Nicholas Barker
27.07.2023

Nick Barker серьезно болен, объявлен сбор денег

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Nicholas Barker, легендарный драммер, перестучавший в десятке команд, от CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR и OLD MAN’S CHILD до SHINING, LOCK UP и BRUJERIA, в свои 50 сильно сдал и нуждается в помощи. Согласно информации, размещенной на краудфандинговой странице его имени, у музыканта отказали почки.

«В 2022 году, будучи в туре, Ник несколько раз попадал в больницу. Доктора сообщили ему, что почки в плохом состоянии, — и как мог, он пытался заботиться о здоровье, при этом не переставая концертировать и заниматься студийной работой. Музыка и дочки — вокруг этого строилась его жизнь. Это то, что его поддерживало, и с проблемами он пытался справляться самостоятельно. Тем не менее, здоровье продолжило ухудшаться, и сейчас почки полностью отказали. Сейчас Ник ждет пересадки и не может полноценно работать из-за частых и длительных сеансов диализа… и — после многих лет, что он отдал музыке, группам и фанатам, — ему нужны все мы».

Сбор можно поддержать тут. Будем надеяться, вскоре большой Баркер таки дождется операции — и все у него будет хорошо. Здоровья ему — ну и помогите, у кого есть возможность.

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2 комментария

  • Vivaldi Death написал(а):

    Вероятно я чего то недопонимаю,или просто не интересовался вопросом вплотную;то тут кого-то торкнуло,то там накрыло…это понятно,на то она и жизнь.Все именитые,с мировой славой люди…и все собирают.Неужели кроме титулов,признания и лавров у господ мэтров за душой ни бакса? У многих инструменты по цене пол-боинга,кому надо-живут во дворцах,у многих недвижимости как у собаки блох…Команды в которых он работал не андерграундная гаражная рвань,отнюдь.Не интересовался сколько,к примеру,получают CRADLE OF FILTH за один выход,но сомневаюсь что два доллара.Так неужели они не в состоянии самостоятельно решить свои проблемы? Люди то конечно помогут…

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  • Vivaldi Death написал(а):

    Я это не из вредности,или по ещё какойнить паскудной причине.А патамушто банально непонятно и странно!Микрофонные стойки по 15-20 штук баксов это можно.Заказной декор барабанов-не вопрос.Гитары ручной работы из редких пород дерева,с инкрустациями и эксклюзивным железом-намана.Красота требует жертв-понятно.А как ёбнет-‘спасите-помогите-помираю’!

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