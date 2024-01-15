Daniel Neagoe (CLOUDS, EYE OF SOLITUDE) перенес инсульт. Нужна помощь!Блог
Daniel Neagoe: «Моя жизнь всегда была симфонией нот, аккордов и ритмов, каждый из которых исполнялся со страстью и преданностью. На музыкальном пути с CLOUDS всегда хватало прекрасных мелодий. Однако жизнь, со всей присущей ей непредсказуемостью, недавно презентовала новый неожиданный композиционный ход. Я перенес инсульт, который изменил мою жизненную «музыку».
Последствия сказались на левой половине тела: рука и нога плохо двигаются, половина рта онемела, один глаз слабо видит. Все это отражается не только на возможности работать над музыкой, но также над тем, чтобы поддерживать любимую семью: чудесных моих фэнов, мелодию моего сердца.
Инсульту предшествовал ряд мучительных проблем со здоровьем: постоянные головные боли, тошнота, панические атаки, тремор, раздвоенное зрение, сложности с координацией — все это в конечном итоге закончилось внезапным коллапсом. И все это отразилось не только на здоровье и общем состоянии, но также способности заниматься музыкой.
Я предпринял некоторые шаги, чтобы облегчить финансовое давление кризиса: продал некоторые свои вещи, включая машину, часть музыкального оборудования и инструментов, в том числе чтобы выпустить мерч, который вы так любите. Это принесло некоторые деньги, однако в целом приходится тяжело.
Так, сегодня я оказался в положении, которое ранее даже не представлял: я прошу вашей помощи. Хотя я по-прежнему силен духом, реальность накладывает свой отпечаток, счета копятся, и один я просто уже не справляюсь. Это не только просьба помочь материально, но также и призыв помочь мне преодолеть этот период, поддержать ритм моей жизни и жизни моей семьи.
В дополнение ко всем вызовам, с которыми приходится иметь дело, нужны дополнительные анализы в будущем, чтобы убедиться, что опасность прошла. Проверка на тромбы и прочее. К сожалению, моя страховка такое не покрывает.
Какова бы ваша поддержка ни была, малая или большая, каждый жест помощи — нотка надежды для меня. От всей души благодарю вас, если решите стать частью нынешней главы моей жизни. Поддержка сейчас невероятно важна и ценна. Вместе, с вашей помощью, я надеюсь вернуться к проектам и музыке, которая объединяла нас все эти годы».
Перечислить денежку, кто сколько может и хочет, можно тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 139
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