Вечер безумствующих технарей. Концерт VIRVUM, ALLEGAEON, NE OBLIVISCARIS в Вильнюсе

Так вышло, что весенний метал-сезон в литовской столице оказался богаче и насыщенней нашего: помимо сугубо андеграундных групп, у них были/будут и VULTURE INDUSTRIES, и VADER, и THERION, и PANTHEIST (буквально через полторы недели), — а также, предварив трип в Ригу и Юрмалу, я не могла пропустить вильнюсское шоу австралийских дарований NE OBLIVISCARIS, не только воплощающих новую модель шоубизнеса, но и играющих совершенно уникальную, жанрово неопределимую музыку, уровнем навороченности, многослойности и изяществом исполнения близкую, наверно, лишь к классике (ох, недаром одну из их вещей разбирали в консерватории).

Партнерами NeO в этом евротуре стали американцы ALLEGAEON (которые, к слову, тоже занимаются «зарплатным краудфандингом», но с гораздо более скромными результатами), а также швейцарские технари VIRVUM, ставшие любопытным открытием вечера. К сожалению, в отличие от ряда западноевропейских дат этих гастролей, солдаутом в «Rock River Club», расположившемся на побережье среди вильнюсских высоток и модных торговых центров, дело не пахло. (Зато как приятно было увидеть в клубе целую ватагу белорусов!)

Уютный клуб, напоминающий расширенную и более продвинутую версию «дудакинга», заполнился примерно наполовину — причем собралось на удивление много возрастной аудитории, а также людей, рассекающих, как секта, в фирменных футболках Kilkim Žaibu. Впрочем, при желании любой мог обновить гардероб непосредственно во время концерта: мерча все три группы привезли с собой столько, что даже удивительно, как им хватило под склад турового двухэтажного найтлайнера.

Черные, белые, цветные, с картинками, с лого, с умными надписями типа «all hail science» — за каких-то 25 евро можно было стать обладателем фирменного дизайна. Ну и, при желании, пожать ненатруженную руку забавному бородатому очкарику-вокалисту ALLEGAEON, который сам же групповой мерч и толкал.

Звук в «Rock River Club», пускай и чрезмерно громкий, вышел достаточно разборчивым и четким в течение всего вечера (ну, помимо пары первых тем VIRVUM, когда барабаны ляпали, как на распродаже кастрюль) — и, по сути, это единственный момент, насчет которого было тревожно по пути на концерт. Смогут ли NE OBLIVISCARIS зазвучать вживую всей своей пачкой? Чтобы и два вокала, и скрипка, и гитарный психоз — все, как паззл, заняло свое место?.. Забегая вперед, скажу, — да! Они так смогли. Не считая незначительно фонивших при перемещениях микрофонов, по звуку вписалось все гармонично.

Стартовали, согласно, расписанию, VIRVUM — технари из Цюриха, выпустившие в 2016 году дебютный полноформатник Illuminance, мастерски миксующие мелодичный прогрессив-дэз метал с космически-атмосферным дэзкором. Группа из той категории, в которую, начав прислушиваться, залипаешь, словно в радужный калейдоскоп, разбрасывающий пред остекленевшим взглядом смотрящего красочные натюрморты из жесткого и воздушного; хитросплетенного и просвещенного; одухотворенного и агрессивно-брутального. Illuminance. Непременно оцените эту работу в записи. Ибо вживую мужики безупречны.

ALLEGAEON, пускай и проще швейцарцев композиционно, брали энергичностью и чумовой подачей, обрушив на головы собравшихся ураганы, цунами и землетрясения, отхлестав по спине нагайками пронзительных соляков и сорвав с холодных и подозрительно трезвых прибалтов маски настороженной отчужденности. Под ALLEGAEON, с их экспрессивным вокалистом, хваткими мелодиями и качевыми риффами, в скоростном выскооктановом потоке ошеломительно хитового материала устоять было решительно невозможно, — так что первые ряды у сцены затряслись и забурлили, с одинаковым энтузиазмом подпевая/подкрикивая как уже известным темам, так и свежеизданной новой. Единственное, музыкантам не было особо где развернуться в угаре: сцена в клубе и так не особо большая, к тому ж американцам поставили отдельную барабанную установку… ну и впятером на небольшом пятачке мегаактивного шоу им было, конечно, не выдать.

Тем более нелегко пришлось NE OBLIVISCARIS — шоу которых, по сути, делали лишь два вокалиста: готичный худой Марк «Xenoyr», рычавший и скримивший с ненавистью и отчаянием графа Дракулы, заставшего лучи Солнца, и милый до плюшевости кудрявый Тим Чальз, умудрявшийся одновременно петь (своим чистым вокалом то и дело напоминая Майка Окерфельдта), выдавать драматичные скрипичные пассажи, ослепительно улыбаться, общаться с публикой и гибко пританцовывать, очевидно, получая от происходящего неподдельное удовольствие.

Инструментальщики лишь изредка устраивали гитарные спарринги-рокировки, сосредоточенно-напряженно выпиливая свои замысловатые партии с такой виртуозностью и скоростями, что поймать движения пальцев не то что фотокамерой — взглядом было практически невозможно: движения сливались, как в ускоренной съемке, заставляя усомниться — а люди ли они там вообще? И откуда барабанщик берет еще одну пару ног? Как вообще можно все это сыграть — так, не веря глазам, словно на сеансе умелого фокусника, ты замирал, пораженный и восхищенный, растворяясь, как муха в затейливой паутине партий и слов.

Играла группа одухотворенно и долго, парализуя и опустошая, раскалывая пространство и время своими «Intra Venus», «Devour Me, Colossus», «And Plague Flowers The Kaleidoscope»; искусно совмещая несовместимое и, со сверхскоростной артистичностью гения, микшируя лучшее из экстремальных стилей. Пленяя души скрипкой. И отменяя любые сомнения: да, такое стоило увидеть вживую. И стопроцентно, при возможности, стоит еще. Жаль только, к нам эту группу не привезут никогда.

И хотя ни слова, ни тем более любительское видео не в состоянии передать атмосферу субботнего вечера, вот небольшая подборка от zarraza filmai.