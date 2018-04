Ihsahn: «Икона блэк-метала? Ко мне это не имеет никакого отношения»

Как мы все помним, на подходе новый альбом IHSAHN Ámr, и чем дальше, тем становится интереснее. Сегодня музыкант представил новую тему под названием «Wake» — и она, как обычно, восхитительна, хотя, судя по восторженным отзывам с прошедшей пару недель тому «Металмании», для большинства металистов пережевывать пережеванное на концертах EMPEROR все-таки роднее и ближе, чем заумь, которую сейчас творит этот дядька.

«Я — икона блэк-метала? Об этом мне ничего неизвестно, — рассуждает сам дядька. — Хотя я и делал недавно интервью о песне EMPEROR «I Am The Black Wizards», которая плотно ассоциируется со всеми нами у людей, испытывающих к этой теме особые чувства. Она узнаваема. Мы написали эту вещь, когда мне было 16 лет. Ко времени записи In The Nightside Eclipse исполнилось 17. Так что сейчас ощущение она вызывает странное, но приятное. Конечно, в Польше мы ее также сыграли, так как это одна из тем, которые мы не в состоянии пропустить в сетлисте, ибо взрослые мужики, услышав ее, плачут от переизбытка эмоций. Точно так же, как, скажем, случается со мной, когда я отправляюсь на шоу IRON MAIDEN, и группа играет любимые темы моей юности.

Но, как бы там ни было, никакой хит не делает «икону» из меня самого; музыка — это отдельная сущность, которая, прозвучав, обретает собственную жизнь. Ко мне как к человеку это не имеет никакого отношения. И иногда даже странно: играть, давать автографы, фотографироваться с людьми, выступая представителем музыки, получившей внушительный эмоциональный фокус… я с уважением отношусь к этой миссии, но не принимаю ничего на свой счет».