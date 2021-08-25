ME AND THAT MAN анонсировали новый альбом (как всегда, с невероятным гостевым составом): «Привет снова вам, мамколюбы!»Новинки и новости
Нергаловский сайд-проект ME AND THAT MAN в ноябре выпустит вторую серию New Man, New Songs, Same Shit — и это тот редкий случай, когда посреди не самого металлического метала собирается куча именитых металистов. «Привет снова вам, мамколюбы! — написал Адам, — как вы понимаете, я нанял лучших из лучших представителей тяжелой музыки для коллаборации со мной и моей польско-итальянско-украинской командой в уникальных треках, над которыми мы работали последние 18 месяцев.
Как обычно, результат — восхитительные и вдохновенные выступления! Спасибо вам всем, комрады, за сотрудничество! Кто знает, когда мы соберемся вместе, чтобы исполнить все это вживую, — но я однозначно постараюсь сделать так, чтобы это осуществилось!»
В стабильном составе ME AND THAT MAN Adam «Nergal» Darski (вокал/гитара); Łukasz Kumański (польский экспериментально-прог-роковый музыкант, постоянный участник проекта, отвечающий за барабаны, перкуссию, бэк-вокалы); Matteo Bassoli (итальянец, которого вы можете помнить по бас-гитаре/вокалу в BLINDEAD; в ME AND THAT MAN отвечает за басуху, синтезаторы, дополнительный бэк-вокал) и украинский кантри-инди-рок исполнитель Саша Буль, в нергаловском коллективе играющий на гитаре, варгане и банджо.
Ну а вот, собственно, треклист со списком приглашенных участников.
01. Black Hearse Cadillac (feat. Hank Von Hell, Anders Odden)
02. Under the Spell (feat. Mary Goore)
03. All Hope Has Gone (feat. Blaze Bayley, Gary Holt, Jeff Mantas Dunn)
04. Witches Don’t Fall In Love (feat. Kristoffer Rygg)
05. Losing My Blues (feat. Olve Abbath Eikemo, Frank The Baptist, Chris Holmes)
06. Coldest Day In Hell (feat. Ralf Gyllenhammar, Douglas Blair)
07. Year Of The Snake (feat. David Vincent)
08. Blues & Cocaine (feat. Michale Graves)
09. Silver Halide Echoes (feat. Randy Blythe)
10. Goodbye (feat. Alissa White-Gluz, Devin Townsend)
11. Angel Of Light (feat. Myrkur)
12. Got Your Tongue (feat. Chris Georgiadis)
Первым синглом группа показала задорный ритмичный трек «Got Your Tongue» с Крисом из британского вокально-инструментального ансамбля TURBOWOLF.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 114
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