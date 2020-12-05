05.12.2020

Любопытный дебют: группа ANTIQVA

Новинки и новости

От австралийской метал-феерии NE OBLIVISCARIS новинок, к сожалению, пока не предвидится… Однако вышло нечто похожее! Камерно-помпезный симфо-метал, со всеми этими характерными многослойными водоворотами, струнными, богатым торжественным размахом уровня «диммуборгира», а также многосторонними талантами экс-«крэдловской» Lindsay Schoolcraft. Все это называется ANTIQVA — новый проект Xenoyr’a из NE и, собственно, Линдси.

Сегодня группа дебютировала лирик-видео «Funeral Crown» — и проделанная работа по-настоящему впечатляет, особенно с учетом того, что вся она происходила в удаленном формате, с участием музыкантов из пяти стран (Австралия, Канада, США, Германия, Норвегия).

Смотрите, как здорово получилось!

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