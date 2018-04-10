NE OBLIVISCARIS: «Мы растим суперфанатов»

Трудно сказать, остались ли довольны CREMATORY выхлопом от своего наезда на ленивых фанатов (13 апреля их Oblivion появится в официальном релизе — ну и, возможно, таки станет последним в дискографии группы), однако, несмотря на кризис и массовые стенания, таки есть на метал-просторах молодые команды, которые, смирившись с потерей рынка реализации физносителей, пошли другим путем — и уже живут на ежемесячную зарплату от фэнов. Ездят в мировые турне; продают билеты на лекции, как заработать в шоубизе, — которые, возможно, стоило бы посетить и «крематорским» немцам, попробовав повернуть жопки не фэнов, но свои собственные. Куда и как? Знают NE OBLIVISCARIS.

Буквально в эту субботу я собираюсь на концерт в Вильнюсе — оценить прогрессивное австралийское дарование вживую (да еще и в компании с ALLEGAEON) — ну и, в общем, пролистав по этому поводу официальные ресурсы команды, была давеча удивлена: оказывается, тема с краудфандинг-зарплатой на Patreon, которую экспериментаторы-музыканты запустили два года назад, не только жива, но и, в общем, оправдывает ожидания.

Как можно увидеть на официальной странице кампании, на настоящий момент музыканты имеют $8803 ежемесячно от 1031 спонсоров — которые тоже, в свою очередь, не остаются внакладе, получая ну или иную степень посвящения, ранг в специфичном, как у масонов, NeO-ордене, а также возможность разделить жизнь и творчество своих кумиров.

«Место для шага вперед есть всегда, — утверждает композитор, скрипач, вокалист группы (а также лектор, промоутер, бизнесмен, менеджер и консультант) Tim Charles, — особенно когда ты делаешь что-то новое, никем ранее не опробованное. Делаешь — и одновременно учишься. В нашем случае успех просто невероятен! И сама идея, как видите, в реале работает: создать некий клуб по интересам, с которым ты активно взаимодействуешь и который оказывает команде финансовую поддержку. На постоянной основе.

Безусловно, идея краудфандинга не нова: многие это делают эпизодически, однако деньги имеют тенденцию заканчиваться.

Так, в 2014-м году мы запустили первую краудфандинговую кампанию по сбору средств для мирового турне. Она имела успех. Однако прошло время, и средства начали испаряться — заставив нас крепко задуматься: что дальше? Просить скинуться еще на один? Вряд ли это прокатит. Поэтому я стал размышлять, как сделать так, чтобы фанаты поддерживали нас постоянно. Потому как мы хотели продолжать ездить с концертами, сделав NE OBLIVISCARIS своей постоянной работой.

Возникла мысль: если мы на сто процентов выложимся в своем творчестве, покажем, насколько дорожим своей музыкой и всеми, кто ее слушает, — то, возможно, люди почувствуют это и захотят ответить взаимностью. Так оно и получилось. Сейчас ежемесячно выходит неплохая сумма (многим она даже кажется фантастической для зарплаты за месяц!) — хотя, конечно, разделив ее на 6 человек, получается не то чтобы прямо совсем уж богато. Но это пока. И, как бы там ни было, у нас появилась возможность давать больше концертов, в том числе хэдлайн-туры по Америке и Европе. (К слову, в текущей пробежке с ALLEGAEON многие концерты проходят в режиме солдаут — прим.авт.)

Суппорт, который мы получаем от меломанов на Patreon, имеет значительный и реальный эффект. Всем музыкантам команды платится небольшая, но постоянная зарплата — поэтому, отправляясь на гастроли, мы, вне зависимости от их успеха, знаем, что не останемся в минусах. Что, к слову, случается с энным количеством метал-коллективов: ведь, как известно, организаторы многих концертов более-менее платят лишь «жирным» хэдам.

Делали ли мы ошибки в своей краудфандинг-кампании? Безусловно. Тут важно, во-первых, уметь адаптироваться (например, вовремя отказаться от бонусов, которые слишком трудны или энергозатратны — и предложить фанатам адекватную замену); а, во-вторых, быть честным по отношению к людям. И всегда помнить: взаимодействие с фан-клубом — это важная часть нашей карьеры. Приоритетная. Ведь именно благодаря своим потрясающим фэнам мы сейчас, по сути, прокладываем путь для других коллективов, стремящихся приспособиться к быстро меняющейся обстановке в музиндустрии.

По сути, мы целим не просто в фанатов, а растим категорию, скажем так, суперфанатов. То есть людей, которые упрямо носят мерч своей любимой группы (или хотя бы одной из них). Которые страстно и пристально следят за творчеством. Которые ценят все те особенные «клубные» бонусы, которые мы можем им предложить. Им это по-настоящему важно, равно как и важно чувствовать себя частью сообщества — которое мы именуем Ne Obluminati. Они получают удовольствие от того, что помогают любимой группе записать альбом или поехать в турне. Они приходят на концерты в эксклюзивных футболках Ne Obluminati, которые можно получить лишь посредством членства в Patreon, — словно участники некоего тайного общества, — и мы всегда выискиваем в толпе эти футболки. В том числе и для того, чтобы подойти и лично поблагодарить за участие.

Благодаря соцсетям сокращается дистанция между музыкантом и слушателем, — а то, что делаем мы, вероятно, испарит ее полностью. Старый шоубиз-подход, со всеми этими неприступными рок-звездами на сияющем пьедестале, исчерпал себя. Флер таинственности, загадочности, доходящий до того, что музыкант прячется в гримерке перед концертом, — всего этого становится меньше. Хотя… некоторые так продолжают вести себя и поныне.

Нам же подобное видится ерундой.

Мы не сраные рок-звезды. Мы — шайка обычных парней из Австралии, которые занимаются музыкой. А если людям нравится эта музыка, — то они могут нас поддержать. Потому что, как и все обычные парни, мы платим по обычным счетам. А прибыль, получаемую от фестивалей и прочего, зачастую банально тратим на билеты из Австралии (да-да, перелеты порой тянут по 15000 баксов!). Я считаю, важно, чтобы обычные люди знали, каково это — быть метал-музыкантом в наше время. И не обманывались насчет какого-то там «звездного» статуса. Потому что статусы — это, зачастую, всего лишь пшик. А как дела обстоят в реале — спросите нас. Мы честно расскажем обо всех нюансах».

Ну а я, в свою очередь, с удовольствием заценю NE OBLIVISCARIS вживую (ибо, вне сомнений, группа уникальна не только своим бизнес-подходом, но и исключительным музыкальным материалом). А заодно поищу в толпе как литовский фан-клуб, так и белорусский: знаю, из Минска поедет народ… да и еще, возможно, откуда-нибудь. Ne Obluminati — они ведь везде.