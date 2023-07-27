Nick Barker серьезно болен, объявлен сбор денегБлог
Nicholas Barker, легендарный драммер, перестучавший в десятке команд, от CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR и OLD MAN’S CHILD до SHINING, LOCK UP и BRUJERIA, в свои 50 сильно сдал и нуждается в помощи. Согласно информации, размещенной на краудфандинговой странице его имени, у музыканта отказали почки.
«В 2022 году, будучи в туре, Ник несколько раз попадал в больницу. Доктора сообщили ему, что почки в плохом состоянии, — и как мог, он пытался заботиться о здоровье, при этом не переставая концертировать и заниматься студийной работой. Музыка и дочки — вокруг этого строилась его жизнь. Это то, что его поддерживало, и с проблемами он пытался справляться самостоятельно. Тем не менее, здоровье продолжило ухудшаться, и сейчас почки полностью отказали. Сейчас Ник ждет пересадки и не может полноценно работать из-за частых и длительных сеансов диализа… и — после многих лет, что он отдал музыке, группам и фанатам, — ему нужны все мы».
Сбор можно поддержать тут. Будем надеяться, вскоре большой Баркер таки дождется операции — и все у него будет хорошо. Здоровья ему — ну и помогите, у кого есть возможность.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 265
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2 комментария
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Nick Barker серьезно болен, объявлен сбор денег
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Комментарии
Vivaldi Death:
Рак.
За год до смерти у неё самоубился сынуля,в возрасте 17-ти годков.Вся семейка ёбнутая…царство небесное.…
Vivaldi Death:
Я это не из вредности,или по ещё какойнить паскудной причине.А патамушто банально непонятно и странно!Микрофонные стойки по 15-20 штук баксов это можно.Заказной деко�…
Vivaldi Death:
Вероятно я чего то недопонимаю,или просто не интересовался вопросом вплотную;то тут кого-то торкнуло,то там накрыло…это понятно,на то она и жизнь.Все именитые,с ми�…
Anastasiya:
Anastasiya:
Volden:
PitBull написал(а):
Tsjuder «Helvegr» добавьте. Годнейший альбом, как раз в июне вышел.
Плюсую.
А еще Infinity — The Untamed Hunger очень понравился, тоже в июне выходил.…
Дед Аким:
Лень названия альбомов переписывать, копировать неудобно (сейчас не с ноута, с телефона пишу) поэтому просто музыкантов. Вначале что чисто к тру металу не относится…
коллапес:
никогда не фанател с IF
но jester script transfigured в плейлисте форева…
Vivaldi Death:
Другой Александр написал(а):
И техно-брутальщики 7 H. Target
Очень круты.Именины души!…
Eum:
Раз уж пошел срач на тему того, что наши группы не добавлены в список, то предлагаю просто сделать топ-альбомов белтяжмета в конце года.…
Vivaldi Death:
‘владелец видео запретил его показ в вашей сране,член вам а не MARDUK-слушайте ‘валенки’.’
Умный блять.С пальмы только слез…у всех уж лет …
Kzr:
Eum:
Первый альбом как раз сегодня прослушал, музыка грузная, но нет красивых соло и проигрышей, которые Хамиш играл в MDB, да и вокал трохи однотипный. Буду слушать новье.…
Вероятно я чего то недопонимаю,или просто не интересовался вопросом вплотную;то тут кого-то торкнуло,то там накрыло…это понятно,на то она и жизнь.Все именитые,с мировой славой люди…и все собирают.Неужели кроме титулов,признания и лавров у господ мэтров за душой ни бакса? У многих инструменты по цене пол-боинга,кому надо-живут во дворцах,у многих недвижимости как у собаки блох…Команды в которых он работал не андерграундная гаражная рвань,отнюдь.Не интересовался сколько,к примеру,получают CRADLE OF FILTH за один выход,но сомневаюсь что два доллара.Так неужели они не в состоянии самостоятельно решить свои проблемы? Люди то конечно помогут…
Я это не из вредности,или по ещё какойнить паскудной причине.А патамушто банально непонятно и странно!Микрофонные стойки по 15-20 штук баксов это можно.Заказной декор барабанов-не вопрос.Гитары ручной работы из редких пород дерева,с инкрустациями и эксклюзивным железом-намана.Красота требует жертв-понятно.А как ёбнет-‘спасите-помогите-помираю’!