых групп»
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Комментарии
Дед Аким:
В 2020 году признали Брайана Мэя лучшим гитаристом мира. Обожаю Queen, был на концерте в Москве с Адамом Ламбертом. Но при всем уважении не согласен, есть по крайней мере…
Дед Аким:
Вот классика, кроме Оззи двое его друзей — тоже великих музыкантов — Лемми Килмистер и Сол Хадсон (больше известный как Слэш) …
Дед Аким:
Великолепная песня, мастерство высочайшие, такие группы свой уровень не теряют, несмотря на огромную конкуренцию, полный восторг!!!…
Дед Аким:
Шикарный состав, классика рока, Зак Уальд естественно, странно что Сла Хадсона — Слэша нет, насколько знаю, он с Оззи дружит.
Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators — Crazy Train (Live) https…
Бармалей:
Майка на нем зачетная! У меня такая же ,но пока там все еще надпись- ПЬЮ!…
Anastasiya:
В составе этого феста внезапно оказался Motörhead. Ну эээ… https://blabbermouth.net/news/virtual-ozzfest-2022-to-include-performances-by-ozzy-osbourne-motorhead-megadeth-skid-row-and-others…
петрович:
Polaris:
Дед Аким:
Наоборот, метал девушки прогрессируют и раскручены больше мужиков, список самых известных: Доро Пеш, Тарья Турунен, Шарон Ден Адель, Лиззи Хейл, Флор Янсен, Анетт Ол…
Дед Аким:
Три новых альбома. Об одном сложно говорить, потому что сам был Говнарем — (НАШЕствие, Крылья, разные концерты и сейшены, примерно лет 10, может больше, вся эта тусовка…
HARVEY KEITEL:
Merzbow написал(а):
всё таки девушки в металле как были экзотикой так и остались. Даже в оглавлении на этом упор делается. Вспоминаю Konvent. Всё делалось на то, мол де…
Зануда:
Роман:
неплохой альбом старой бразильской нойз-коровой группы. реально слушабельно и интересно
https://youtu.be/q4q6rxbhOrA…
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