Нужна помощь! Сбор средств на лечение экс-гитариста W.A.S.P. Chris Holmes от рака

Chris Holmes, отслуживший целую вечность на гитарном посту в W.A.S.P. и ушедший из группы в 2001 году (сейчас у него из действующих проектов только сольный и собственный же MEAN MAN), пару дней назад появился в эфирах c новостью неприятной. У музыканта диагностировали рак горла — и хотя прогнозы благоприятны (метастаз не обнаружено), лечение будет долгим и дорогим. Потому нужна помощь общественности!

«Сейчас он не в состоянии играть концерты и ближайшие семь недель будет проходить интенсивную терапию, — написал Steve Jackson, барабанщик проекта Криса на страничке краудфандинговой кампании, — так что нужна помощь, чтобы полностью поправиться и надрать сраку болезни. Надеемся, вы сможете подключиться! Если можете задонатить хоть что-нибудь, это будет здорово, и всяческая вам за то благодарность.

Пожалуйста, поделитесь ссылкой на кампанию со всеми, кто ценит творчество Криса, музыку, которой он посвятил свою более чем 40-летнюю карьеру».

В общем, делюсь. Крису — здоровья, и что бы они там публично ни делили с Блэки, пускай мужик будет бодр и счастлив.

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