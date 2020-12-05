Любопытный дебют: группа ANTIQVA

Любопытный дебют: группа ANTIQVAНовинки и новости
От австралийской метал-феерии NE OBLIVISCARIS новинок, к сожалению, пока не предвидится… Однако вышло нечто похожее! Камерно-помпезный симфо-метал, со всеми этими характерными многослойными водоворотами, струнными, богатым торжественным размахом уровня «диммуборгира», а также многосторонними талантами экс-«крэдловской» Lindsay Schoolcraft. Все это называется ANTIQVA — новый проект Xenoyr’a из NE и, собственно, Линдси.
Сегодня группа дебютировала лирик-видео «Funeral Crown» — и проделанная работа по-настоящему впечатляет, особенно с учетом того, что вся она происходила в удаленном формате, с участием музыкантов из пяти стран (Австралия, Канада, США, Германия, Норвегия).
Смотрите, как здорово получилось!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 375
Читайте также:
- Обратите внимание. Блэкушный ядерно-космический проект OMEGA INFINITY
- CRADLE OF FILTH расстались с Lindsay Schoolcraft
- Клавишница CRADLE OF FILTH Lindsay Schoolcraft записывает колыбельные
- Вечер безумствующих технарей. Концерт VIRVUM, ALLEGAEON, NE OBLIVISCARIS в Вильнюсе
- NE OBLIVISCARIS: «Мы растим суперфанатов»
- NE OBLIVISCARIS с клипом «Intra Venus». «Да это просто какой-то Ne Oblivierection!?»
- NE OBLIVISCARIS: краудфандинг как зарплата
- Не жадности ради. Барабанщик NE OBLIVISCARIS бросил прибыльную работу ради музыки
- Песню экспериментальной мелодик-прогрессив-метал группы NE OBLIVISCARIS будут изучать в консерватории
Обновления
-
Цитата. Doro: «В молодости мне звонили из «Плейбоя» и предлагали миленькую фотосессию»
-
Оззи 72 года. «Нет желания проснуться утром с парой каких-нибудь лосиных рогов на башке»
-
David Ellefson от стоимости студийной работы MEGADETH: «После второго альбома наши бюджеты оценивались в 100000 — 150000»
-
LORD BELIAL снова в деле. Ностальгическая история про пьяных грузчиков и внезапную любовь
-
Некромантия и шабаш: художник и оформитель David Herrerias
-
Клип FLESHGOD APOCALYPSE попал на British Horror Film Festival
-
Номинанты «Best Metal Performance» на Grammy Awards 2021
-
Lars Ulrich рассказал о самых важных альбомах и группах в своей жизни
-
Премьера от MOONSPELL: готичная тема «The Greater Good». «Мы подходим к финалу своей музыкальной карьеры»
-
25 лет назад вышел альбом DISSECTION «Storm Of The Light’s Bane»
Добавить комментарий