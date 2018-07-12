Новый сингл MADDER MORTEM «Moonlight Over Silver White» — а также вариант потусить у музыкантов в Норвегии!

Норвежские чудотворцы MADDER MORTEM выпускают в сентябре альбом Marrow, и для тех, кто любит и ждет, сегодня представили сингл «Moonlight Over Silver White». Слушать, естественно, обязательно. Также группа мутит глобальное празднество: поскольку в 2019-м исполнится 20 лет дебютнику Mercury, музыканты не только перезаписали к переизданию старые вещи, но и готовы пригласить самых преданных фэнов прямо к себе домой, в леса восточной Норвегии, на обед, душевную прогулку и послеобеденные песнопения.

На днях группа запустила крауфандинговую кампанию «Стань частью ‘маддеровской’ мифологии» — и некоторые ее предложения выглядят по-настоящему сказочно. Если, конечно, есть деньги. Ну хотя бы чуть-чуть.

Варианты начинаются с минимального предложения — 10 евро — за цифровую копию Marrow. Далее, понятно, разные варианты физических носителей (оцените, как будете рассматривать, симпатичное оформление релиза). Мелкий мерч, игрушка. А вот с полтинника начинается любопытное.

Например, группа предлагает самолично нарисовать мультяшный шарж вашей физиономии (50 евро); прислать постер-иллюстрацию к каждой песне альбома с лирикой, вручную написанной вокалисткой Agnete M. Kirkevaag (уникальная коллекционная вещица за 50 евро).

За 99 евро можно получить часовой скайп-урок от гитариста или бас-гитариста группы, которые в деталях расскажут, покажут, научат играть одну из песен MM. Ну или если душа лежит к лирическому творчеству, Агнете — преподаватель, между прочим, английского — поможет сочинить текст для вашей команды. На английском или норвежском. А еще она может взять ваш (английский) текст и перевести его художественно на норвежский. А как это будете петь, решайте уж сами.

За 150 евро MADDER MORTEM запишут вам студийное live-видео любой из своих песен. То есть сыграют лично для вас. Перешлют. И можете больше никому не показывать.

За 349 евро вы можете выступить музой команды, проговорив с Агнете час по скайпу на любые темы, — а затем она напишет текст песни, вдохновленный вашей беседой. А за 339 евро она — одна из лучших певиц в метале, тут не поспоришь! — общает записать вокал для вашей группы.

Ну и вот, наконец! За 500 евро музыканты готовы встретить вас на своей территории, провести экскурсии, побродить по лесам, позвать на обед и на репточку, а также от души пообщаться. Агнете сама приготовит вкусняшки. Мило и душевно, только долетите до Осло.

Стоит сказать, что все предложения, подразумевающие личное взаимодействие с музыкантами, ограничены до 1-2 человек, и если правда хочется, то заказывайте прямо сейчас. То есть… сразу после прослушивания нового сингла.