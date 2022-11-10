Цитата. Nergal — начинающим музыкантам: «Не нужно создавать никаких новых групп»

На типичный вопрос интервью, мол, какой ценный совет с высоты исполнительского опыта ты бы дал начинающим зеленым музыкантам, Nergal высказался от души: «Не создавайте новых групп. Я не шучу. Не делайте этого.

Мир и так перенагружен музыкальными коллективами, релизами и альбомами. Больше нет места ни для чего. В неделе всего семь дней. А туров и так слишком много. Концертов и так слишком много.

У людей не хватает денег на все, и доходы населения падают. Так, всем только хуже от изобилия музыкантов. Вам правда надо выпускать новые песни и новые альбомы, на которые никто не обратит внимания? Конечно, вам это не надо. Так найдите себе нормальную работу. Закончите университет, путешествуйте, наслаждайтесь жизнью — но не лезьте вот в это.

Достаточно заглянуть в Spotify. Там миллионы команд с логотипами, которые вы даже не прочитаете; имена, которые никто никогда не запомнит».

И как бы злостно все это ни звучало, есть один небольшой факт в подтверждение последней сентенции: ежедневно только на Spotify загружается 100 000 треков, и эта цифра с каждой неделей, месяцем, годом растет. При этом у 80% авторов контента на платформе менее 50 слушателей в месяц. 90% загружающих новую музыку привлекают внимание менее одной миллионной части аудитории сервиса. И, по сути, орут в пустоту.

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