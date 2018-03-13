CREMATORY фэнам: «Поднимите уже свои ленивые жопы и начните покупать билеты на наши концерты»

Группа CREMATORY, наметившая на апрель выход нового альбома Oblivion, обратилась к своим фанатам с эмоциональным посланием. Если эти фанаты еще остались. И если они хотят, чтобы альбом таки вышел. А концерты в его суппорт состоялись.

Crematory «Это ли конец CREMATORY? — написал в запале барабанщик коллектива Markus Jüllich. — Станет ли Oblivion последней точкой у нас в дискографии, а майский тур — последним в концертной истории? Что же, посмотрим.

Альбом выходит 13 апреля. 27 числа мы планируем начать гастроли в его поддержку, но это случится, если билеты хоть как-то начнут раскупаться. Поднимите уже свои ленивые жопы, начните приобретать билеты на анонсированные выступления! Предпродажи пока просто ужасны, и если кардинальных изменений не произойдет, мы отменим намеченный тур.

Также важно, чтобы вы купили наш новый диск и двойное виниловое издание. Потому что когда я вижу статистику продаж физносителей, от нее тянет блевать! На настоящий момент мы продаем больше стримов и цифровых копий, чем оригинальной продукции, — а такое положение вещей означает смерть для любой группы. От этого дерьма совершенно нет денег, если сравнивать с прибылями от продаж, скажем, CD. Что означает одно: музыканты не имеют достаточных финансовых возможностей, чтобы выпустить на рынок качественный, хорошо звучащий продукт.

А все эти iTunes, Spotify, Deezer, Napster и прочие говноплатформы существуют практически без толку: скажем, наш прошлый альбом Monument поимел полтора миллиона стримов, а по цифрам это менее одного процента от прибыли с продаж CD и винилов. И знаете, что я скажу? Так больше продолжаться не может!

Crematory Причем речь не только о CREMATORY, не только мы страдаем от подобного положения вещей. Возможно, у нас просто побольше яйца, мы посмелее иных и способны говорить правду вслух. Очнитесь же, металхеды! Начните ценить настоящую музыку и вернитесь к тому, что делали раньше: покупайте релизы. Мы не хотим, чтобы музыка терялась, чтобы она, как бесполезные файлы, валялась где-то на флэшках, винчестерах, картах памяти в отвратительном mp3-качестве.

Надеемся, вы поняли, как это для нас важно. И именно поэтому мы предлагаем с альбомом Oblivion особенный бонус — так что подумайте дважды, прежде чем покупать дерьмовую цифровую копию или, хуже того, мерзкий стрим. Каждый диск и винил будет продаваться с ваучером на 10 евро, который можно использовать на покупку нашего мерча во время концертов либо в интернет-магазине на сайте. Таким образом, покупка физносителя обойдется вам даже дешевле, чем возможность официального скачивания, — однако при этом вы получите крутой дигипак с буклетом, лирикой, постерами и фотосетом.

Посему, дражайшие фэны! Повторю еще раз: забудьте про mp3, иначе следующего альбома CREMATORY просто не будет. Сделайте так, чтобы Oblivion не стал нашим финальным, а также покажите свою поддержку, приходя на концерты. Начните покупать билеты, и мы проведем великолепные вечера вместе с вами! Несмотря на то, что группа существует уже 27 лет, мы все еще горим своим творчеством, все еще хотим продолжать — однако как оно будет в реале, решать теперь вам».

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 54

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Sonder77 14.03.2018 в 01:41

    Любимые группы поддерживаю покупкой винила.Но не Крематорий….

    >>>
  2. Loretta 14.03.2018 в 01:46

    Они ещё существуют? о_О

    >>>
  3. Назар Василич 14.03.2018 в 05:51

    Теоретически все правильно говорит, но вот почему у Crematory на каждом альбоме всего по 2-3 ярких композиции, а все остальное, по большому счету, балласт ? Вот если бы они были более требовательными сами к себе, раз говорят, что горят творчеством.
    А в общем и целом — да, невесело все для тяжелой музыки

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

IRON MAIDEN заплатят за плагиат текста «Hallowed Be Thy Name»

Прошлой весной музыкальный менеджер на пенсии Barry McKay начал крестовый поход против IRON MAIDEN, непрозрачно намекнув на то, что текст классического хита группы "Hallowed Be Thy Name" слизан с песни британского артиста...

Close