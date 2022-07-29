behemoth new album opvs contra natvram
29.07.2022

BEHEMOTH показали сразу два клипа на «The Deathless Sun» (потому что первый — слишком страшный)

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BEHEMOTH в сентябре выпускают двенадцатый альбом Opvs Contra Natvram; некоторое время назад был презентован первый сингл «Ov My Herculean Exile», а ко второму «The Deathless Sun» поляки отсняли сразу два клипа!

Nergal: «BEHEMOTH успели поненавидеть Христа по-всякому начиная с 1991 года, однако мы все еще готовы изобретать колесо! С гордостью представляем новое подтверждение этому: тему «The Deathless Sun» из будущего альбома. В ней сконцентрировано то, что фанаты команды любят больше всего: невероятная агрессия в сочетании с мелодичностью. А чем этот трек особенный, так это наличие сразу двух потрясающих видеоклипов, сопровождающих выпуск сингла. Первый — крайне шокирующий… настолько, что понадобилось второе видео, чтобы было из чего выбирать. Выбирайте аккуратно! И наслаждайтесь!»

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