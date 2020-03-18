Обратите внимание. Блэкушный ядерно-космический проект OMEGA INFINITY

«К концу света мы еще не подошли, даже если это чувство настойчиво сопровождает вас в связи с последними событиями», — убеждает дуэт OMEGA INFINITY, созданный вокалистом NE OBLIVISCARIS Xenoyr (уточню, ответственным в NO за экстрим-вокалы) и клавшником-драммером, одним из основателей немецкого авангард-пост-блэк проекта TODTGELICHTER Tentakel P. Убеждает, но своими песнями, кажется, лишь приближает час икс.

Этот не тот космос, где твой крик не услышат. Здесь его спровоцируют, размножат, раздробят на испуганные частички и разнесут по бездонной округе безрадостным диссонантным непробиваемым облаком. Это, наверно, можно назвать sci-fi блэком. Художественно оцифрованным бредом космонавтов, изнасилованных в мозг межпланентным чудовищем (господи, написала это, и сразу вспомнилась Терешкова). Звездные войны на бластбитах в эмбиентальном сиянии.

Дебютник Solar Spectre выходит в прокат 27 марта. А пока — послания с трех планет. Земля-земля, прием.

Марс

Юпитер

Сатурн