Ne Obliviscaris new
07.12.2022

NE OBLIVISCARIS снова в деле! Слушаем пронзительный 12-минутный эпик «Equus»

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Австралийские мастера сложных музыкальных форм, NE OBLIVISCARIS решили прервать затянувшуюся паузу в дискографии, и в марте группа реализует четвертый полноформатник Exul. А самую длинную, 12-минутную вещь под названием «Equus», открывающую альбом, музыканты выпустили первым синглом — и погрузиться, вонзиться, вникнуть в это эмоционально насыщенное великолепие можно немедленно.

«‘Equus’ посвящается жертвам пожаров в австралийском буше, бушевавшим в 2019-2020 годах. Помимо людей, которые погибли или пострадали в тот период, многие миллионы, если не миллиарды различных животных сгорели или были вынуждены бежать из привычных мест обитания. Чудовищный масштаб произошедшего не позволяет забыть о случившемся, не позволяет игнорировать знаки. Помимо прочего, это предупреждение, что мир, в котором мы живем, меняется, — и человечество как вид должно сознавать, какой урон наносит ему.

Танцор в клипе — опустошенная Мать Земля, между ужасом и человечностью, движущаяся в такт биению сердца и ритму песни (а также мира), постепенно сознающая, как разрастается деструктивная орбита, по которой мы все летим».

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