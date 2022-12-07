NE OBLIVISCARIS снова в деле! Слушаем пронзительный 12-минутный эпик «Equus»Новинки и новости
Австралийские мастера сложных музыкальных форм, NE OBLIVISCARIS решили прервать затянувшуюся паузу в дискографии, и в марте группа реализует четвертый полноформатник Exul. А самую длинную, 12-минутную вещь под названием «Equus», открывающую альбом, музыканты выпустили первым синглом — и погрузиться, вонзиться, вникнуть в это эмоционально насыщенное великолепие можно немедленно.
«‘Equus’ посвящается жертвам пожаров в австралийском буше, бушевавшим в 2019-2020 годах. Помимо людей, которые погибли или пострадали в тот период, многие миллионы, если не миллиарды различных животных сгорели или были вынуждены бежать из привычных мест обитания. Чудовищный масштаб произошедшего не позволяет забыть о случившемся, не позволяет игнорировать знаки. Помимо прочего, это предупреждение, что мир, в котором мы живем, меняется, — и человечество как вид должно сознавать, какой урон наносит ему.
Танцор в клипе — опустошенная Мать Земля, между ужасом и человечностью, движущаяся в такт биению сердца и ритму песни (а также мира), постепенно сознающая, как разрастается деструктивная орбита, по которой мы все летим».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 124
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Комментарии
Влад:
Оказывается в этом году умер Аготон(Gloomy grim). Очень меня Life? помню зацепил.
По конкретно этим …
Спадар Антось:
Vоран написал(а):
Я вообще не знаю, кому в наше время нужны концерты, для чего? Все есть на ютубе
Я ўвогуле ня ведаю, каму ў наш час патрэбныя жанчыны, для чаго? …
Eum:
Vоран написал(а):
Я вообще не знаю, кому в наше время нужны концерты, для чего? Все есть на ютубе
как будто ощущения от просмотра лайва на ютубе можно сравнить…
m8ng8l:
Прикрыли бы лавочку сразу опосля «Литургии» и было бы норм, всё равно дальнейший материал у обеих формаций никудышный.…
Anastasiya:
Стрим целиком: https://www.youtube.com/watch?v=GtAtrD_RGUs
Хороший альбом, даже к этому всратому вокалу привыкаешь, и он вполне себе вписывается в общее полотно.…
Anastasiya:
Vоран:
Я вообще не знаю, кому в наше время нужны концерты, для чего? Все есть на ютубе…
Дед Аким:
Может будет лучшее качество, например со сьемок Hellfest или рок-метал другого фестиваля, пока то что есть, Pantera и Зак Уальд для меня тоже первого уровня группы.
PANTERA “Thi…
Sonne:
Люблю их! Как всегда, отличная песня. И подвоха с альбомом не ожидаю!…
Виктор:
Райтер написал(а):
Это те 5 детей Донбасса, которые подорвались на минах русских сепаратистов? Да иди ты нахой, чмо! Какого хера вы вообще на украинском Донбассе ок…
Дед Аким:
Вышел новый альбом каверов ABBA. Это повод вспомнить одну из величайших групп современности, группа первого высшего уровня. Сейчас объясню что это значит — дело в общ…
Райтер:
Burzum написал(а):
Мерзкие лицемеры! Когда убивали детей Донбасса, эти ублюдки преспокойно колесили с концертами по всему миру . А как Россия встала на защиту Дон…
Другой Александр:
goremyka написал(а):
Чем вся эта хня в мире закончится, не понятно… Но настроения грустные
Ждём не дождёмся…
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