CREMATORY фэнам: «Поднимите уже свои ленивые жопы и начните покупать билеты на наши концерты»

Группа CREMATORY, наметившая на апрель выход нового альбома Oblivion, обратилась к своим фанатам с эмоциональным посланием. Если эти фанаты еще остались. И если они хотят, чтобы альбом таки вышел. А концерты в его суппорт состоялись.

«Это ли конец CREMATORY? — написал в запале барабанщик коллектива Markus Jüllich. — Станет ли Oblivion последней точкой у нас в дискографии, а майский тур — последним в концертной истории? Что же, посмотрим.

Альбом выходит 13 апреля. 27 числа мы планируем начать гастроли в его поддержку, но это случится, если билеты хоть как-то начнут раскупаться. Поднимите уже свои ленивые жопы, начните приобретать билеты на анонсированные выступления! Предпродажи пока просто ужасны, и если кардинальных изменений не произойдет, мы отменим намеченный тур.

Также важно, чтобы вы купили наш новый диск и двойное виниловое издание. Потому что когда я вижу статистику продаж физносителей, от нее тянет блевать! На настоящий момент мы продаем больше стримов и цифровых копий, чем оригинальной продукции, — а такое положение вещей означает смерть для любой группы. От этого дерьма совершенно нет денег, если сравнивать с прибылями от продаж, скажем, CD. Что означает одно: музыканты не имеют достаточных финансовых возможностей, чтобы выпустить на рынок качественный, хорошо звучащий продукт.

А все эти iTunes, Spotify, Deezer, Napster и прочие говноплатформы существуют практически без толку: скажем, наш прошлый альбом Monument поимел полтора миллиона стримов, а по цифрам это менее одного процента от прибыли с продаж CD и винилов. И знаете, что я скажу? Так больше продолжаться не может!

Причем речь не только о CREMATORY, не только мы страдаем от подобного положения вещей. Возможно, у нас просто побольше яйца, мы посмелее иных и способны говорить правду вслух. Очнитесь же, металхеды! Начните ценить настоящую музыку и вернитесь к тому, что делали раньше: покупайте релизы. Мы не хотим, чтобы музыка терялась, чтобы она, как бесполезные файлы, валялась где-то на флэшках, винчестерах, картах памяти в отвратительном mp3-качестве.

Надеемся, вы поняли, как это для нас важно. И именно поэтому мы предлагаем с альбомом Oblivion особенный бонус — так что подумайте дважды, прежде чем покупать дерьмовую цифровую копию или, хуже того, мерзкий стрим. Каждый диск и винил будет продаваться с ваучером на 10 евро, который можно использовать на покупку нашего мерча во время концертов либо в интернет-магазине на сайте. Таким образом, покупка физносителя обойдется вам даже дешевле, чем возможность официального скачивания, — однако при этом вы получите крутой дигипак с буклетом, лирикой, постерами и фотосетом.

Посему, дражайшие фэны! Повторю еще раз: забудьте про mp3, иначе следующего альбома CREMATORY просто не будет. Сделайте так, чтобы Oblivion не стал нашим финальным, а также покажите свою поддержку, приходя на концерты. Начните покупать билеты, и мы проведем великолепные вечера вместе с вами! Несмотря на то, что группа существует уже 27 лет, мы все еще горим своим творчеством, все еще хотим продолжать — однако как оно будет в реале, решать теперь вам».