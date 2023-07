Nick Barker серьезно болен, объявлен сбор денег

Nicholas Barker, легендарный драммер, перестучавший в десятке команд, от CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR и OLD MAN’S CHILD до SHINING, LOCK UP и BRUJERIA, в свои 50 сильно сдал и нуждается в помощи. Согласно информации, размещенной на краудфандинговой странице его имени, у музыканта отказали почки.

«В 2022 году, будучи в туре, Ник несколько раз попадал в больницу. Доктора сообщили ему, что почки в плохом состоянии, — и как мог, он пытался заботиться о здоровье, при этом не переставая концертировать и заниматься студийной работой. Музыка и дочки — вокруг этого строилась его жизнь. Это то, что его поддерживало, и с проблемами он пытался справляться самостоятельно. Тем не менее, здоровье продолжило ухудшаться, и сейчас почки полностью отказали. Сейчас Ник ждет пересадки и не может полноценно работать из-за частых и длительных сеансов диализа… и — после многих лет, что он отдал музыке, группам и фанатам, — ему нужны все мы».

Сбор можно поддержать тут. Будем надеяться, вскоре большой Баркер таки дождется операции — и все у него будет хорошо. Здоровья ему — ну и помогите, у кого есть возможность.

