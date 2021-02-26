Nergal: «Не секрет, что у прокурора я — любимый козел отпущения. Он подписан на мой инстаграм»

Недавно сообщалось, что Нергал подвергся очередному юридическому преследованию за оскорбление религиозных чувств (детали см. здесь): ему был прописан штраф, однако музыкант решил идти по пути полноценного суда, рискуя в случае обвинительного приговора своей свободой. С одной стороны, новости поступили параллельно с анонсом альбома BEHEMOTH, который должен появиться к концу года, — и не приходится сомневаться, что игра с религиозниками в догонялки подогревала интерес к группе на всем протяжении ее карьеры. С другой, теперешний статус «бегемотов» вполне позволяет обходиться и без подобной рекламы; в конце концов, она стоит нервов, денег и (чем польский черт не шутит) может обернуться сроком реальным. Почему таки приходится идти войной (спойлер: это не только дело принципа), Адам рассказал в интервью «The Irish Times».

«Люди не знают деталей — степени давления, которому я подвергаюсь. Оно становится все чудовищней: это нарастающая волна цензуры и притеснения. Несколько раз в месяц я должен отмечаться в полицейском участке, принимать участие во всевозможных слушаниях; тратить на адвокатов целые состояния.

При наличии судимости я не смогу ездить с концертами в ряд стран, в том числе США и Австралию.

Я — идеальная мишень. Польские власти только и ждут, до чего докопаться. Не секрет, что у прокурора я — любимый козел отпущения. Он подписан на мой инстаграм. Представляете, да? Это же безумие, беспрецедентная дичь.

Наша страна движется назад, к отсталости, в прошлое. И то, что происходит здесь, нарушает базовые человеческие права — не только мои, есть и другие артисты, на которых давит полиция и другие самопровозглашенные цензоры. Все эти люди забывают, что Польша — многоконфессиональное светское государство; оно не принадлежит католикам; у нас демократия, которая подразумевает, что мы можем говорить все, что вздумается о разных религиях. Однако нас пытаются подвергнуть цензуре, закрыть.

Мы не можем быть частью ЕС, если страна придерживается различных с Евросоюзом правовых стандартов. Только в Польше есть закон о бласфемии, и государство держится за него — давая волю всем этим оппортунистам. Поэтому я должен победить систему: не хочу, чтобы мой случай стал прецедентом. Людям должно гарантироваться право самовыражения».

В помощь артистам, которые подвергаются юридическим преследованиям, музыкант запустил кампанию по сбору средств «Ordo Blasfemia»: как видите, она уже собрала массу денег, но кто желает, также может присоединиться.

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