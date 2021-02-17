BEHEMOTH: Нергал осужден за оскорбление религиозных чувств

BEHEMOTH: Нергал осужден за оскорбление религиозных чувствНовинки и новости
Если заснуть лет на шестьсот шестьдесят пять, то, проснувшись, ты однажды все равно прочтешь заголовок: «На Нергала подали в суд». Потому что есть в этом мире нечто незыблемое. Он, Нергал, оскорбляет. А они, польские католики, оскорбляются. Суды — судят. Все при деле.
На этот раз суд в Варшаве рассматривал дело из 2019-го, когда Адам попрал религиозные чувства представителей некоего Патриотического Сообщества (Towarzystwo Patriotyczne), а также ультраконсерваторов-юристов из Ordo Iuris (общим счетом оскорбились четыре человека), разместив в соцсетях следующую фотографию.
На предварительном слушании суд с доводами обвинителей согласился — и предложил оштрафовать Нергала на 15000 злотых (примерно $4000) за моральный ущерб, плюс обязать его покрыть юридические расходы дополнительной суммой 3500 злотых (около $942). Сумма для BEHEMOTH и богатенького Адама, конечно же, небольшая, однако принципиальный мужчина ее оспорил. Так, заседания по делу пройдут в полном объеме, и, если что, в Польше таки предусмотрена возможность сесть за надругательство над чувствами года на два.
Что, впрочем, в случае с Нергалом никогда не прокатывало. И никогда не мешало святотатствовать дальше.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 225
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